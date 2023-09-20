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> 圖文創作 > 小川珈琲所_ 吳興商圈街角的迷你外帶咖啡吧

小川珈琲所_ 吳興商圈街角的迷你外帶咖啡吧

2023-09-20 09:45:31 Celine寫在這裡 人氣：101
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窩客好文

Celine寫在這裡

發表篇數：110篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：小川珈琲所
phone09-3932-1840
place台北市信義區吳興街39號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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以前曾在吳興街商圈生活過，看過這塊街角畸零地最原始的樣貌，對於小川珈琲所能將它整理起來，成為一間特色的外帶咖啡吧，感到嘖嘖稱奇呀！

目測不到兩坪的空間，以前真的很像廢墟小屋，經過巧妙的設計改裝，特別是那三道可以向上開起的木窗，提供了外帶咖啡吧能有更多的彈性運用。

義式濃縮、美式、拿鐵、單品咖啡等選項還蠻多種的，也有供應手沖茶；雖然室內已無多餘空間能提供座位，但在側邊及後門還是有兩個窗檯可＂立飲＂，或者外帶咖啡散步到附近不遠處的四四南村，也是不錯的選擇！

義式濃縮、美式、拿鐵、單品咖啡等選項還蠻多種的，也有供應手沖茶；點了杯泡泡美式，冰搖後的清爽咖啡香甜消暑。

雖然室內已無多餘空間能提供座位，但在側邊及後門還是有兩個窗檯可＂立飲＂，或者外帶咖啡散步到附近不遠處的四四南村，也是不錯的選擇！

小川珈琲所

地址：台北市信義區吳興街39號
營業時間： 週一至週六，10:30-16:00
＊週日暫時為店休日;其餘店休日會在社群動態公告

Celine 寫在這裡

FB : https://www.facebook.com/celinechen0508/

Blog: https://reurl.cc/6yVpQM

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#台北咖啡
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文章關鍵字
小川珈琲所 台北咖啡 咖啡 Coffee
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