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阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店

2023-09-19 15:55:06 布咕布咕 人氣：106
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1995篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：阿珠の店 黑白切
place新北市中和區興南路二段55號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於中和的南勢角再過去的興南路二段上

有一家評價超高的米粉湯店

這家米粉湯店的人潮

用餐時間幾乎沒有停過

老闆的速度非常快，卻還是趕不上

這麼有吸引力的小吃店就是今天介紹的

阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店

阿珠の店 黑白切店內環境

店家的室內空間比較簡單一些

沒有什麼裝潢

座位也比較擠一點點

但還可以接受~

冷氣的話，只有微涼感

但不會讓你邊吃飯邊流汗的地步

阿珠の店 黑白切菜單

這裡的餐點以米粉湯還有一些麵類為主

價格中規中矩

沒有特別的貴，也沒有特別便宜

另外還有一些小菜和湯可以選擇

點好之後

餐點要等十分鐘左右

因為店裡的人還滿多的

所以要等一點時間

乾意麵 50元

份量還滿大的

碗也非常的大~

是一倍麵店的1.5倍份量

上面滿滿肉燥還有油蔥

看起來非常的可口~

一口吃下

滿滿的油蔥香

以及肉燥香

味道深深著迷~

不得不說

這一碗乾意麵的實力

絕對擁有前三名的實力

好吃的沒有話說~

讓我整碗吃完

還會想再吃

米粉湯的話

上面一樣是毫不手軟的肉燥和油蔥

搭配一起吃

不會讓你感覺到無味

來吃的時候

別忘記點一份黑白切

黑白切就是各種小菜都來一點

裝成一份的統稱

乾意麵的味道

真的沒有話說

滿滿的肉燥香以及油蔥香

讓人深深著迷~

迷人的醬汁搭配微q彈的意麵

不得不說，把簡單的一份麵

昇華成美味又好吃的傳統好滋味

 

阿珠の店 黑白切影片介紹

 

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店名：阿珠の店 黑白切

營業時間：17:30~凌晨00 週三公休

地址：新北市中和區興南路二段55號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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