市府站│潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳 嘗一口，鎮店潮州滷水傳承一甲子的甘香滋味 信義區聚餐首選

「不經一番烈焰燒，哪得肋排撲鼻香！」

潮州菜，在台灣屬於比較少見的菜系，但仔細追根究底，發現它其實更符合現在的飲食潮流，精緻、重湯、輕油 、鹹與甜、葷與素配套，湯與菜穿插，根本是養生人士的最愛，而且視覺、嗅覺、味覺都能同時獲得滿足。

非常慶幸自己第一次品味正宗潮州菜，就是透過香港潮州料理名廚-何炳木主廚的精湛廚藝，席間聽聞許多何師傅用心傳承的故事，令人動容，人之所以會成功，真的一定會有原因的。

這些心意也透過眼前的美食佳餚傳遞，首推饕客必嚐的70年鎮店老滷「潮洲滷鵝片」、「風沙梅膏焗肋排」帶來最搶眼的火焰秀，在酒精揮發蒸騰瞬間，同時滿足視覺&嗅覺的享受、滿滿膠原蛋白的「QQ美人凍」、鑊氣十足的「松露福州炒飯」，還有精緻港點「天鵝流沙酥」美麗&美味兼具，更多美味在以下的文章裡分享......吃完這餐，我已經被「潮品集」給圈粉，真的太喜歡了，未來有機會，一定會不斷回訪。

「潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳」

新光三越 台北信義新天地A4 6F

地址: 台北市信義區松高路19號6F

電話: (02)2772-2687 #8

粉絲專頁：潮品集潮州餐廳

交通：捷運市府站 3號出口步行3分鐘

營業時間：

平日11:30am – 02:30pm，假日11:00am – 02:30pm

晚餐：05:30pm – 09:30pm

‧自行開車可停在新光三越地下停車場，凡用餐消費滿NT$500可折抵半小時，以此類推、最高可抵4小時。

📌神旺‧ 潮品集 忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段166號2樓

訂位專線：02-2772-2699

營業時間：

午餐：11:00am – 02:30pm

假日午茶：02:30pm – 04:00pm(週六、日及國定假日供應)

晚餐：05:30pm – 10:00pm(最後點餐09:30pm)





▲我的好友在旺旺集團工作多年，因為她的緣故，早已久仰「潮品集‧ 潮坊 潮州餐廳」（以下簡稱「潮品集」）美味之名多年，這家神旺大飯店旗下的餐廳，主打潮州料理與精緻港點，在老饕界聲名遠播，幾次相約卻總是錯過，隨著神旺大飯店改建，曾擔心再也沒有機會吃到。

2022年底，看到媒體報導「潮品集」強勢回歸，重新插旗美食一級戰場信義商圈的新光三越A4館，心心念念，總算有機會大啖香港潮州料理名廚-何炳木主廚的精湛廚藝。





▲「潮品集」就位於捷運市府站 3號出口，走出微風信義的右前方那棟便是，擁有絕佳交通與地理條件。





▲潮州菜的特色之一：就是「無海鮮不成宴」，入口處設置的水族箱，現點現撈現煮最新鮮。





▲走進帶著濃厚中式意象的用餐區，大量鉑金色澤與溫潤木質的簡約格調，沉穩中架構出低調時尚的新中國古典風格，大面玻璃窗擁有絕佳採光，臨窗邊的食客可欣賞台北信義區車水馬龍、或是璀璨夜景的景緻，更添用餐的樂趣。

平常日的午餐時間居然全店客滿，我舉起相機又頹然放下，深怕打擾到用餐食客們的心情。





▲整家店的各個角落恰如其分放上價值不斐的藝術品，因為「潮品集」有自己的基金會，專門提供藝術品擺放，用餐也能與藝術品如此靠近，是最棒的附加價值。





▲除了主要用餐區，為迎合區域性的商務需求，「潮品集」另有設置5間可容6-12人的獨立包廂(低消18000元起)，最大包廂甚至設有自己的獨立洗手間，非常適合重視隱私的消費者，包廂數量有限，建議事先預約。

▲潮州菜的特色之二：「飯前飯後都會提供工夫茶」，當天搭佐餐點的是四海茶莊的普洱茶，深琥珀色的茶湯深厚純濃，順口回甘層次豐富，最適合吃完重口味食物清口解膩之用。

茶資計費方式：平日午餐80元/每人、平日晚餐及假日全天90元/每人。

備有阿里山烏龍、普洱茶、鐵觀音茶、香片、凍頂烏龍、三峽碧螺春、菊花茶等選項。





▲提供三道開胃小菜，完全發揮小菜大作的精神，不管調味或口感都很講究，越吃越涮嘴，是非常稱職的開胃小菜，令人胃口大開想吃更多。

▌只有「潮品集」才有的潮滷，焦糖般的醬色不是來自醬油，而是累積70年才有的堆疊。

來自香港的潮州料理名廚何炳木，出身餐飲世家，祖父便是潮州菜的師傅，家中亦開設潮州餐館，何主廚15歲一腳踏進潮州菜的領域，迄今逾50年。

何主廚最為人津津樂道的，是那帶著一鍋祖傳老滷離鄉背井的堅毅信念，小心呵護今日，我們才得以品嘗潮州滷水的箇中滋味。

我們看得見的是餐點的呈現，看不見的是師傅背後選材的用心，每一樣都毫不妥協，能夠自製的商品絕對不會用現成，凡事「照起工」，因為身上背負的是傳承任務，一點一滴絲毫不敢馬虎，靠著這一股勞碌打江山，成為台灣潮州菜的始祖。





