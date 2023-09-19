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與研究所學長半年多沒見了，該是來相揪吃吃美食講講垃圾話，工作就是為了有東西可以抱怨呀XD，因為學長住板橋，就想說就近約板橋的餐廳好了這樣比較方便，正好想起板橋車站2F有我之前在慶城街所吃的一号基地的分店，而且搭火車到站上樓就可以到，這地點實在超方便的，所以立馬決定來到這裡聚會一下。

一号基地板橋店就在板橋站2F轉往環狀線的空橋旁，還蠻好找。

這裡的位置很多，而且有大有小，想包場辦聚會，還是小包廂商務用餐聚會，或是三兩好友隨意喝酒吃飯聊天都非常適合。

這一套清酒杯之前我在慶城街也有看到類似的，這回再看到還是很喜歡這個色彩和質感。

這裡日本清酒選擇蠻多元，SIZE是2~4人喝剛剛好，淺嘗品味不酗酒。

如果是一代酒豪，一兩杯喝了不過癮沒感覺，那可以晚餐時段過來，暢飲方案459元每位可以2小時喝到爽！

一号基地的菜色很多元，沙拉、前菜、燒物、串燒、揚物、食事都有非常多的選擇。

除了常駐菜單品項外，另外牆上小板板也有許多不同的特色菜，要來吃的小夥伴千萬記得要看看！

這次我們兩個人點了一份炒飯，其他烤的、炸的、炒的、串燒都給他點了一些，牛豬雞海鮮都有，相當豐盛了！

飲酒過量，有害〈礙〉健康。

飲酒過量，有害〈礙〉健康。

【1664可倫堡原味啤酒 NT.160】

1664比較常看到的是白啤酒，之前已經有喝過了，這次換個口味喝個原味試試，原味的口感沒有白啤這麼甜，不過喝起來的口感也是清爽、滑順、不會苦，啤酒香氣較濃厚些，但又不會過重像一般啤酒，如果喜歡清爽型又覺得白啤太甜，那就點個原味準沒錯。

【可爾必思SODA NT.100】

另外一款我點了一杯我近期很愛的可爾必思SODA，可以助消化又比一般的肥宅快樂水特別，如果今天不想喝酒，那可以考慮點這杯配餐，另外之前我在慶城街介紹過的海尼根無酒精版本，也是不喝酒的小夥伴一個很棒的飲品選擇。

【清酒蒸蛤蠣 NT.220】

我雖然不是個道地的蛤蠣控，不過看到蛤蠣的菜色也常常頗有興趣，尤其是酒類蒸蛤蠣，我那小手手就會不自主的在框框內畫上一橫，這裡的是使用清酒搭配蛤蠣，這一碗的蛤蠣好多！跟本快爆出來的滿，用簡單的薑絲和青蔥帶出海鮮的鮮味，不會太過嗆辣搶戲，湯頭有酒香的清甜也有蛤蠣的鮮美，蛤肉則吸滿清酒香氣，可說是水幫魚魚幫水的存在呀！

【唰嘴隨便炸 NT.180】

我是個怪怪的男人，看到菜單上有怪怪的玩意，每次都想點來試試，這次看到了這個酷酷的玩意，二話不說也點了一份，送上來的炸物真的蠻隨便的耶XD，裡頭一堆不同的料，大廚隨便炸都可以炸出一盤我平時鹹酥雞愛點的玩意，裡頭有四季豆、不辣、芋粿、百頁、米血等，灑上了一點辣粉，真~香~。

【九州南蠻炸雞 NT.280】

我上個月其實剛從九州回來，沒有吃到炸雞，只吃到一堆豚骨拉麵XD，這款九州炸雞很強大！因為這炸皮酥到炸裂，連我這個要先餵相機吃飯的好飼主，餵完一輪後還是保有外皮酥脆！單吃其實就很棒，裡頭超多汁，沾點醬更能去油解膩轉換風味！

