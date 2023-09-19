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Mimian瞇瞇眼｜宅配甜點推薦，全生乳波士頓派、蓬鬆軟綿口感超療癒

2023-09-19 16:56:02 莎笠，小日子 人氣：110
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窩客好文

莎笠，小日子

發表篇數：295篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MIMIAN瞇瞇眼
phone04-2526-1888
place台中市豐原區圓環北路二段399號3樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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Mimian瞇瞇眼 宅配甜點推薦2023全生乳波士頓派品牌 ，雲朵般蓬鬆軟綿，清爽療癒的風味，好吃到讓你瞇瞇啊笑！

嚴選單一牧場生乳鮮奶油、產地直送芥花油製作，致力符合「潔淨標章 Clean Label」，不奢華外貌純粹原物料，讓任何年齡層都能安心品嚐，這次開箱厚·經典及濃黑巧兩款，都很好吃，搭上可愛包裝，不管當彌月蛋糕或伴手禮都是誠意滿點

Follow 莎笠，小日子 
莎笠FB @salidayfood 
莎笠IG saliday_food

2023全生乳波士頓Mimian瞇瞇眼

繽紛俐落的外盒設計，給人種童趣感，側面標籤備註著口味及保存小提醒，在小細節都能感受到Mimian瞇瞇眼的貼心

購買Mimian瞇瞇眼波士頓派都有附贈品牌保冷袋，粉嫩俏皮的樣貌，單純提著就好可愛，加上防水防污材質，還能保鮮耐冷2-4小時；日後都還能持續使用，實用度滿點

 

Mimian瞇瞇眼外盒設計，在取用波士頓派時很便利，只需要上蓋拿起，凹槽往下拉，撕開腰帶貼紙，即刻就能享受

品嚐 Mimian瞇瞇眼 波士頓派還有三款熱門口感
1、冷藏退冰10小時，經典綿綿口感。
2、冷藏退冰2小時，療癒冰淇淋口感。
3、收到後室內常溫退冰2.5小時、或冷藏退冰5小時，層次沙沙口感。

建議都能品嚐看看，我個人最喜歡蓬鬆軟綿口感，每一口都療癒

外貌與功用兼具的包裝，波士頓派配送時都很穩固，收到開箱時都是完美樣貌，內含餐具、刀子及保冷袋，細節滿點

Mimian瞇瞇眼 厚·經典 全生乳波士頓派

8吋 厚·經典 全生乳波士頓派

 

渾圓澎潤的全生乳波士頓派，上面細細撒上糖粉，有點像是巨型台式馬卡龍，我等退冰後端出，輕柔外貌恣意輕輕晃動，看起來療癒極了！

 

Mimian瞇瞇眼 為讓大家都能享受這般純粹，看似簡單的甜點，可是下了不少功夫！像選用單一牧場生乳鮮奶油、產地直送芥花油，再搭上有20年烘焙經歷職人手工製作，才能製作出如此療癒美味的全生乳波士頓派

厚厚的海綿蛋糕，包夾完美比例的生乳餡，大口咬下如棉花糖鬆軟的糕體，唇齒間滲出輕盈的乳香，純粹爽口的風味，絲毫不甜膩，不知覺間我已秒殺掉一大塊，怎哪麼好吃

8吋 濃·黑巧 全生乳波士頓派

經典生乳波士頓派結合討喜巧克力，打造迷人的濃郁苦甜風味！

選用76％法國黑巧克力，表層淋滿巧克力醬打造光滑鏡面，內層巧克力海綿蛋糕體，夾入添加巧克力豆的輕盈生乳餡，增添整體口感與巧韻，精心堆疊出巧克力多重奏

 

不知是否因為巧克力鏡面加持，濃·黑巧的蛋糕體來得更為濕潤！

入口即化的苦甜風味，搭上表層淋醬的濃郁巧韻，內餡不時咬到脆脆巧克力豆口感，每一口都令人著迷，很難得我對巧克力甜品興致那麼高，好吃到直接吃下四分之一塊都不成問題

Mimian瞇瞇眼 品牌創辦人為重現兒時單純的療癒滋味，下了不少努力，堅持選用優質原物料，製作安心甜點，像款待自家人般的對待客人，還是全台唯一獲得全球純粹風味三星認證的全生乳波士頓派，難怪一上市就造享超人氣，這次開箱兩款厚·經典及濃黑巧，在風味表現上我都很喜歡，價位也合宜，團購優惠多更多，喜愛甜點的朋友推薦給你們

Mimian瞇瞇眼 療癒取貨點資訊

電話：04-2526-1888
營業時間｜週一至週六9:00-19:50，週日9:00-17:00
LINE：@mimian
官網粉專IG

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，以上文章提供給大家參考囉

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