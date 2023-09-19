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【開箱團購】EasiYo 紐西蘭優格粉-周年慶開團優惠超多!澳洲市佔率第一，免插電免鮮奶史上最簡單自製優格，一湯匙百億乳酸菌 - 引線木偶 Heaven tollbooth

2023-09-19 23:11:57 引線木偶 人氣：105
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：EasiYo 紐西蘭優格機
place台中市西區
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【開箱團購】EasiYo 紐西蘭優格粉-周年慶開團優惠超多!澳洲市佔率第一，免插電免鮮奶史上最簡單自製優格，一湯匙百億乳酸菌

✨✨現正開團中✨✨

【開箱團購】EasiYo 紐西蘭優格粉-周年慶開團優惠超多!澳洲市佔率第一，免插電免鮮奶史上最簡單自製優格，一湯匙百億乳酸菌

https://kielkiel.com/easiyo/

#澳洲市佔率第一優格
#EasiYo紐西蘭優格 #免插電免鮮奶優格機
#EasiYo團購
🔺團購連結：https://meim.ai/sCzQb 
現代人吃 #優格 保健是熱門的飲食選擇，優格中的鈣質、蛋白質、維生素等營養，對健康有很大幫助。👍
一直是木偶家重要的佐餐點心，啾啾也超喜歡的。
不論是搭配早餐或是下午茶點心、餐後甜點，甚至直接當作代餐，有許多變化。🍨
這次木偶與知名優格品牌 #EasiYo 合作，堪稱史上最簡單的自製優格，三步驟輕鬆完成！
🔆1.優格粉與水倒入內瓶攪拌
🔆2.熱水及內瓶放進外瓶優格機
🔆3.靜置12小時，1公斤美味優格完成
（發酵會受水溫及環境影響，如發酵未凝固不等於失敗，再放回去等待就好）

就是那麼簡單便利，從啾啾兩歲多我就會請他一起當小幫手，
輕鬆可以完成讓他有成就感的親子同樂DIY👶👶👶
他常常開心說「我要幫忙做優格，好好吃的優格。」

✅EasiYo是全球 #自製優格 第一品牌，熱銷歐洲、美洲、亞洲、大洋洲，在紐西蘭和澳洲的同類產品市佔率最高。
✅優格粉運用世界最高標準乳品加工技術
✅採用 #紐西蘭天然草飼牛 純淨乳源，不需要另外買牛奶就可以製作
✅100%天然成分，免備料、免測量、免插電
✅吃一湯匙EasiYo優格＝吃進百億以上的乳酸菌
EasiYo是我平常就有在吃的愛牌，回購過好幾次，簡單方便又品質完美，試過就回不去了。😍
EasiYo也是市售唯一有多口味的優格粉🛍️
這次木偶團網羅有12種口味可以任選，有一般優格也有希臘優格，
原味、草莓、香草、森林水果、覆盆莓、百香果、野莓果粒、藍莓、焦糖海鹽、夏日綜合水果、香濃可可、麥蘆卡蜂蜜等。
我最愛 #焦糖海鹽 口味，細緻的甜鹹雙重口味，天然海鹽與冰淇淋般絲滑濃稠的優格，療癒味覺的感官心動。🍦
#夏日綜合水果#覆盆莓 的多層次酸甜，充滿水果的浪漫，也是家中老小都愛的寵兒。🍓🍎🥝
啾啾超愛 #藍莓及野莓果粒，加點餅乾脆片跟水果，他可以快速吃下一大碗。🫐
要給長輩吃時，#原味低脂 也是很好的選擇。😋

這次開團超多優惠滿出來！✨✨✨
超划算的爆CP，補貨或是新入手都絕佳時機，快手刀買起來～❤️
任選10包，直接 #送優格機一台
補貨單包下殺市場 #最低優惠價
滿額直接送EasiYo社團千呼萬喚的『 #EasiYo原廠便攜罐250g 』(2入)（累贈）
每日轉轉樂優惠券最低滿2000折100，最高上看 #折500元
滿額下單就有機會抽 #萬元夢幻逸品，『雙人東京來回機票』、候鳥雨露露營車一晚、OVD等諸多大獎🎁
支付方式折扣１-Aftee先享後付優惠再折全用戶2000折100，新用戶2000折200/註冊加贈50元
支付方式折扣2-全支付優惠再折全用戶最高贈點100點，新用戶第一筆消費贈50點，銀行帳戶8%回饋，信用卡4%回饋
🔺開團時間：09/18 -9/24
🔺預計出貨：下單後5天內，依訂單順序陸續出貨(不含例假日)

🔺團購連結：https://meim.ai/sCzQb 




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