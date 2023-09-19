阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店
2023-09-19 15:55:06 布咕布咕 人氣：106
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 中和區
位於中和的南勢角再過去的興南路二段上
有一家評價超高的米粉湯店
這家米粉湯店的人潮
用餐時間幾乎沒有停過
老闆的速度非常快，卻還是趕不上
這麼有吸引力的小吃店就是今天介紹的
阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店
阿珠の店 黑白切店內環境
店家的室內空間比較簡單一些
沒有什麼裝潢
座位也比較擠一點點
但還可以接受~
冷氣的話，只有微涼感
但不會讓你邊吃飯邊流汗的地步
阿珠の店 黑白切菜單
這裡的餐點以米粉湯還有一些麵類為主
價格中規中矩
沒有特別的貴，也沒有特別便宜
另外還有一些小菜和湯可以選擇
點好之後
餐點要等十分鐘左右
因為店裡的人還滿多的
所以要等一點時間
乾意麵 50元
份量還滿大的
碗也非常的大~
是一倍麵店的1.5倍份量
上面滿滿肉燥還有油蔥
看起來非常的可口~
一口吃下
滿滿的油蔥香
以及肉燥香
味道深深著迷~
不得不說
這一碗乾意麵的實力
絕對擁有前三名的實力
好吃的沒有話說~
讓我整碗吃完
還會想再吃
米粉湯的話
上面一樣是毫不手軟的肉燥和油蔥
搭配一起吃
不會讓你感覺到無味
來吃的時候
別忘記點一份黑白切
黑白切就是各種小菜都來一點
裝成一份的統稱
乾意麵的味道
真的沒有話說
滿滿的肉燥香以及油蔥香
讓人深深著迷~
迷人的醬汁搭配微q彈的意麵
不得不說，把簡單的一份麵
昇華成美味又好吃的傳統好滋味
阿珠の店 黑白切影片介紹
店名：阿珠の店 黑白切
營業時間：17:30~凌晨00 週三公休
地址：新北市中和區興南路二段55號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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