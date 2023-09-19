台北大安-[人x人2.0] 近信義安和站通化夜市，來自台東人氣烘焙麵包名店，吐司貝果樣樣熱門時常秒殺，台味特色文青吐司早午餐

當初去台東玩的時候一大遺憾就是沒機會吃到超有名的人x人吐司早餐

原本想說不知何時才能再訪台東

結果人x人竟然北上開店

甚至還在信義安和站文昌街附近對我來說非常方便

一開始開幕人潮據說天天各種吐司貝果都超快賣完

等到人潮稍減後跑來吃遲來的午晚餐

淡雅色系搭配木製家具非常清新

門口磁磚牆上的Logo淺顯易懂表達了店的特色

如果只是匆匆路過需要外帶的話也可以直接在門外窗口點餐

有種得來速的感覺

內部裝潢很日系自然風格

座椅很舒適好坐而且每個位子都有空間可以放包包

開水跟餐具都採取自助方式

店內桌數比我想像得多

但每個位置之間都有適當距離不會太擠

連兒童座椅都有準備對有小朋友的家庭客也很貼心

圓弧的座位區隔著一面牆可以窺見正生產美味麵包的廚房

特別是烤箱出爐的時候那股香氣實在太誘惑

櫃檯前的玻璃櫃內會有每日出爐的麵包

只要稍微晚來就很容易遇到稀稀落落很空曠的櫃子

如果真的有很想吃的麵包可以確認出爐時間後事先跟店家預約確保

菜單上有超多種琳瑯滿目的麵包選項

最有人氣的莫過於吐司跟貝果

幾乎所有的麵包都是銅板價格不會太貴

如果內用的話我個人會優先推薦比較不好外帶的鹹甜口味吐司切片品嘗

尤其鹹口味很多都有創意又美味

飲品主要以咖啡跟鮮奶為主

除此之外還有吐司不可或缺的夥伴抹醬可以買回家慢慢吃

說好要減肥的故事又默默假裝忘記

鹹甜都很難放手只好當個大人都選

三盆烤糖 TWD90

原本以為是單純的烤糖粒感的吐司

實際上人x人的呈現除了麵包表層半融化的甜蜜三盆糖之外

還有因為高溫完全融化變成糖液淋醬感

一口咬下酥脆的喀滋聲超級響亮

吐司非常柔軟有彈性不愧盛名遠播

頂部額外的兩片香蕉我自己是覺得比較沒太大作用

喜歡三盆糖的嗜甜者應該會很滿意

馬告蔥蔥豬 TWD95

超有台味原住民特色的馬告蔥蔥豬一上桌就非常吸睛

厚片土司上鋪了滿滿的青蔥搭配厚切豬五花與洋蔥切絲

最後撒上紅椒粉點綴增色

馬告獨特的氣味非常明顯

我自己很喜歡它調味的味道

只是剛好我遇到的豬肉肥肉居多幾乎沒有瘦肉

純粹我個人很不喜歡肥肉過多的口感跟不太能避免的油度

整份餐點我建議趁熱吃最美味

如果溫度降低油膩度會大幅增加就比較可惜

菲力豆奶紅茶 TWD120

造訪的時候剛好遇到人x人跟BONSOY的合作

豆乳奶茶巧妙運用密度製造漂亮的漸層走奶蓋路線

紅茶本身是偏古早味紅茶的調味

不加糖的情況下搭配豆奶似乎不是那麼和諧

個人認為可能要微糖調配降低澀度會更好喝

如果喜歡吐司跟貝果的話

人x人的麵包都很有水準好吃

是個可以輕鬆享受早午餐飽餐一頓的歡樂地方

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/15

花費: TWD305(馬告+三盆烤糖+豆奶紅茶各1)

人x人2.0

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08:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes(90分鐘)

低消限制: 每人150元

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區文昌街145號

電話: 02-2704-7875



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