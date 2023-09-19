山上走走日式無菜單燒肉專門店｜潛進海底世界吃燒肉｜新竹日式燒肉推薦｜無菜單料理 - 小米食

山上走走｜潛進海底世界吃燒肉

來自新竹的山上走走日式無菜單燒肉專門店，用餐環境藉由藍綻的海底色調貫穿全場，連結大型觀賞水族箱，抬頭即見色彩繽紛的熱帶魚悠游其中，還有隨波漂流的優雅水母，這畫面彷彿潛進到海底世界裡嗑著美味燒肉；

以無菜單和牛饗宴為載體，搭配上各式台灣出產的好食材，還有值得期待的金箔霜淇淋，開業至今四年依舊好評如潮且人流洛澤不絕。

山上走走｜餐廳環境

位於中正路小巷內的山上走走日式無菜單燒肉專門店 ，鄰近巨城購物中心，離新竹火車站800公尺，步行僅需10分鐘，巷口為老新竹人的最愛美乃斯麵包店，地理位置十分便捷好找。

入內即會被這片藍綻色調的海底世界美景深深吸引，除了有色彩斑斕的熱帶魚和壯闊珊瑚海，

還有抓人眼球的療癒水母缸，水母在循環的水流裡恣意飄游，搭配上自由切換的七彩水缸燈光秀，令每個瞬間都是一抹讚嘆美。

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

空間舒適且間距合宜，入門處的冷藏櫃中佈滿各部位的牛肉原塊，還有佐餐搭配的各式酒品，畫面看著就好嘴饞；

左側為半開放式的包廂座區，以海底隧道為發想，與藍調水缸美景呼應極好；藍光營造出優雅氛圍，連結暈暗光線，令用餐視覺更能集中在主角食材與烤爐上。

山上走走由大盛於近年的無菜單料理為特色，並以套餐方式呈現，食材取用多元豐富，料理呈現趣味且不受框架所限，難怪深得饕客與大眾心；套餐包含開胃小品、手捲、握壽司、牛肉盛合、雞豚盛合、創意小點、湯品等品項十分豐富，當月壽星還有暖心的金箔霜淇淋，其中像是冷藏牛肉盛合與和牛月見燒等，都是打響店家名號的經典作。新竹人今晚想犒賞自己或是與友同樂，燒肉是很棒選擇，請往山上走走走~

山上走走｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 山上走走 官方)

