嘉義吃到飽推薦/龍海全蚵宴399鮮蚵吃到飽：嘉義高跟鞋教堂旁CP值最高!炭烤鮮蚵任你吃到飽/20多道熱炒料理.海鮮炸物.特色冷盤.暖胃熱湯通通任你吃/新開幕不限時.超划算 - 進食的巨鼠

2023.09.04

龍海全蚵宴 ｜嘉義布袋超人氣蚵仔燒烤餐廳/只要$399元，不限時!任你吃到飽/新鮮大蚵仔.熱炒.炸物.冷盤.熱湯 無限享用

喜歡吃蚵的 看過來！！！

嘉義布袋

最有名的就是海鮮～蚵仔

今天來大力推薦 嘉義這家新開幕 鮮蚵 烤蚵吃到飽餐廳

： 龍海全蚵宴

只要 $399元

全蚵料理 吃到飽

還有

>多達 20多道熱炒 任你吃

>肉燥飯白飯 免費自取

>可口可樂系列飲料 甜點水果 任你拿



加上 對面就是超人氣 嘉義必去! 必拍的旅遊景點： 高跟鞋教堂

吃完 直接去散步 拍拍網美照~

不虧 才剛開幕 就被稱為 嘉義布袋必吃 海鮮燒烤餐廳



目前 龍海全蚵宴 剛開幕! 不限時~

超划算!

(大家快預約!!!)

龍海全蚵宴 ｜消費方式｜收費 / 最新優惠

收費標準：

成人及140cm以上：$399元

110-140cm：$100元

6歲以下：免費

開爐費：$100元

>>新開幕，目前消費 不限時!

>> GOOGLE 五星評論 再送 鮮美佳餚

龍海全蚵宴 位於 高跟鞋教堂 入口的 對面

另一個馬路對角 則是間大廟

龍海全蚵宴 停車也方便

餐廳旁有 餐廳專屬的停車場

對面馬路 沿街都是停車格

圖：站在 龍海全蚵宴 外，就能看到對面的 藍色水晶鞋-高跟鞋教堂

龍海全蚵宴 座位為半戶外區 / 鐵皮室內區/包廂冷氣區

我猜是 因為 炭火烤蚵的關係，所以這邊基本上都是半露天通風的形式~

這樣子大家烤蚵時 空氣流通 比較安全 : )

去的時候，是8月底的暑期，雖然是炎炎夏日，

但是裡面風扇滿多的，加上冷飲 冰塊無限自取，不至於熱得難受~

座位寬敞

位於嘉義熱門景點旁

所以假日去的時候

滿多人用餐~很熱鬧!!!

戶外座位，有鐵皮屋頂+大風扇~

偶有涼風徐徐吹來

不會過於悶熱!

餐廳內 唯一冷氣開放的

是樓上的 VIP包廂

不過 要人數達15位 才能指定

走上樓梯 去參觀一下!

從包廂內窗戶

還可以欣賞樓下的用餐狀況~

樓上包廂有2間

小包廂 可以容納12-15人

大包廂 可以容納12-30人 (最多可擺放2桌)



更棒的是

包廂內有冷氣 和 歡唱KTV~

一群人想要自己相聚歡唱、吃美食，很可以!!!

不過要提醒大家

>包廂內 沒有烤爐，

所以大家想吃烤蚵，要到樓下烤喔!

不過，其他餐點、熱炒料理，都可以點來包廂品嘗!

龍海全蚵宴 ｜熱炒料理 無限點用區

龍海全蚵宴 提供 20多道熱炒料理 任你吃到飽

點用方式 很簡單

桌上都備有 木夾

直接拿來 夾在你想吃的 菜名鐵桶上就可以了!

店家做好，會直接幫你送上桌

很方便~

熱炒料理免費無限吃：

日式鮮蚵茶碗蒸｜塔香三杯炒鮮蚵｜香辣宮保爆鮮蚵｜蒜蓉銀絲蒸鮮蚵

豆豉白玉炒鮮蚵｜香煎鮮蚵塔香蛋｜三杯塔香放山雞｜沙叻咖哩燴鮮蚵

糖醋鮮蔬燒白鯧｜醬燒黑胡椒鮮蚵｜三色彩椒爆鮮蚵｜蒜香寶島鮮時蔬

龍海精緻小甜點｜手工麵線拌鮮蚵

他們另外有 加價! 單點菜單：

陶板秘製胡椒魚

富貴吉祥糖醋魚

龍海招牌麻辣魚

香蔥蒜味鮮干貝

黑椒洋蔥牛小排5入

黑椒洋蔥羊小排6入

熱炒料理點用區 旁邊的冰箱

就是 鮮蚵自取區

龍海全蚵宴 的鮮蚵

都洗的超乾淨!

