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樣式多元特色居酒屋，推薦培根角椒串、蒜香牛小排串燒、沖繩風味炒苦瓜、九洲南蠻炸雞，喝酒聊天吃美食好去處｜一号基地環球板橋車站店

2023-09-19 18:34:44 卡爾茗 C.L.M. 人氣：107
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窩客好文

卡爾茗 C.L.M.

發表篇數：140篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：一号基地 板橋車站店
phone02-2968-5585
place新北市板橋區縣民大道二段7號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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#新北美食
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