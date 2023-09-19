【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅乾界的精品

山木島 Shānmù
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商品連結：石虎夾心餅乾禮盒
每年中秋節，大家送的都是月餅禮盒，有沒有一種送到後來有一點詞窮的感覺，
好像送來送去都是哪些月餅在變化，已經變不出新花樣了，
這次特地要來跟大家分享山木島Shānmù推出的石虎夾心餅乾禮盒，
絕對美到你的心坎裡，不管是不是中秋節，下午茶點心都想擁有的好東西
山木島Shānmù長期都有參與生態保育活動，每個月還會固定提撥部分收益回饋山林，
這次這個豹紋其實是以台灣瀕臨絕種的石虎為意象設計的限定款，真的會讓人忍不住入手呀
石虎夾心餅乾禮盒以霧金色為基底，還有打凸，而且還是難得一見的豹紋，也太美了吧，
他連外面包的那層宣紙也印上霧金色的豹紋，整個真的是太精品了
美到讓人想一直連拍
裡面的小卡也設計的很有質感
霧透質感的小包裝，很有穿薄紗的誘惑力，看到石虎夾心餅乾正在若隱若現的勾引你~
石虎夾心餅乾有焦糖起司和花生起司兩種風味~
你看看，光是打開放在那就像個藝術品，真是太美了
平常可以放冷藏保存，享受他酥脆的口感~
焦糖起司那藏不住的濃情密意，都開始滿出來了，濃郁的焦糖氣息，讓人回味無窮~
花生起司則是可以咬到香氣十足的花生，兩款都是非常稱職的茶點
想要在姊妹們的下午茶派對上拿出可以閃亮登場的好茶點嗎，
很推薦可以帶幾組石虎夾心餅乾禮盒一起吃吃看喔