裝好一籃一籃 放冰箱

大家直接整籃、整籃 拿回桌去烤!

不得不說~

海鮮 真的很講求新鮮度!

冰箱冰著，這樣真的保鮮許多~

吃起來 也安心!

龍海全蚵宴 ｜飲料.水果.餐具.白飯 自助區

除了 鮮蚵、熱炒料理

這邊還有 免費自取自助區

也是 一樓位置區 唯一冷氣開放的地方~^^

(門口右側位置 還有 衛生冰塊，飲料想加冰塊的話，可以來這自取! )

裡面提供

各種餐具、碗筷盤杯、白飯、滷肉飯、醬料、水果、甜點、飲料

通通自取! 都是免費的~

這邊的飲料 都是免費的

可口可樂玻璃瓶系列~

還有 冰冰的竹炭水!

想喝多少 都可以拿!!!

(個人推薦 再來杯冰塊，倒進杯裡喝，更冰更好喝!!!)

甜點/水果 種類隨機供應

那天的 是 草莓蛋糕 & 西瓜 & 柳丁

另外 有一區是 自費區

位於 結帳櫃台 對面

旁邊就是 洗手間

自費區 這邊有：

肉串 & 各種飲料、瓶裝水、各式酒精 (未成年請勿喝酒/喝酒不開車)

這邊也有 烤肉串

一盤有3串，只要 $100元

如果想烤肉，也能加價購買!

櫃檯上 還有展示一些 高價酒精 (未成年請勿喝酒/喝酒不開車)

也能 跟現場人員選購!

這邊的 鮮蚵 滿大顆的

殼 真的刷洗得非常乾淨!

嘉義布袋產地直送 鮮蚵 任你吃到飽

他們家的 蚵仔超新鮮！

因為店家自營採蚵洗蚵場

產地自送

怎能不新鮮？！

而且店家 強調

他們家的蚵仔都清洗的超級乾淨

讓大家吃起來更方便又爽快～

▼還貼心 準備了 烤蚵工具，

如果不夠用，自助區那邊 也能拿喔!

而且 他們家的烤爐 超大

可以一次 烤個15顆 都沒問題~

對了!

大家之後 蚵仔要怎麼烤嗎?

仔細觀察 蚵仔有一面是平的、一面是凸的

記得把凸的那面 朝下

這樣烤熟時，鮮美的蚵汁才能留在 蚵殼內!



烤熟時，蚵殼會些微打開!

就能開吃了!!! Tip：烤鮮蚵的秘訣

使用 真正的炭火去烤 就是香!

炭火夠旺

很快就烤好了!

輕易就能打開~

來自產地 嘉義布袋的蚵仔

大顆 肥潤

超鮮美!!!

查了一下~

蚵仔，就是 台灣牡蠣、蠔

屬於 天然賀爾蒙的優質補充

而且 低熱量

富含 鋅鐵、維生素、礦物質

大海的產物~ 海洋牛奶的美稱!

自然的 鮮甜滋味

吃起來 超過癮!!!



難怪 別桌都一籃接著一籃

好厲害!!!

熱炒料理 任你吃到飽

我們人多~

加上

熱炒都是小小一盤

很適合嘗鮮!

今天挑戰 熱炒全菜單：

鮮蚵類-

豆豉白玉炒鮮蚵/塔香三杯炒鮮蚵/冰蔥五味拌鮮蚵/南洋泰式淋鮮蚵

蒜蓉銀絲蒸鮮蚵/手工麵線拌鮮蚵/塔香椒鹽炸鮮蚵/香煎鮮蚵塔香蛋

香辣宮保爆鮮蚵/手工網紗鮮蚵卷

熱湯類-

東北酸菜鮮蛤湯/東北酸菜鮮蚵湯

魚類-

糖醋鮮蔬燒白鯧/椒鹽肉質魚

海鮮炸物類-

爆炒墨魚圈/蒜香酥炸墨魚卷/龍海酥脆炸雞塊

香酥深海花枝丸/繽紛煉乳黃金磚/椒鹽黃金炸薯條

開胃小品類-

茶碗蒸/和風沙拉/冰梅鮮釀西紅柿/日式果律鮮薯泥/蒜香寶島鮮時蔬

既然主角是 鮮蚵

以蚵為主的 熱炒蚵料理 可不少!

也有一些 魚、小卷的海鮮料理

湯品、蒸蛋、炸物 ，也很適合小朋友品嘗!