山上走走｜餐程介紹

✿ 和牛套餐-雙人｜＄1380+10% X 2

⧐ 如有忌口肉品可提前告知替換

⧐ 小菜｜醬料｜舒肥鴨沙拉

⧐ 生牛肉海膽手卷｜和牛握壽司｜鮭魚卵和牛可頌

⧐ 頂級和牛盛合｜和牛月見燒

⧐ 桂丁雞三重奏｜豬背肩佐菜盤

⧐ 嫩煎牛鮮蔬湯

⧐ 活動-金箔冰淇淋

✿ 小菜｜野菜拼盤｜醬汁

入座後即會送上開胃小品，分別為韓式泡菜、小黃瓜與紫蘇梅蘿蔔，單品嚐清香爽脆，搭配燒肉自帶唰嘴也很不錯。

每桌皆會附上一籃野菜拼盤，包含生菜、節瓜、山藥與玉米筍和青龍椒等爽口時蔬；大口食肉之餘可以襯點野菜吃，或是單包野菜捲也讚讚，都非常轉味解膩。

搭配燒肉用的沾醬，依序為酸爽檸檬汁、甘美水果醬油和提鮮玫瑰鹽，可依據喜好做選擇，米個人的最愛肯定是玫瑰鹽摟~簡單些許就能提出肉質鮮美，吃燒肉最愛配角就屬鹽。

✿ 鮭魚卵海膽手捲｜鴨肉沙拉

海膽的化口鮮美與鮭魚卵的逼啵汁甜是如此般配，滿滿鮮味在嘴裡悠游，以這來自大海的美味手捲，擔任開宴先鋒真適合。

酸甜和風醬汁搭上爽脆時蔬與薯泥，肉肉大餐前當然要先來點清爽沙拉墊墊胃摟；鴨肉比較可惜稍微乾硬了，如果換成軟嫩的舒肥肉質應該更合適些。

✿ 頂級和牛盛合

⧐ 日本鹿兒島A5和牛

⧐ 美國Choice牛肩小排

⧐ 美國牛肋條

來了來了，是期待已久的冷藏牛肉盛合，以冷藏日本A5和牛、肩小排與牛肋條組合的極品肉盤，一上桌就是十足的眼球蒐集器。牛肉部分有桌邊服務代烤，其餘肉品需自行料理。

不愧是日本鹿兒島的A5和牛，雪花精緻唯美且分佈均勻，肉品燒烤前，會先沾取以特製醬汁與香油製成的烤肉醬，稍微燒烤至肉呈粉嫩且逼出油脂即可享用，

入口能感受到豐盈油脂和迷人牛味溢滿嘴，單吃即美味，襯點玫瑰鹽與檸檬汁也不錯，令鮮美加乘再加乘，入口即化的滋味，一嚐即成癮吶。

而口感略帶厚實的肩小排也很討人喜愛，取至肩部下半，咀嚼牛味濃厚也飽含肉汁，油脂相對較少但口感香彈豐富。

牛肋條為肋骨間取出的條狀肉，筋肉完美合一的韌性口感，是許多饕客的心中愛，

火舌催化後的鮮彈，嚼著特別過癮帶勁，會越嚼越香越上癮~

✿ 和牛握壽司｜可頌鮭魚卵

先來一貫和牛握壽司為大餐鋪陳一下~

提供桌邊服務現場噴槍炙燒生和牛，看著火光將和牛徐徐上色，嘴角已不自覺嚥起口水；

熱火逼出的油脂令和牛香氣更顯著，這軟嫩化於口，叫米洋溢著瞇瞇眼笑意 。

肉品之間，來點小點來增添層次與趣味是很棒的安排，酥香可頌裡包夾入手打和牛漢堡排與松露歐姆蛋，並以晶透鮭魚卵點綴；大口咬下，酥鬆交織鹹甜，感受紮實肉感在其中，還有鮭魚卵的療癒口感與卵汁做陪襯，十足飽口的一道小點，肉肉如果能再軟嫩些會更喜愛~

✿ 加點-北海道干貝海膽手卷｜880

這道來自大海的金黃恩典必須要點，干貝與海膽我通通要~

桌邊現場製作的料理美學叫人迷醉不已，生食級干貝稍微烤過令口感更鮮彈緊實，

鏟起一整排的日本海膽往上疊，感受極致海味在嘴中翩翩起舞，

鮮美柔嫩與微微的黏唇感在嘴裡跳探戈，好想再吃一份金黃海~~~

✿ 加點-夢幻厚切牛舌｜860

吃燒肉，最頂的夢幻牛舌肯定要來一盤，尤其最愛厚切的飽滿口感~

選用澳洲和牛並取至根部，也是口感最為軟嫩且富含脂肪的部位；逆紋切製後做五分熟燒烤，

經典吃法就是配蔥鹽，大口咬下是滿滿的牛味衝擊，厚實肥嫩嫩的厚切牛舌咬著真心很過癮，Q脆嫩彈還肉汁多，除了一小部分稍韌，其他都是魅力值點滿。

✿ 和牛月見燒

⧐ 澳洲和牛薄片｜月見蛋｜越光米

這道殿堂級別的美味，也是本日的重頭戲之一，

澳洲和牛薄片輕微刷烤至粉嫩出汁佐以月見蛋，

和牛的甜味與香氣，和柔滑月見融合極好，

入口即化的爽滑口感，搭配上香Q彈性佳的越光米，啊~回不去了我的挑惕嘴。

✿ 桂丁雞三重奏

⧐ 雞腿肉｜雞頸肉｜雞軟骨

嚴選台灣擁有夢幻雞種美稱的桂丁土雞，三重奏包含腿肉、頸肉與軟骨等部位，

不論是甜嫩Q彈的腿肉，還是咬著焦香且硬脆帶勁的軟骨，

亦或者選用後頸與雞背交界處部位的雞頸肉，鍾愛雞料理的饕客肯定會喜愛，尤其甜嫩帶點咬勁的雞頸肉，完全是深得米心的部位。

✿ 豬背肩佐菜盤

⧐ 台灣溫體豬

選用台灣在地好食材的黑豬肉，肉質新鮮看得見，還未品嚐即能想像美味，

烤熟之後單吃即美味，鮮嫩彈實又飽含口感，配上蒜頭辣椒的辛嗆也很合拍，或是裹上生菜時蔬與泡菜也不錯，大口將生菜包肉塞入嘴就是銷魂至極。

✿ 嫩煎牛鮮蔬湯

以這碗嫩煎牛鮮蔬湯來為餐食舒心收尾，將熱湯現場沖入，

每口皆是暖入心的溫潤清香與蔬甜，不過肉肉在軟嫩些會更喜愛

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

✿ 加點-葡萄沙瓦｜芒果氣泡飲

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

燒肉盛席怎能少了舉杯同樂呢，

無論是帶點微醺酒精的葡萄沙瓦，還是沁涼刺激的芒果氣泡飲，一口燒肉一口冰爽，這組合就是最佳情侶超速搭，也有生啤、清酒與角嗨等醉心飲品可以配。

✿ 活動-金箔霜淇淋

⧐ 用餐於FB/IG/Google其一打卡評論，即贈金箔霜淇淋乙支。

⧐ 於訂位時告知當月壽星，即贈金箔霜淇淋乙支。

口味每日隨機，今日的是原味香草，將一整片土豪金箔大氣覆蓋於冰淇淋上，閃得米眼睛都睜不開了XD

冰心柔滑還漫著馥郁奶香，結合香脆餅皮，最後來隻甜入心扉的金箔霜淇淋潤潤嘴，心情真滴讚。

山上走走｜用餐須知

消費方式 $1380+10%/人 ｜忌口品項請提前告知，可另做調整安排)

預約時段為11:30及13:30｜17:30及19:30

用餐時間為1小時50分鐘，座位保留10分鐘

12歲以下孩童不收費｜訂位時需告知確實人數

無法指定座位｜如有特殊需求可提前告知與溝通

忌口品項與人數務必提前告知，現場無法臨時做更換

隱藏版料理屬於限定菜色，依照當日供應為主

線上預約訂位：點我

山上走走｜餐廳資訊

📮 新竹市中正路96巷24號

📞 03-6109639

🕙 11:30、13:30、17:30、19:30｜週一公休

🔍 Facebook｜Instagram

🅿️ 鄰近設有汽車收費停車場

△ 採預約訂位制

△ 線上預約：點我

山上走走｜餐廳地圖