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市府站│潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳 嘗一口，鎮店潮州滷水傳承一甲子的甘香滋味 信義區聚餐首選

2023-09-19 22:46:10 龜毛麗 人氣：107
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窩客好文

龜毛麗

發表篇數：350篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳
place台北市信義區松高19號6樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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「不經一番烈焰燒，哪得肋排撲鼻香！」

潮州菜，在台灣屬於比較少見的菜系，但仔細追根究底，發現它其實更符合現在的飲食潮流，精緻、重湯、輕油 、鹹與甜、葷與素配套，湯與菜穿插，根本是養生人士的最愛，而且視覺、嗅覺、味覺都能同時獲得滿足。

非常慶幸自己第一次品味正宗潮州菜，就是透過香港潮州料理名廚-何炳木主廚的精湛廚藝，席間聽聞許多何師傅用心傳承的故事，令人動容，人之所以會成功，真的一定會有原因的。

這些心意也透過眼前的美食佳餚傳遞，首推饕客必嚐的70年鎮店老滷「潮洲滷鵝片」、「風沙梅膏焗肋排」帶來最搶眼的火焰秀，在酒精揮發蒸騰瞬間，同時滿足視覺&嗅覺的享受、滿滿膠原蛋白的「QQ美人凍」、鑊氣十足的「松露福州炒飯」，還有精緻港點「天鵝流沙酥」美麗&美味兼具，更多美味在以下的文章裡分享......吃完這餐，我已經被「潮品集」給圈粉，真的太喜歡了，未來有機會，一定會不斷回訪。

 

 

「潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳」

新光三越 台北信義新天地A4 6F
地址: 台北市信義區松高路19號6F
電話: (02)2772-2687 #8

粉絲專頁：潮品集潮州餐廳

交通：捷運市府站 3號出口步行3分鐘

營業時間：

平日11:30am – 02:30pm，假日11:00am – 02:30pm

晚餐：05:30pm – 09:30pm

自行開車可停在新光三越地下停車場，凡用餐消費滿NT$500可折抵半小時，以此類推、最高可抵4小時。

 

📌神旺‧ 潮品集 忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段166號2樓

訂位專線：02-2772-2699

營業時間：

午餐：11:00am – 02:30pm

假日午茶：02:30pm – 04:00pm(週六、日及國定假日供應)

晚餐：05:30pm – 10:00pm(最後點餐09:30pm)

 

 

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我的好友在旺旺集團工作多年，因為她的緣故，早已久仰「潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳」（以下簡稱「潮品集」）美味之名多年，這家神旺大飯店旗下的餐廳，主打潮州料理與精緻港點，在老饕界聲名遠播，幾次相約卻總是錯過，隨著神旺大飯店改建，曾擔心再也沒有機會吃到。

2022年底，看到媒體報導「潮品集」強勢回歸，重新插旗美食一級戰場信義商圈的新光三越A4館，心心念念，總算有機會大啖香港潮州料理名廚-何炳木主廚的精湛廚藝。

 

 

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潮品集就位於捷運市府站 3號出口，走出微風信義的右前方那棟便是，擁有絕佳交通與地理條件。

 

 

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潮州菜的特色之一：就是「無海鮮不成宴」，入口處設置的水族箱，現點現撈現煮最新鮮。

 

 

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▲走進帶著濃厚中式意象的用餐區，大量鉑金色澤與溫潤木質的簡約格調，沉穩中架構出低調時尚的新中國古典風格，大面玻璃窗擁有絕佳採光，臨窗邊的食客可欣賞台北信義區車水馬龍、或是璀璨夜景的景緻，更添用餐的樂趣。

平常日的午餐時間居然全店客滿，我舉起相機又頹然放下，深怕打擾到用餐食客們的心情。

 

 

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▲整家店的各個角落恰如其分放上價值不斐的藝術品，因為「潮品集」有自己的基金會，專門提供藝術品擺放，用餐也能與藝術品如此靠近，是最棒的附加價值。

 

 

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▲除了主要用餐區，為迎合區域性的商務需求，「潮品集」另有設置5間可容6-12人的獨立包廂(低消18000元起)，最大包廂甚至設有自己的獨立洗手間，非常適合重視隱私的消費者，包廂數量有限，建議事先預約。

 

 

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潮州菜的特色之二：「飯前飯後都會提供工夫茶」，當天搭佐餐點的是四海茶莊的普洱茶，深琥珀色的茶湯深厚純濃，順口回甘層次豐富，最適合吃完重口味食物清口解膩之用。

茶資計費方式平日午餐80元/每人、平日晚餐及假日全天90元/每人

備有阿里山烏龍、普洱茶、鐵觀音茶、香片、凍頂烏龍、三峽碧螺春菊花茶等選項。

 

 

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提供三道開胃小菜，完全發揮小菜大作的精神，不管調味或口感都很講究，越吃越，是非常稱職的開胃小菜令人胃口大開想吃更多

 

 

只有「潮品集」才有的潮滷，焦糖般的醬色不是來自醬油，而是累積70年才有的堆疊。

來自香港的潮州料理名廚何炳木，出身餐飲世家，祖父便是潮州菜的師傅，家中亦開設潮州餐館，何主廚15歲一腳踏進潮州菜的領域，迄今逾50年。

何主廚最為人津津樂道的，是那帶著一鍋祖傳老滷離鄉背井的堅毅信念，小心呵護今日，我們才得以品嘗潮州滷水的箇中滋味。

我們看得見的是餐點的呈現，看不見的是師傅背後選材的用心，每一樣都毫不妥協，能夠自製的商品絕對不會用現成，凡事「照起工」，因為身上背負的是傳承任務，一點一滴絲毫不敢馬虎，靠著這一股勞碌打江山，成為台灣潮州菜的始祖。