豆豉白玉炒鮮蚵

懷舊的豆鼓滋味～白玉就是豆腐！

搭配大顆蚵仔，鮮美誘人！

手工麵線拌鮮蚵

來到蚵仔的產地

必吃蚵仔麵線！

簡單的油蔥酥 綠蔥搭配

就很好吃！

手工網紗鮮蚵卷

人家台南安平吃蝦捲

來到嘉義布袋 就要吃 蚵捲！

手工網紗包裹，香酥呈現

塔香椒鹽炸鮮蚵

鹹酥風味

香噴噴又酥口

很下酒菜ㄟ～。（未成年請勿喝酒｜喝酒不開車）

冰蔥五味拌鮮蚵

蚵仔 做成涼拌菜系

也很不錯！

涼拌很考驗 蚵仔的鮮度，好在這邊產地直送！

尚青！

香辣宮保爆鮮蚵

甜辣滋味呈現，小黃瓜增添清爽

塔香三杯炒鮮蚵

九層塔香氣迷人～

搭配Ｑ彈杏鮑菇 口感富含層次

蒜蓉銀絲蒸鮮蚵

香甜蒜蓉醬的搭配 粉絲

也很合拍

南洋泰式淋墨魚圈

酸甜的泰式滋味

透抽大卷 帶甜彈

爆炒墨魚圈

洋蔥的香甜搭配

蔥爆花枝的風味呈現

三杯塔香放山雞

扎實的大塊雞肉

搭配九層塔香

很真材實料

椒鹽肉質魚

整尾肉魚 炸的香酥

不得不說

他們家的炸功 很不錯！

糖醋鮮蔬燒白鯧

糖醋的香甜呈現

也很不錯！

東北酸菜鮮蛤湯/東北酸菜鮮蚵湯

湯的部分，都是 酸甜的 東北酸菜湯

喝起來很清爽！

裡面 吃得到 大顆蚵仔和蛤蠣！

蒜香寶島鮮時蔬

高麗菜 炒的很清甜

帶脆口感

覺得很不錯！

和風沙拉

清爽的 和風醬汁

夏天吃起來 很爽口開胃～

番茄 還用心 擺盤成一隻蝴蝶呢！

冰梅鮮釀西紅柿

這道涼拌 必點！

酸甜沁口

我很喜歡～

日式果律鮮薯泥

美乃滋 稍嫌給的多了些

不過下方的薯泥

做得很好吃！

軟綿中 又帶點 馬鈴薯的塊狀口感

茶碗蒸

蒸蛋 也很推！

有小朋友的 必點！

蒸的非常嫩口～入口滑香

繽紛煉乳黃金磚

超大一塊 雙色麵包卷

熱炸 微酥

淋上香甜煉乳

也是小朋友的愛！

椒鹽黃金炸薯條

大人小孩都愛吃！

熱炸上桌

香酥又綿口涮嘴～

龍海酥脆炸雞塊

小巧的一口小雞塊

小朋友看了就超開心！



不得不說 身為海鮮餐廳

菜色上 也滿友善小朋友的

讓小朋友也有多道菜色 可品嚐！

蒜香酥炸墨魚卷

新鮮花枝

炸的迷人香酥

這道 也是店家超人氣！每桌必點 熱炒料理之一！

香酥深海花枝丸

小巧的一口花枝丸

外皮炸得很酥口

自費單點-隱藏版 蒜泥大蝦 $時價

隔壁桌 點了 蒜泥大蝦

超級大明蝦~

感覺超好吃!

問了說 肉質超Q彈、很值得一嘗~

龍海全蚵宴

可算是 嘉義布袋 滿指標性的景點餐廳

蚵仔 超新鮮 又大顆!

除了 烤蚵仔，還有多道鮮蚵料理

熱炒料理、飲料水果甜點 也都能無限吃!

以 $399 這價格

真的很划算!!!



喜歡蚵仔的~

可以去試試!

大家吃飽飽

可以直接去 龍海全蚵宴 餐廳對面的

嘉義必去!人氣景點-高跟鞋教堂

走走拍拍~幫助消化

很悠閒～

龍海全蚵宴

地址：嘉義縣布袋鎮文昌街105號（高跟鞋教堂對面）

電話：05 347 6086

營業時間：11:00-20:30 (週二公休)

開箱文：https://g2m.tw/longhi-oyster-buffet/

龍海全蚵宴 是否需要預約? 座位有限，建議提早預約。 龍海全蚵宴 的消費方式? 每桌會收取開爐費 $100元 另依照人頭數量，收取 每人吃到飽費用 成人及140cm以上：$399元 110-140cm：$100元 6歲以下：免費 龍海全蚵宴 是否有限制用餐時間? 目前店家新開幕，暫時不限制用餐時間。

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















評論分數 5.0