一膳》白燒、蒲燒，兩種手法雙重風味，美味三吃樂趣多 台中最好吃的鰻魚飯

給個讚

一膳鰻魚飯是台中最好吃的饅魚飯!? 店家的廣告詞就是這樣寫的!! 很有意思吧。到了美食林立的台中，當然要好好嚐一嚐一膳的美味。除了一般常見的蒲燒饅吃法，更有少有的白燒作法。一家店可以吃到兩種不同的鰻魚料理，真的太厲害了。這裏同時也有著名的名古屋三吃法，讓用餐多了不同的樂趣

台中懶人包推薦： 20+精選住宿

♥親子住宿推薦：全台精選120家親子住宿，各縣市分類快速查詢

延伸閱讀 ▼台中住宿推薦



莿桐花文創微旅｜智選假日飯店｜草悟道文旅｜林酒店｜萬楓酒店｜長榮桂冠酒店｜城中城飯店｜日光溫泉會館

莿桐花文創微旅｜智選假日飯店｜草悟道文旅｜林酒店｜萬楓酒店｜長榮桂冠酒店｜城中城飯店｜日光溫泉會館

▼台中經典景點優惠票價



｜｜｜｜｜

地點：台中市南屯區文心南路289號B1F (秀泰生活台中文心店)

營業時間：11:00-22:00

電話：04-24738713

自行開車：Google導航輸入秀泰文心廣場即可到達

停車場：秀泰文心店有附設付費停車場，開車來很方便

台中是美食之都，各式美食多到吃不完，但唯獨好吃的鰻魚飯就不多見了，這次來到一膳，店家號稱台中最好吃的饅魚飯

當然要來好好的品嚐一下，目前台中兩家店分別位於市政路和文心南路上

我們這次來的秀泰廣場中的秀泰文心店

一入店內就看到「台中最好吃的鰻魚飯」的題字，這真是味自慢的表現啊

店內的陳設帶有中、日融合的風格，當然還是以偏日式的部份居多

內部的用餐空間

後方的玻璃窗可以看到師傅烘烤鰻魚的過程

除了鰻魚飯外，其他的品項也相當多，串燒類的也不少

鳳白湯

點完餐後，先送來雞湯!! 這裏又稱「鳳白湯」

在台中吃燒肉也會來這招!! 不過，先來碗熱湯暖暖胃，很不錯呢，而且溫潤的味道很好喝

雞翅、櫛瓜、香菇串燒!!

先來幾個串燒!! 雞翅、櫛瓜、香菇

雞翅表面烤的帶點微焦，搭配上軟嫩的雞肉，一吃就圈粉啊

黃金白燒鰻重

重點戲來了 ! 黃金白燒鰻重! 這次我們點了一般常見的蒲燒饅和比較少見的白燒饅

精選定食系列（不含兒童餐）裏面含鳳白湯、三格小菜及甜點，小菜當天提供的是地瓜、日式醃蘿蔔與毛豆

鳳白湯、白飯皆可免費續加

一般比較常吃蒲燒口味的，這種白燒風味還真的不多見

放在木盒中冒著熱氣的白腹鰻，香氣也隨之而來，真的是秀色可餐啊

白燒手法是不塗上任何沾醬，更加考驗鰻魚的品質及師傅的火候控制。

表皮烤的金黃微微焦酥，魚肉本身則是軟嫩香滑，愈嚼愈香，和軟Q的米飯一起入口，真的超棒的

特級鰻重( 鰻肝湯+三吃)

特級鰻重( 鰻肝湯+三吃)

特級鰻重上面鋪上滿滿的鰻魚，視覺效果超過癮

幾乎每一口白飯，都能夠配上一大塊鰻魚，滿滿的幸福感啊

這裏也提供類似日本名古屋的三吃方法

第一吃，先吃原味。第二吃，加點蔥末、山葵，等配料。第三吃，加上熱高湯變身為茶泡飯

多元的吃法，讓單純的饅魚飯多了不同的樂趣

當然囉，口感綿密細緻的魚肉加上香醇濃郁的醬汁，一吃入魂，口味真的是沒話說啊

兩種口味都很不錯，點二道不同的比較一下，會是很棒的味覺享受

炭造牛肉丼

炭造牛肉丼的風味也不錯，牛肉軟嫩好入口，小朋友會喜歡

哈哈，雖然不確定這裏是不是台中最好吃的，但絕對在水準之上啊

來的時候記得要先訂位

交通資訊

給個讚

延伸閱讀