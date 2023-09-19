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【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅乾界的精品

2023-09-19 22:53:18 shouyadog 人氣：111
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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：山木島 Shanmu(台中門市)
place台中市西區昇平街49號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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山木島 Shānmù

客服專線：04-23017961

官方網站：山木島Shānmù

官方臉書：Shānmù 山木島

商品連結：石虎夾心餅乾禮盒

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

每年中秋節，大家送的都是月餅禮盒，有沒有一種送到後來有一點詞窮的感覺，

好像送來送去都是哪些月餅在變化，已經變不出新花樣了，

這次特地要來跟大家分享山木島Shānmù推出的石虎夾心餅乾禮盒

絕對美到你的心坎裡，不管是不是中秋節，下午茶點心都想擁有的好東西 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

山木島Shānmù長期都有參與生態保育活動，每個月還會固定提撥部分收益回饋山林，

這次這個豹紋其實是以台灣瀕臨絕種的石虎為意象設計的限定款，真的會讓人忍不住入手呀 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

石虎夾心餅乾禮盒以霧金色為基底，還有打凸，而且還是難得一見的豹紋，也太美了吧，

他連外面包的那層宣紙也印上霧金色的豹紋，整個真的是太精品了 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

美到讓人想一直連拍 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

裡面的小卡也設計的很有質感 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

霧透質感的小包裝，很有穿薄紗的誘惑力，看到石虎夾心餅乾正在若隱若現的勾引你~

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

石虎夾心餅乾有焦糖起司和花生起司兩種風味~

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

你看看，光是打開放在那就像個藝術品，真是太美了 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

平常可以放冷藏保存，享受他酥脆的口感~

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

焦糖起司那藏不住的濃情密意，都開始滿出來了，濃郁的焦糖氣息，讓人回味無窮~

花生起司則是可以咬到香氣十足的花生，兩款都是非常稱職的茶點 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

想要在姊妹們的下午茶派對上拿出可以閃亮登場的好茶點嗎，

很推薦可以帶幾組石虎夾心餅乾禮盒一起吃吃看喔 【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅

 

文章標籤

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我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
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