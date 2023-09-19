【甜點】山木島 Shānmù 石虎餅乾 限定伴手禮盒 手工餅乾界的精品

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商品連結： 石虎夾心餅乾禮盒

每年中秋節，大家送的都是月餅禮盒，有沒有一種送到後來有一點詞窮的感覺，

好像送來送去都是哪些月餅在變化，已經變不出新花樣了，

這次特地要來跟大家分享 山木島Shānmù 推出的 石虎夾心餅乾禮盒 ，

絕對美到你的心坎裡，不管是不是中秋節，下午茶點心都想擁有的好東西

山木島Shānmù 長期都有參與生態保育活動，每個月還會固定提撥部分收益回饋山林，

這次這個豹紋其實是以台灣瀕臨絕種的石虎為意象設計的限定款，真的會讓人忍不住入手呀

石虎夾心餅乾禮盒 以霧金色為基底，還有打凸，而且還是難得一見的豹紋，也太美了吧，

他連外面包的那層宣紙也印上霧金色的豹紋，整個真的是太精品了

美到讓人想一直連拍

裡面的小卡也設計的很有質感

霧透質感的小包裝，很有穿薄紗的誘惑力，看到 石虎夾心餅乾 正在若隱若現的勾引你~

石虎夾心餅乾 有焦糖起司和花生起司兩種風味~

你看看，光是打開放在那就像個藝術品，真是太美了

平常可以放冷藏保存，享受他酥脆的口感~

焦糖起司那藏不住的濃情密意，都開始滿出來了，濃郁的焦糖氣息，讓人回味無窮~

花生起司則是可以咬到香氣十足的花生，兩款都是非常稱職的茶點

想要在姊妹們的下午茶派對上拿出可以閃亮登場的好茶點嗎，

很推薦可以帶幾組 石虎夾心餅乾禮盒 一起吃吃看喔

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