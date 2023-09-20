【高雄 親子景點】吃美食X 玩樂園 X 逛夜市一日遊｜沙發馬鈴薯樂園 高雄鳳山旗艦店 親子複合式主題樂園 太好玩了

鳳山一日遊｜吃美食 X 玩樂園X逛夜市

鳳山一日吃喝玩樂行程

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三五好友安排鳳山一日遊

第一站鳳山最火的「沙發馬鈴薯樂園」好友女兒推薦一定要來這裡

他說好多同學說這裡商品多、活動多、很好夾，服務很好

有專人補貨擺位

沙發馬鈴薯樂園高雄有二家門市

我們選擇距離我們比較近的

沙發馬鈴薯樂園鳳山旗艦店｜親子複合式主題樂園

位置在鳳山青年路二段317-2號 (文衡路口)

營業時間: 10:00~01:00 (24:30人流只出不進)

附近停車場、路邊停車格

沙發馬鈴薯樂園特色

｜占地百坪親子樂園

｜近百台娃娃機

｜異國零食每周更新

｜現場專人補貨擺位

各種商品熱門大品牌零食、生活用品、可愛玩偶

大人小孩都喜愛的商品，舉辦各種好康活動

賓客紛紛相約來沙發馬鈴薯樂園大展身手

活動資訊 請追蹤 沙發馬鈴薯樂園鳳山旗艦店粉絲團



今日要把置物籃裝滿滿的戰利品

今天用1000原來挑戰，PK看誰最厲害

店內人氣機台、活動機台，在機台上有貼告示，也可以請服務員推薦

橘烤馬鈴薯慶中秋活動

活動時間｜2023/09/09~10/01

活動規則｜夾取指定的「玉兔橘祥」機台

依照現場指定數量夾換貨夾送精美商品

活動商品｜

新鮮海產、肉品禮盒琳瑯滿目供您選擇(夾送/夾換)

不只有美味的白蝦、A5和牛、生食及北海道干貝、安格斯牛排....

還有中秋節不可少的精美禮盒、烤肉醬、烤肉盤...

生鮮商品依現場為主，若以供應完畢的品項上需要叫貨期

禮盒部分部定時更換，依照各店現場為主

活動真的大方送，店家不定時舉辦好康活動

了解更多請到沙發馬鈴薯樂園鳳山旗艦店粉絲團



洗衣精、衛生紙各種日常用品受到客人喜歡

熱門機台上有貼上活動資訊，大家可以來挑戰一下

平日常店裡的客人也不少，有下班後過來小試身手

爸媽陪小孩來玩玩、好朋友們一起來玩

沙發馬鈴薯樂園好玩、好夾、場地大、商品多

周邊美食多，絕對是休閒的好地方，小朋友最愛的遊樂場之一

這位高手說他只花了500元夾這麼多

一袋大包裝乖乖可以夾這麼多真的是高手中的高手

店裡的客人籃子裡裝滿滿的，連小朋友都好厲害

沙發馬鈴薯的服務真的很貼心

可以請服務員幫忙捕貨擺位

這位小朋友跟爸爸來玩，自己請漂亮的小姐姐幫忙調整

小朋友中的高手，我看他輕而易舉夾到商品，比我還厲害

沒關係雖然我們都是肉腳，但是我們也不錯，繼續加油!

熱門機台可愛玩偶、異國零食夾好入藍，越玩越開心

PK結束，成果發表由年輕學生獲勝

爸爸雖然小輸一些，也不錯還有進步空間

今天滿載而歸，我們下次再來一場

午餐來近日開幕的燒肉丼餐廳 「牛丁次郎方。燒肉丼專科」

價位138元起，飲料、雞白湯免費自取

點了牛肉燒肉丼、豬肉燒肉丼、雞腿丼

自製醬汁甜甜鹹鹹的拌飯好吃，份量很飽足

地址｜鳳山區光遠路392號

吃飽飯到附近景點走走

「大東濕地公園」在「大東藝術中心」對面，大東捷運站、鳳山轉運站旁

濕地有許多的生態景觀是休閒、運動的地方

大東藝術中心裡面有圖書館、餐廳，許多展覽、演出活動

假日常舉辦戶外藝文活動，是親子休閒的景點

大東溼地公園散步後來碗冰消暑一下

「老張愛玉冰」是鳳山知名老店

位於中華夜市美食街，這裡還有知名的鹹酥雞、肉燥飯等各種小吃

晚餐來鳳山新開幕「韓味食足」韓式料理，這家豆腐鍋真的好吃

加入自家特製肉醬湯頭很鮮美吃了就愛上

海鮮煎餅必點，外皮酥脆內餡豐富一口接口，讓人念念不忘

目前營業時間17:00~00:00

地址｜鳳山區成功路22號

青年夜市熱門老店已現排隊人潮

晚餐後到青年夜市逛逛走走吃烤蝦、烤鮮蚵

三兄弟依舊滿滿的排隊人潮

買了家人愛吃的「阿明哥滷味」準備結束鳳山一日的行程

青年夜市營業時間｜週四~日

沙發馬鈴薯樂園鳳山旗艦店｜ 親子複合式主題樂園

地址｜鳳山青年路二段317-2號 (文衡路口)

營業時間｜10:00~01:00

沙發馬鈴薯樂園粉絲團

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