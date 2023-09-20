【東區美食】波記茶點心，隱藏在巷弄的道地港式餐廳 | 台北忠孝敦化美食

距離上一次吃港式餐點已經有很長一段時間，這次終於可以再次品嚐港式料理的美味，這間位在東區巷弄裡的「波記茶點心」，就是一間非常道地的港式餐廳，除了味道外餐點的份量也算滿多的，重點是菜單的選擇多樣，第一次來如果沒有先仔細看過菜單真的會猶豫上一段時間才能決定。

餐廳資訊

波記茶點心 電話 : (02)2779-0899

地址 : 台北市大安區忠孝東路四段248巷27號1樓

營業時間 : 週二 17:00-21:00，週三~週日 11:30-16:00、17:00-21:00，週一公休

粉絲專頁 : 波記茶點心

營業時間多少都會有變動，建議可以先上粉絲專頁查看最新公告，地點從忠孝敦化捷運站3號出口步行大約7分鐘就可抵達，招牌的燈光在晚上非常明亮很好辨認

餐廳環境

抵達的時候老闆非常熱情在門口招呼，進來一樓是櫃台跟餐廳的部分，結帳時只能現金結帳無法刷卡

大門右手邊就是通往二樓座位區的樓梯

樓梯旁還有早期茶餐室的圖，現在大城市很難看到這種人文風情了

快到二樓時有很多文字牌，看完這些內容真的會覺得老闆是一位很有趣的人，把所有想對客人說的話直接貼在牆上

座位的部分兩人座位有三張，四人座位有四張，座位數量來說沒有到非常多

如果今天是一大群人或是聚餐一定要先訂位，基本上很容易就把店內的位子都包下來

座位區的後方是餐具跟醬料區，旁邊也有白開水可以自由取用

今年12月的營業時間有小小的變動，老闆有提早告知，如果在12月要前往的客人記得注意營業時間

往廁所的走樓有掛上一幅旗袍的畫像及早期在使用的設備

廁所的設計非常有格調，有種瞬間穿越到早期香港的氛圍

菜單

餐點的選擇非常多樣，原本已經想好要點甚麼內容，結果現場看到玲瑯滿目的菜單又讓我猶豫許久

背面有幾道經典菜色的實體照片，如果不知道怎麼點可以考慮從這些餐點下手

另外還有商業午餐的部分，選擇就少一點，不過經典的美味還是都在

餐點介紹

這次一共點了2道「波哥推薦」、1道「湯麵」、2道「港式點心」跟1壺「馳名飲品」

「馳名飲品」點的是「香片」，喝起來濃郁茶香帶點淡淡的薄荷尾韻，非常適合解油膩

第一道是「香煎蘿蔔糕(3片)」，每一片都滿大片又紮實

一口咬下裡面滿滿的蘿蔔絲，用料實在吃起來口感層次豐富

第二道是「煎蝦米腸粉(1份)」，端上來時上面花生醬的香氣撲鼻而來

蝦米的部分是跟腸粉麵衣融合在一起，吃起來十分Q彈，搭配花生醬鹹甜交錯的滋味非常棒

一口咬下裡面有加入一些蔥花增添香氣

第三道是「咖哩湯餐肉火腿蛋(公仔麵)」，一端上來時真的有點嚇到因為比預期中的份量還要多

蛋的部分是半熟太陽蛋，可以跟湯麵拌在一起吃

餐肉有一定的厚度，吃起來肉香十足，搭配咖哩非常夠味

火腿也是直接附上一整片，吃起來滿滿的咖哩香

公仔麵跟台灣的泡麵很像，吃起來Q彈帶勁，大口一吸滿滿的麵條吸附咖哩湯汁非常過癮

咖哩湯頭的部分雖然沒有標示辣度，不過喝起來應該是微辣可以看到紅色的辣椒油，相對口味就比較重一點

第四道是「印度咖哩豬扒豬仔包」，外觀看起來很像是美式漢堡

麵包中間的食材有生菜跟咖哩醬豬肉，還沒靠近就可以聞到濃濃的咖哩香味

一口咬下豬肉滿厚實的，咖哩醬配上生菜吃起來濃郁卻帶點微微的清爽感

把肉拉出來才知道滿大一片，後半部完全在麵包外，上面還有放上一點洋蔥絲

第五道是「冰火奶油餐包」，這道我把它當甜點來吃，剛好可以轉換一下口味

咬下去裡面滿滿都是奶油餡，吃起來濃郁甜味十足，喜歡奶製品以及甜食的人一定不能錯過

吃到這裡已經飽足度滿分，因為印象中的港式餐點都是小份量的，沒想到這裡的份量都比想像中的多，休息一下思考要去哪裡逛逛時老闆突然端上一道餐點給我們

老闆說這是新品菜單上還沒有，請今天晚上有來用餐的顧客免費享用，順便讓我們猜猜看這是甚麼料理

我一開始以為是炸豆腐，咬下去後眼睛瞬間亮了起來，原來是「炸麵包」，外皮酥脆裡面軟嫩上面再淋上一點醬油，鹹甜交錯搭配起來意外的好吃，原本已經吃飽的我感覺多了另一個胃一口一個不斷往嘴裡送，老闆看到我們吃下去幸福的笑容才開心的走下樓。

結語

整體來說從店裡的裝潢到餐點的製作都讓人彷彿來到香港一樣，老闆親切的問候跟最後送上的點心都能感受到滿滿的人情味，在享用餐點的過程也可以感受到每一道菜的用心，從最早試營運的直式小菜單到現在橫式滿滿餐點的大菜單，就知道即便已經非常受歡迎，老闆依然持續再研究新菜色，要讓客人吃的開心選擇也多樣，每一次的光臨都有全新的體驗，這間瞬間成為我心中前幾名的港式餐廳口袋名單。