▲首先必嘗的，當然就是70年鎮店老滷所精心滷製的《潮洲滷鵝片 780元》

▲每片鵝肉切0.3-0.5公分厚度，吃起來的口感最佳，軟嫩保有口感，咀嚼時感受陳皮、桂皮、草果、八角等數十種中藥香，沾上隨附的鵝醋一起入口，滋味更上一層樓，純白滷完全不死鹹，是絕不可錯過的獨家好味。

襯底的百頁豆腐完全滷至入味，與滷鵝片交互享用，讓味蕾感受豐富口感。

《風沙梅膏焗肋排 720元》





▲最搶眼的火焰秀，鮮嫩噴香，人氣爆棚同時滿足視覺&嗅覺的享受，入口即能感受皮香酥脆、肉嫩甘甜的層次風味。





▲潮汕一帶出產肉厚核小的桃梅，當地人以鹽與糖醃製，成為潮州菜常見的蘸醬佐料「梅膏醬」，滋味微酸略甜，主廚嚴選肥瘦適中的腩排加入梅膏醃製，再酥炸至金黃，加入梅膏、檸檬汁、糖等熬煮的酸甜醬汁，大火翻炒收汁至酸香賦味，最後撒上黑椒與蒜酥添香。

在包廂裡，這樣的香氣一上桌就已經令人毫無招架之力。

▲誰知主廚更發揮巧思，選用帶有果香的白蘭地於桌邊以杓溫酒，再澆淋在肋排上炙燒，絢爛多變的火焰在盤上舞動，白蘭地的香氣伴隨驚呼聲在空氣中爆裂，是一場話題十足的炙燒「食境秀」！





《QQ美人凍 260元》





▲深琥珀色的透明晶凍，是以豬皮搭配滷水熬煮3個多小時後再冷藏塑形，看得見豬皮的形狀，更吃得到滿滿的膠質和Q彈口感。

《澎湖泡菜小管 280元》





▲特選體型較大的澎湖海鮮小管，搭配自製黃金泡菜，再加上時令蔬果，淋上酸酸甜甜的醬汁，鮮甜開胃，Q彈帶汁超好吃。

《潮州匯小炒 580元》





▲道地潮州人的日常美味也端上桌，將芹菜、花枝、青椒等食材皆切成等長絲狀，再與炸芋頭絲一同入鍋快炒，僅以少許鹽巴調味，簡單卻絲毫不覺單調。

各式食材入菜，有的取其脆、有的取其鮮、有的取其甜，口感豐富多變，尤其吃到隱身其中的芋頭絲，油炸過後的酥脆，一吃驚豔。

《松露福州炒飯 680元》





▲這是一道味貫東西方的菜品，道地的福州炒飯佐以頂級的黑松露拌炒，再以海鮮澆頭搭配，體驗奢華極致享受。

炒得乾鬆爽的炒飯淋上如「澆頭」燴菜，在炒飯裡加入松露醬提味熱炒，燴菜則是用干貝絲、瑤柱、蝦仁、午仔魚肉和芥菜共燴，與炒飯搭配，更顯貴氣。

千萬別小看這碗炒飯，炒飯＋燴菜兩者原本就是「天作之合」，這是我當天最喜歡的前三名，黑松露除了增添奢華感，並多了迷人的香氣，真的超好吃。





▲吸睛的《天鵝流沙酥 178元》則是將芋泥與麵糊揉合成皮，加入流沙內餡後入鍋油炸，最後裝飾手工捏製的天鵝長頸，線條優雅、栩栩如生，外皮酥脆內裡質地酥鬆，一口咬下的聲音宛如天籟，恰如其分的鹹甜滋味，雖是油炸卻不顯油膩，十分爽口。





《潮牌叉燒酥 178元(3顆)》

▲圓澎澎的外形，第一眼以爲是蛋黃酥，一口咬下，外皮層次豐富超酥脆，濕潤的叉燒內餡甜鹹交錯，可以吃到叉燒肉塊的扎實用料，真的非常好吃，所以直接外帶一盒回家和家人分享。





《潮州綠豆爽(碗) 180元》

潮州菜的特色之三：鹹與甜交錯

一餐既罷，來上一碗潮州知名的綠豆蒜（指去除綠色外殼的純綠豆仁），這碗還加入主廚手工自製白玉珍珠的溫熱甜湯，甜度偏低，帶有清除口腔餘味功能又不致造成腸胃負擔。





▲最後再端上美麗的水果盤，精選過的鳳梨、西瓜、柳丁正當令，當成一餐結尾最是完美。

而且吃飽喝足看帳單，會發現「潮品集」味美價實，真的大推薦。

‧線上菜單： https://www.sanwant.com/Traditional/banquet.php

‧餐點皆須另加10%服務費