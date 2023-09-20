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> 圖文創作 > 嘉義吃到飽推薦/龍海全蚵宴399鮮蚵吃到飽：嘉義高跟鞋教堂旁CP值最高!炭烤鮮蚵任你吃到飽/20多道熱炒料理.海鮮炸物.特色冷盤.暖胃熱湯通通任你吃/新開幕不限時.超划算 - 進食的巨鼠

嘉義吃到飽推薦/龍海全蚵宴399鮮蚵吃到飽：嘉義高跟鞋教堂旁CP值最高!炭烤鮮蚵任你吃到飽/20多道熱炒料理.海鮮炸物.特色冷盤.暖胃熱湯通通任你吃/新開幕不限時.超划算 - 進食的巨鼠

2023-09-20 00:17:01 進食的巨鼠 人氣：104
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窩客好文

進食的巨鼠

發表篇數：601篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 布袋鎮

造訪商家：龍海全蚵宴
place嘉義縣布袋鎮文昌街105號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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2023.09.04

嘉義吃到飽推薦/龍海全蚵宴399鮮蚵吃到飽：嘉義高跟鞋教堂旁CP值最高!炭烤鮮蚵任你吃到飽/20多道熱炒料理.海鮮炸物.特色冷盤.暖胃熱湯通通任你吃/新開幕不限時.超划算

 
 
 
 
 
 

龍海全蚵宴 ｜嘉義布袋超人氣蚵仔燒烤餐廳/只要$399元，不限時!任你吃到飽/新鮮大蚵仔.熱炒.炸物.冷盤.熱湯 無限享用

喜歡吃蚵的 看過來！！！
嘉義布袋
最有名的就是海鮮蚵仔
今天來大力推薦 嘉義這家新開幕 鮮蚵 烤蚵吃到飽餐廳
龍海全蚵宴
只要 $399元
全蚵料理 吃到飽
還有
>多達 20多道熱炒 任你吃
>肉燥飯白飯 免費自取
>可口可樂系列飲料 甜點水果 任你拿

加上 對面就是超人氣 嘉義必去! 必拍旅遊景點：高跟鞋教堂
吃完 直接去散步 拍拍網美照~
不虧 才剛開幕 就被稱為 嘉義布袋必吃 海鮮燒烤餐廳

目前 龍海全蚵宴 剛開幕! 不限時~
超划算!
(大家快預約!!!)

 

 

 

龍海全蚵宴｜消費方式｜收費 / 最新優惠

收費標準：
成人及140cm以上：$399元
110-140cm：$100元
6歲以下：免費
開爐費：$100元
>>新開幕，目前消費 不限時!

>> GOOGLE 五星評論 再送 鮮美佳餚

 

龍海全蚵宴｜餐廳環境

龍海全蚵宴 位於 高跟鞋教堂 入口的 對面
另一個馬路對角 則是間大廟

龍海全蚵宴 停車也方便
餐廳旁有 餐廳專屬的停車場
對面馬路 沿街都是停車格

圖：站在 龍海全蚵宴 外，就能看到對面的 藍色水晶鞋-高跟鞋教堂

 

 

龍海全蚵宴｜室內座位用餐區

龍海全蚵宴 座位為半戶外區 / 鐵皮室內區/包廂冷氣區
我猜是 因為 炭火烤蚵的關係，所以這邊基本上都是半露天通風的形式~
這樣子大家烤蚵時 空氣流通 比較安全 : )
去的時候，是8月底的暑期，雖然是炎炎夏日，
但是裡面風扇滿多的，加上冷飲 冰塊無限自取，不至於熱得難受~

座位寬敞
位於嘉義熱門景點旁
所以假日去的時候
滿多人用餐~很熱鬧!!!

 

龍海全蚵宴｜半棚開放式用餐區

戶外座位，有鐵皮屋頂+大風扇~
偶有涼風徐徐吹來
不會過於悶熱!

