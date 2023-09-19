一膳》白燒、蒲燒，兩種手法雙重風味，美味三吃樂趣多 台中最好吃的鰻魚飯
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台中市 > 南屯區
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一膳鰻魚飯是台中最好吃的饅魚飯!? 店家的廣告詞就是這樣寫的!! 很有意思吧。到了美食林立的台中，當然要好好嚐一嚐一膳的美味。除了一般常見的蒲燒饅吃法，更有少有的白燒作法。一家店可以吃到兩種不同的鰻魚料理，真的太厲害了。這裏同時也有著名的名古屋三吃法，讓用餐多了不同的樂趣
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一膳 如何去?
- 地點：台中市南屯區文心南路289號B1F (秀泰生活台中文心店)
- 營業時間：11:00-22:00
- 電話：04-24738713
自行開車：Google導航輸入秀泰文心廣場即可到達
停車場：秀泰文心店有附設付費停車場，開車來很方便
一膳 環境介紹
台中是美食之都，各式美食多到吃不完，但唯獨好吃的鰻魚飯就不多見了，這次來到一膳，店家號稱台中最好吃的饅魚飯
當然要來好好的品嚐一下，目前台中兩家店分別位於市政路和文心南路上
我們這次來的秀泰廣場中的秀泰文心店
一入店內就看到「台中最好吃的鰻魚飯」的題字，這真是味自慢的表現啊
店內的陳設帶有中、日融合的風格，當然還是以偏日式的部份居多
內部的用餐空間
後方的玻璃窗可以看到師傅烘烤鰻魚的過程
一膳 菜單價位
除了鰻魚飯外，其他的品項也相當多，串燒類的也不少
一膳 菜色心得評價
鳳白湯
點完餐後，先送來雞湯!! 這裏又稱「鳳白湯」
在台中吃燒肉也會來這招!! 不過，先來碗熱湯暖暖胃，很不錯呢，而且溫潤的味道很好喝
雞翅、櫛瓜、香菇串燒!!
先來幾個串燒!! 雞翅、櫛瓜、香菇
雞翅表面烤的帶點微焦，搭配上軟嫩的雞肉，一吃就圈粉啊
黃金白燒鰻重
重點戲來了 ! 黃金白燒鰻重! 這次我們點了一般常見的蒲燒饅和比較少見的白燒饅
精選定食系列（不含兒童餐）裏面含鳳白湯、三格小菜及甜點，小菜當天提供的是地瓜、日式醃蘿蔔與毛豆
鳳白湯、白飯皆可免費續加
一般比較常吃蒲燒口味的，這種白燒風味還真的不多見
放在木盒中冒著熱氣的白腹鰻，香氣也隨之而來，真的是秀色可餐啊
白燒手法是不塗上任何沾醬，更加考驗鰻魚的品質及師傅的火候控制。
表皮烤的金黃微微焦酥，魚肉本身則是軟嫩香滑，愈嚼愈香，和軟Q的米飯一起入口，真的超棒的
特級鰻重( 鰻肝湯+三吃)
特級鰻重( 鰻肝湯+三吃)
特級鰻重上面鋪上滿滿的鰻魚，視覺效果超過癮
幾乎每一口白飯，都能夠配上一大塊鰻魚，滿滿的幸福感啊
這裏也提供類似日本名古屋的三吃方法
第一吃，先吃原味。第二吃，加點蔥末、山葵，等配料。第三吃，加上熱高湯變身為茶泡飯
多元的吃法，讓單純的饅魚飯多了不同的樂趣
當然囉，口感綿密細緻的魚肉加上香醇濃郁的醬汁，一吃入魂，口味真的是沒話說啊
兩種口味都很不錯，點二道不同的比較一下，會是很棒的味覺享受
炭造牛肉丼
炭造牛肉丼的風味也不錯，牛肉軟嫩好入口，小朋友會喜歡
哈哈，雖然不確定這裏是不是台中最好吃的，但絕對在水準之上啊
來的時候記得要先訂位
一膳 景點店家資訊
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交通資訊
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