羅東美食》預訂才吃得到限量新鮮綜合生魚片《猿燒季節料理》種類份量多平價又飽足，香菇鮮蚵、鮭魚起司飯糰大推薦

前不久我家大叔在網路上看到『在家做生魚片』的影片介紹，跟著店家主廚一早從市場採買台灣本地的魚貨，回店裡製作熟成生魚片佳餚，看得他有一點蠢蠢欲動，加上谷歌評價不錯，而這間「猿燒_季節料理」恰好又位於宜蘭縣羅東鎮，不就在我的地盤嗎？於是行動派的大叔馬上帶我去嘗鮮，說走就走出發

猿燒_季節料理｜交通位置

「猿燒_季節料理」位置在宜蘭羅東的復興路上，距離羅東運動公園大概5-6分鐘的車程，如果剛好到附近遊玩可以來大啖朵頤一番，我們當天是開車過來，餐廳沒有附設停車場，不過就這麼剛好隔壁有計時收費停車場，也是很方便的

猿燒_季節料理｜店內環境

聽說「猿燒_季節料理」一定要先訂位，想吃生魚片也要預約才有，真的有那麼火紅嗎？小村婦特地打了電話，迫不急待想去瞧一瞧

當天中午一進店裡，哇！還真的沒有什麼空位，幾乎已經滿座，外觀非常平實的店面居然人氣這麼旺，吧台後方是開放式的料理廚房，新鮮看得到

店裡的座位以4-6人桌為主，裝潢簡單乾淨， 座位區還算舒適，店裡的工作人員感覺非常忙碌，主廚和師傅們忙著做料理，外場的小姐疲於接電話、帶位介紹餐點，點餐和收拾餐桌，假日的生意強強滾啊

猿燒_季節料理｜菜 單

餐點種類很多，價格平實

品項包含 生魚片、握壽司、捲壽司、

手卷、揚物、烤物、前菜和湯類飲品

另外還有一張 輕食套餐的菜單，可以隨喜好來選擇，屬於季節特色料理，菜色會因為季節不同來做變化，套餐內容包含主餐、前菜、熟食、揚物、湯品、壽司、甜點，感覺很豐富，一次可以嚐到不同的品項，中午可以點，但是晚餐不開放點輕食套餐。

不過這次我們沒有選擇套餐，而是直接單點，或許下次可以試試

當天我們點了 綜合生魚片、香菇鮮蚵、酥炸軟殼蟹、鮮蝦蘆筍手卷、綜合握壽司、鮭魚起司飯糰

猿燒_季節料理｜餐 點

⊙ 鮮蝦蘆筍手卷 $70/貫

來日式料理點總喜歡點個手卷，因為喜歡它的清爽口感，脆甜的蘆筍搭配鮮美的肥蝦，加上生菜絲和洋芋泥，更愛咬下去脆脆海苔的聲音，視覺和聽覺同時感受食物帶來的新鮮滋味

手卷和蝦子很大一個，包得滿滿吃得過癮

⊙ 綜合生魚片 $350

最期待的綜合生魚片上桌，滿滿一盤大約有10種魚類，一份$350 ，還有蘿蔔絲、蚵仔、蝦卵、和一尾鮮蝦，雖然我不是很了解品種也叫不出名字，不過有新鮮最重要！

每一種魚肉都切得漂漂亮亮，經過熟成後的魚肉每一口都是Q彈，鮮度和嫩度兼具，沾上醬油和哇沙米提味更棒，老實說這是我吃過最過癮的一次生魚片大餐，因為沒有吃過一次10種的魚，算一算大約有20多片，看似不多，可是我們兩個人吃到最後超飽的

熟成是什麼？

「熟成」是指一種在特定處理和低溫環境下儲存鮮魚的一種手法

想要了解這個專業的做法大家可以上網查詢資料，這裡就不多描述了

鮮蚵粒粒肥美，喀滋咬下去，軟溜滑嫩又多汁

★招牌綜合生魚片 來這裡千萬要點，而且一定要記得先預訂喔，因為每日的魚獲數量有限，到現場才點有可能會吃不到

⊙ 綜合握壽司 $230/ 6貫

每一貫包覆著醋飯的魚肉好大厚度也夠

鋪上生魚片的壽司看起來超誘人

魚肉富有油脂和彈性，色澤漂亮

軟Q鮮甜咬下去實在滿足

這是我第一次一餐吃到這麼多的生魚片，解鎖成就感滿滿，哈哈

⊙ 鮭魚起司飯糰 $75

飯糰有我的手掌心那麼大，看得我差一點飽出來，包著鮭魚的飯糰在炭火上烤過，香味四溢

⊙ 酥炸軟殼蟹 $160

軟殼蟹就是要吃熱熱酥酥的口感，連殼帶肉一塊兒咬，淋上特製醬汁，鹹鹹香脆輕鬆入口，大人小孩都會很喜歡的一道料理

⊙ 韭菜香菇鮮蚵 $130

之前看影片的製作方法，一朵像我手掌心那麼大的超大香菇挖空，填滿新鮮的蚵仔和韭菜，再整顆包上海苔片裹粉下去油鍋炸，上桌時是對切成兩半，其實有點類似台式的蚵嗲

這道必點啊！酥炸巨無霸香菇，裹著滿滿的蚵仔和韭菜超吸睛，剛起鍋很燙必須小心入口，雖然是炸物但是不會太油膩，外殼酥脆內餡軟嫩，韭菜香菇和鮮蚵好搭，融合在一起的滋味很美妙，一口一口脆脆又多汁，好吃好吃

猿燒_季節料理｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮復興路一段115號

■ 電話 : 03-9558656

■ 營業時間 11:30-14:30 /17:30-20:30

■ 公休日: 週一二

■ FB臉書 猿燒季節料理_羅東店

猿燒_季節料理｜用餐心得

《猿燒_季節料理》用餐後感覺不錯，客人雖多但上菜速度快，整體的食材都很新鮮，不但有飽足感口味也蠻符合期待，我們三人當天吃了$1155，個人覺得價位和CP值都可以，推薦一定要點綜合生魚片、香菇鮮蚵、鮭魚起司飯糰，其他就看用餐人數和食量來搭配選擇，可以吃到更多的品項，還有還有，記得訂位喔，羅東美食就分享給大家囉

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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