 

龍海全蚵宴｜室內包廂區 -冷氣開放

餐廳內 唯一冷氣開放的
是樓上的 VIP包廂
不過 要人數達15位 才能指定

走上樓梯 去參觀一下!
從包廂內窗戶
還可以欣賞樓下的用餐狀況~

樓上包廂有2間
小包廂 可以容納12-15人
大包廂 可以容納12-30人 (最多可擺放2桌)

更棒的是
包廂內有冷氣 歡唱KTV~
一群人想要自己相聚歡唱、吃美食，很可以!!!

不過要提醒大家
>包廂內 沒有烤爐
所以大家想吃烤蚵，要到樓下烤喔!
不過，其他餐點、熱炒料理，都可以點來包廂品嘗!

 

龍海全蚵宴｜熱炒料理 無限點用區

龍海全蚵宴 提供 20多道熱炒料理 任你吃到飽
點用方式 很簡單
桌上都備有 木夾
直接拿來 夾在你想吃的 菜名鐵桶上就可以了!
店家做好，會直接幫你送上桌
很方便~

 

龍海全蚵宴｜熱炒菜單

熱炒料理免費無限吃：
日式鮮蚵茶碗蒸｜塔香三杯炒鮮蚵｜香辣宮保爆鮮蚵｜蒜蓉銀絲蒸鮮蚵
豆豉白玉炒鮮蚵｜香煎鮮蚵塔香蛋｜三杯塔香放山雞｜沙叻咖哩燴鮮蚵
糖醋鮮蔬燒白鯧｜醬燒黑胡椒鮮蚵｜三色彩椒爆鮮蚵｜蒜香寶島鮮時蔬
龍海精緻小甜點｜手工麵線拌鮮蚵

他們另外有 加價! 單點菜單：
陶板秘製胡椒魚
富貴吉祥糖醋魚
龍海招牌麻辣魚
香蔥蒜味鮮干貝
黑椒洋蔥牛小排5入
黑椒洋蔥羊小排6入

 

熱炒料理點用區 旁邊的冰箱
就是 鮮蚵自取區

 

龍海全蚵宴｜鮮蚵自取區

龍海全蚵宴 的鮮蚵
都洗的超乾淨!
裝好一籃一籃 放冰箱
大家直接整籃、整籃 拿回桌去烤!

不得不說~
海鮮 真的很講求新鮮度!
冰箱冰著，這樣真的保鮮許多~
吃起來 也安心!

 

龍海全蚵宴｜飲料.水果.餐具.白飯 自助區

除了 鮮蚵熱炒料理
這邊還有 免費自取自助區
也是 一樓位置區 唯一冷氣開放的地方~^^
(門口右側位置 還有 衛生冰塊，飲料想加冰塊的話，可以來這自取! )

裡面提供
各種餐具、碗筷盤杯、白飯、滷肉飯、醬料、水果、甜點、飲料
通通自取! 都是免費的~

這邊的飲料 都是免費的
可口可樂玻璃瓶系列~
還有 冰冰的竹炭水!
想喝多少 都可以拿!!!
(個人推薦 再來杯冰塊，倒進杯裡喝，更冰更好喝!!!)

甜點/水果 種類隨機供應
那天的 是 草莓蛋糕 & 西瓜 & 柳丁

 

龍海全蚵宴｜自費飲料肉串區

另外 有一區是 自費區
位於 結帳櫃台 對面
旁邊就是 洗手間

自費區 這邊有：
肉串 & 各種飲料、瓶裝水、各式酒精 (未成年請勿喝酒/喝酒不開車)

這邊也有 烤肉串
一盤有3串，只要 $100元
如果想烤肉，也能加價購買!

 

龍海全蚵宴｜櫃台結帳區

櫃檯上 還有展示一些 高價酒精 (未成年請勿喝酒/喝酒不開車)
也能 跟現場人員選購!

 

龍海全蚵宴｜全系列餐點開箱

這邊的 鮮蚵 滿大顆的
殼 真的刷洗得非常乾淨!