【沖繩風味炒苦瓜 NT.220】

以前小時候的我不太愛吃苦瓜，不過長大後就慢慢吃了，因為人生比苦瓜更苦阿！

沖繩山苦瓜頗有名，我也頗愛，因為吃起來是微微甘苦帶點清香，這裡的苦瓜蠻脆口，有配上柴魚片與炒蛋，整個香氣更日式風情，另外裡頭也有豬肉片，更增添肉汁的香氣，頗喜歡的好吃推推。

【櫻花蝦魚子炒飯 NT.220】

今晚就想來點個炒飯，因為日式炒飯都很讚耶！吃起來有點微微的甜香，搭配上海苔非常棒，裡頭的櫻花蝦好大隻呀，那蝦氣是濃而不腥，炒飯本體也非常棒，有熱油鍋香，粒粒分明口感Ｑ彈，蛋有點金黃邊邊帶點微恰感，搭配一旁的黃金泡菜可以轉換風味，穿插點酸酸脆脆的泡菜，讓整個炒飯更能一口接一口，狂喀！

【泡菜烤牛肉生菜卷 NT.360】

韓劇裡常常有包肉生菜的橋段，我也頗愛這樣吃，有時生菜可以免費續時，我跟本就會把生菜當飯吃XDDDDDD，這道菜就類似韓劇的包肉生菜吃法，不過這裡包的肉不是烤過的五花肉，而是主廚醬燒的烤牛肉，烤牛肉口味頗重，單吃會鹹，不過配上泡菜、洋蔥、生菜，這口味恰當好處，還可以下酒，一口下去頗不錯的！

【培根角椒串 NT.120】

朋友來吃過大力推薦我的一道串燒，我是個聽話的小孩，所以就聽從她的推薦點上一份，吃完後覺得自己點錯了，應該點兩份才對呀(誤)。

這串燒的烤功非常棒，培根香氣有出來也有收乾，但吃起來並沒有焦苦味，裡頭的角椒則是有點脆脆清香的味道，不論是口感還是口味都搭配得恰當好處，我這次吃完後，下次有朋友要來我也會跟他推薦這份串燒。

【蒜香牛小排串 NT.250】

其實我看到這一串時，心中的OS是蒜咧？吃了後還是有點OS蒜呢？不過仔細咀嚼後略懂一些，原來是蒜味奶油的樣子！不過主要還是奶油的香氣拉！搭配上這牛小排極度軟嫩的肉質，很厚實咬下去肉汁很豐富，也不會太鹹，也是讓我有眼睛一亮的驚喜感，非常好吃推薦。

【塩烤青魽下巴 NT.350】

這裡竟然有青魽下巴，我還頗喜歡吃青魽的，烤下巴更是棒，這塊下巴比爾茗的扈斗下巴還要大塊許多，肉也相當厚實，新鮮的青魽沒什麼魚腥味，吃起來就是魚油香氣濃厚，肉質不乾柴，魚皮酥酥香香，擠上點檸檬搭配很棒，這一大塊350元也是頗划算的！喜歡吃魚的朋友我大推。

【簡單小評】

之前在慶城街吃到的好吃居酒屋一号基地，這次跟板橋的帥氣學長聚餐趁機來解鎖一下板橋店，板橋店在車站2樓的GlobalMall環球購物中心，往環狀線方向的天橋處附近，這裡的環境也是頗舒適的，位置多，桌距也寬廣，食物的部分也是非常可口，這次兩個人點了快十樣餐點，整個就吃好飽呀！其中我特別喜歡的有培根角椒串燒、蒜香牛小排串燒、沖繩風味炒苦瓜、九洲南蠻炸雞，如果下次在板橋車站想吃個特色居酒屋料理，非常推薦可以前往試試。

【店家資訊】

【一号基地環球板橋車站店】

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號2F

營業時間：11:00–22:00

用餐時間：2023年09月

每人平均價位：600~800

服務費：10%

常態優惠：

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