 

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▲首先必嘗的當然就是70年鎮店老滷所精心滷製的《潮洲滷鵝片 780元》

 

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每片鵝肉切0.3-0.5公分厚度，吃起來的口感最佳，軟嫩保有口感，咀嚼時感受陳皮、桂皮、草果、八角等數十種中藥香，沾上隨附的鵝醋一起入口，滋味更上一層樓，純白滷完全不死鹹，是絕不可錯過的獨家好味。

襯底的百頁豆腐完全滷至入味，與滷鵝片交互享用，讓味蕾感受豐富口感。

 

 

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《風沙梅膏焗肋排 720元》

 

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▲最搶眼的火焰秀，鮮嫩噴香，人氣爆棚同時滿足視覺&嗅覺的享受，入口即能感受皮香酥脆、肉嫩甘甜的層次風味。

 

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▲潮汕一帶出產肉厚核小的桃梅，當地人以鹽與糖醃製，成為潮州菜常見的蘸醬佐料「梅膏醬」，滋味微酸略甜，主廚嚴選肥瘦適中的腩排加入梅膏醃製，再酥炸至金黃，加入梅膏、檸檬汁、糖等熬煮的酸甜醬汁，大火翻炒收汁至酸香賦味，最後撒上黑椒與蒜酥添香。

在包廂裡，這樣的香氣一上桌就已經令人毫無招架之力。

 

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誰知主廚更發揮巧思，選用帶有果香的白蘭地於桌邊以杓溫酒，再澆淋在肋排上炙燒，絢爛多變的火焰在盤上舞動，白蘭地的香氣伴隨驚呼聲在空氣中爆裂，是一場話題十足的炙燒食境秀

 

 

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《QQ美人凍 260元》

 

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▲深琥珀色的透明晶凍，是以豬皮搭配滷水熬煮3個多小時後再冷藏塑形，看得見豬皮的形狀，更吃得到滿滿的膠質和Q彈口感。

 

 

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《澎湖泡菜小管 280元》

 

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▲特選體型較大的澎湖海鮮小管，搭配自製黃金泡菜，再加上時令蔬果，淋上酸酸甜甜的醬汁，鮮甜開胃，Q彈帶汁超好吃。

 

 

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《潮州匯小炒 580元》

 

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道地潮州人的日常美味也端上桌，將芹菜、花枝、青椒等食材皆切成等長絲狀，再與炸芋頭絲一同入鍋快炒，僅以少許鹽巴調味，簡單卻絲毫不覺單調。

各式食材入菜有的取其脆有的取其鮮有的取其甜口感豐富多變尤其吃到隱身其中的芋頭絲，油炸過後的酥脆一吃驚豔

 

 

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《松露福州炒飯 680元》

 

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這是一道味貫東西方的菜品道地的福州炒飯佐以頂級的黑松露拌炒，再以海鮮澆頭搭配，體驗奢華極致享受。

炒得乾鬆爽的炒飯淋上如「澆頭」燴菜在炒飯裡加入松露醬提味熱炒，燴菜則是用干貝絲、瑤柱、蝦仁、午仔魚肉和芥菜共燴，與炒飯搭配，更顯貴氣。

千萬別小看這碗炒飯炒飯＋燴菜兩者原本就是「天作之合」，這是我當天最喜歡的前三名，黑松露除了增添奢華感，並多了迷人的香氣，真的超好吃。

 

 

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吸睛的《天鵝流沙酥 178元則是將芋泥與麵糊揉合成皮，加入流沙內餡後入鍋油炸，最後裝飾手工捏製的天鵝長頸，線條優雅、栩栩如生，外皮酥脆內裡質地酥鬆一口咬下的聲音宛如天籟，恰如其分的鹹甜滋味，雖是油炸卻不顯油膩十分爽口。

 

 

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《潮牌叉燒酥 178元(3顆)》

 

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▲圓澎澎的外形，第一眼以爲是蛋黃酥，一口咬下，外皮層次豐富超酥脆，濕潤的叉燒內餡甜鹹交錯，可以吃到叉燒肉塊的扎實用料，真的非常好吃，所以直接外帶一盒回家和家人分享。

 

 

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《潮州綠豆爽(碗) 180元》

潮州菜的特色之三：鹹與甜交錯

一餐既罷，來上一碗潮州知名的綠豆蒜（指去除綠色外殼的純綠豆仁），這碗還加入主廚手工自製白玉珍珠的溫熱甜湯，甜度偏低，帶有清除口腔餘味功能又不致造成腸胃負擔。

 

 

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最後再端上美麗的水果盤精選過的鳳梨西瓜、柳丁正當令當成一餐結尾最是完美

而且吃飽喝足看帳單會發現「潮品集」味美價實真的大推薦

線上菜單： https://www.sanwant.com/Traditional/banquet.php 

餐點皆須另加10%服務費

 

 

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我熱愛攝影、做菜、騎鐵馬、陪狗狗玩耍!! 更愛和大家一起分享美的事物和食物! 有空，就幫流浪動物拍照和寫認養文。 想聯絡我，請洽 grace.wang1@msa.hinet.net.
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