嘉義布袋產地直送 鮮蚵 任你吃到飽

他們家的 蚵仔超新鮮！
因為店家自營採蚵洗蚵場
產地自送
怎能不新鮮？！

而且店家 強調
他們家的蚵仔都清洗的超級乾淨
讓大家吃起來更方便又爽快～

▼還貼心 準備了 烤蚵工具
如果不夠用，自助區那邊 也能拿喔!

而且 他們家的烤爐 超大
可以一次 烤個15顆 都沒問題~

對了!
大家之後 蚵仔要怎麼烤嗎?
仔細觀察 蚵仔有一面是平的、一面是凸的
記得把凸的那面 朝下
這樣烤熟時，鮮美的蚵汁才能留在 蚵殼內!

烤熟時，蚵殼會些微打開!
就能開吃了!!!

 
Tip：烤鮮蚵的秘訣

使用 真正的炭火去烤 就是香!

炭火夠旺
很快就烤好了!

輕易就能打開~

來自產地 嘉義布袋的蚵仔
大顆 肥潤
超鮮美!!!

查了一下~
蚵仔，就是 台灣牡蠣、蠔
屬於 天然賀爾蒙的優質補充
而且 低熱量
富含 鋅鐵、維生素、礦物質
大海的產物~ 海洋牛奶的美稱!
自然的 鮮甜滋味
吃起來 超過癮!!!

難怪 別桌都一籃接著一籃
好厲害!!!

 

 

熱炒料理 任你吃到飽

我們人多~
加上
熱炒都是小小一盤
很適合嘗鮮!

今天挑戰 熱炒全菜單：
鮮蚵類-
豆豉白玉炒鮮蚵/塔香三杯炒鮮蚵/冰蔥五味拌鮮蚵/南洋泰式淋鮮蚵
蒜蓉銀絲蒸鮮蚵/手工麵線拌鮮蚵/塔香椒鹽炸鮮蚵/香煎鮮蚵塔香蛋
香辣宮保爆鮮蚵/手工網紗鮮蚵卷
熱湯類-
東北酸菜鮮蛤湯/東北酸菜鮮蚵湯
魚類-
糖醋鮮蔬燒白鯧/椒鹽肉質魚
海鮮炸物類-
爆炒墨魚圈/蒜香酥炸墨魚卷/龍海酥脆炸雞塊
香酥深海花枝丸/繽紛煉乳黃金磚/椒鹽黃金炸薯條
開胃小品類-
茶碗蒸/和風沙拉/冰梅鮮釀西紅柿/日式果律鮮薯泥/蒜香寶島鮮時蔬

既然主角是 鮮蚵
以蚵為主的 熱炒蚵料理 可不少!
也有一些 魚、小卷的海鮮料理
湯品、蒸蛋、炸物 ，也很適合小朋友品嘗!

 

豆豉白玉炒鮮蚵

懷舊的豆鼓滋味～白玉就是豆腐！
搭配大顆蚵仔，鮮美誘人！

 

手工麵線拌鮮蚵

來到蚵仔的產地
必吃蚵仔麵線！
簡單的油蔥酥 綠蔥搭配
就很好吃！

 

手工網紗鮮蚵卷

人家台南安平吃蝦捲
來到嘉義布袋 就要吃 蚵捲！
手工網紗包裹，香酥呈現

 

塔香椒鹽炸鮮蚵

鹹酥風味
香噴噴又酥口
很下酒菜ㄟ～。（未成年請勿喝酒｜喝酒不開車）

 

冰蔥五味拌鮮蚵

蚵仔 做成涼拌菜系
也很不錯！
涼拌很考驗 蚵仔的鮮度，好在這邊產地直送！
尚青！

 

香辣宮保爆鮮蚵

甜辣滋味呈現，小黃瓜增添清爽

 

塔香三杯炒鮮蚵

九層塔香氣迷人～
搭配Ｑ彈杏鮑菇 口感富含層次

 

蒜蓉銀絲蒸鮮蚵

香甜蒜蓉醬的搭配 粉絲
也很合拍

 

 

南洋泰式淋墨魚圈

酸甜的泰式滋味
透抽大卷 帶甜彈

 

爆炒墨魚圈

洋蔥的香甜搭配
蔥爆花枝的風味呈現

 

三杯塔香放山雞

扎實的大塊雞肉
搭配九層塔香
很真材實料

 

椒鹽肉質魚

整尾肉魚 炸的香酥
不得不說
他們家的炸功 很不錯！

 

糖醋鮮蔬燒白鯧

糖醋的香甜呈現
也很不錯！

 

東北酸菜鮮蛤湯/東北酸菜鮮蚵湯

湯的部分，都是 酸甜的 東北酸菜湯
喝起來很清爽！
裡面 吃得到 大顆蚵仔和蛤蠣！

 

蒜香寶島鮮時蔬

高麗菜 炒的很清甜
帶脆口感
覺得很不錯！

 

和風沙拉

清爽的 和風醬汁
夏天吃起來 很爽口開胃～

番茄 還用心 擺盤成一隻蝴蝶呢！

 

冰梅鮮釀西紅柿

這道涼拌 必點！
酸甜沁口
我很喜歡～

 

日式果律鮮薯泥

美乃滋 稍嫌給的多了些
不過下方的薯泥
做得很好吃！
軟綿中 又帶點 馬鈴薯的塊狀口感

 

茶碗蒸

蒸蛋 也很推！
有小朋友的 必點！
蒸的非常嫩口～入口滑香

 

繽紛煉乳黃金磚

超大一塊 雙色麵包卷
熱炸 微酥
淋上香甜煉乳
也是小朋友的愛！

 

椒鹽黃金炸薯條

大人小孩都愛吃！
熱炸上桌
香酥又綿口涮嘴～

 

龍海酥脆炸雞塊

小巧的一口小雞塊
小朋友看了就超開心！

不得不說 身為海鮮餐廳
菜色上 也滿友善小朋友的
讓小朋友也有多道菜色 可品嚐！

 

蒜香酥炸墨魚卷

新鮮花枝
炸的迷人香酥
這道 也是店家超人氣！每桌必點 熱炒料理之一！

 

香酥深海花枝丸

小巧的一口花枝丸
外皮炸得很酥口

 

自費單點-隱藏版 蒜泥大蝦 $時價

隔壁桌 點了 蒜泥大蝦
超級大明蝦~
感覺超好吃!
問了說 肉質超Q彈、很值得一嘗~

 

龍海全蚵宴｜食後心得

龍海全蚵宴
可算是 嘉義布袋 滿指標性的景點餐廳
蚵仔 超新鮮 又大顆!
除了 烤蚵仔，還有多道鮮蚵料理
熱炒料理、飲料水果甜點 也都能無限吃!
以 $399 這價格
真的很划算!!!

喜歡蚵仔的~
可以去試試!

大家吃飽飽
可以直接去 龍海全蚵宴 餐廳對面的
嘉義必去!人氣景點-高跟鞋教堂
走走拍拍~幫助消化
很悠閒～

 

 

店家資訊｜龍海全蚵宴

龍海全蚵宴
地址：嘉義縣布袋鎮文昌街105號（高跟鞋教堂對面）
電話：05 347 6086
營業時間：11:00-20:30 (週二公休)
開箱文：https://g2m.tw/longhi-oyster-buffet/

 

 

 

龍海全蚵宴 是否需要預約?

座位有限，建議提早預約。

龍海全蚵宴 的消費方式?

每桌會收取開爐費 $100元 另依照人頭數量，收取 每人吃到飽費用 成人及140cm以上：$399元 110-140cm：$100元 6歲以下：免費

龍海全蚵宴 是否有限制用餐時間?

目前店家新開幕，暫時不限制用餐時間。
 
評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地
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評論分數
5.0


 

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文章有時效性，任何異動以店家最新公告為準
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