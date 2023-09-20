jam kitchen竹科金山站 新竹Poke沙拉新開幕 可愛奶盅醬料好吃又好拍 職人板前等級生食級鮭魚超推薦

『jam Kitchen』竹科金山站於今年六月開幕，健康卻又不失風味的Poke沙拉你吃過了嗎?『jam Kitchen』插旗新竹已經一年多，以多種底料搭配各式主料、蛋白質和可愛鮮豔的風味醬料，為新竹帶來高質、健康又好吃的Poke沙拉，深受市民朋友的喜愛，這次插旗金山街，簡直就是竹科粉領族的福音，多種搭配每天不同選擇，不用為了中午吃什麼好煩惱，如果長期配合外送，量大還有95折優惠呢。

jam kitchen 竹科金山站

地址 : 新竹市東區金山街71號

時間 : 10:30 ~ 20:00

電話 : 0902 438 199

IG：jam_kitchen.tw

儲值$1000送$50，滿$5000送$290

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園區可長期配合外送，量大可享95折，趕緊加LINE聯絡喔

👉jam kitchen 竹科金山站 位置及停車場

標誌性的白色招牌搭配墨綠色建築，我們到達了 jam Kitchen竹科金山站，不用擔心車票(菜單)，我們待會裡面拿，金山站6月剛開幕，雖然今天下著雨，但還是有很多客人前往內用、外帶絡繹不絕，看來在新竹人號稱園區新手村的金山街也有不錯的評價。附近停車還算方便，今天我就停在距離園區最進的金山北三街，或是停八街的遠見八街停車場也可以。

👉jam kitchen 竹科金山站 環境介紹

金山站的空間不算太大，巧妙的利用靠牆的桌椅擺設、斜置的櫃台，加上天花板的鏡面增加視覺緯度，依舊營造出令人舒適的用餐空間，一貫的優雅，卻帶點低調的奢華風；前方的木櫃擺放著雜誌、茶水自取供應。

桌椅都是雙人座位，鄰牆處則是有一排的個人高腳座位，一個人享用早午餐也很合宜。

如果是在園區上班，可以參考jam專屬的午餐系列

👉jam kitchen 竹科金山站 菜單

餐點以份量區分價位，大份$238可挑選3種蛋白質，中份2種蛋白質$198，還有一類是蔬食無肉$158，三種選其一，再依序選擇料底、主料、蛋白質、醬料和佐料。

🔸香芒燕麥飯

今年夏天流行香芒系列，新品香芒燕麥飯就是以芒果搭配紅藜燕麥呈現，醬盅當然就是椰香奶醬，淋上後頓時都充滿著奶香，與紅藜燕麥搭配多了濕潤感也很有嚼勁，是越嚼越香，推薦給正在學習吃低GI的朋友，是吃燕麥的入門餐；芒果的酸甜、番茄、小黃瓜的鮮脆口感，適合夏天不想吃多的早午餐。

🔸Poke沙拉

來看看jam的Poke沙拉怎麼吃：

先選基底 : 有綜合生菜、紅藜燕麥和紫米三種，可以選擇各半搭配；麵包基底有歐式貝果、丹麥吐司兩種可選也可額外購買，再多一份是+$35。

選擇主料 : 櫃上就佔了兩區，有泡菜、豆牙、玉米粒、馬鈴薯、彩椒等應盡有，可以從中選擇六樣；多選一樣是+$13也是很便宜，心情好多吃一點就多選一點對自己好一點。

麵包基底是可以單點，所以我也點了一個貝果，口感介於法式和麵包之間，有十足的麵香

我選的是生菜沙拉基底，再加上芒果、鳳梨、紅火龍果、蟹肉棒、黃金泡菜和蝦卵，水果都新鮮，早午餐吃蟹肉棒和蝦卵有著莫名的奢華感，黃金泡菜是今天發現的新大陸，酸香滋味有超過我的預期喔。

泡菜的酸香和脆脆的口感都不錯，有超於我的預期

挑蛋白質 : 目前共有10多種項目可選，雞胸、雞腿、水煮蛋、生食級鮭魚、章魚花枝、骰子牛等多樣蛋白質，同樣可以追加，每多一份是+$22。

佐料選二 : 芝麻、碎堅果、蒜酥、海苔絲、加州葡萄乾、蒜味麵包提味佐料六選一，我本來想選蒜酥，但是後來選了蒜味麵包，再搭配碎堅果，是小有熱量又香的搭配。



醬料選一 : 風味醬是「jam kitchen」最特別的選項之一，多種經典醬料而且是天然製作，盛裝在小盅裡是鮮豔可愛，每多一份醬是+$22，不同醬搭配風味皆不同，記得找朋友一起來，醬料選多一點最好吃。

生食級鮭魚個人超推，從北大店、竹北店吃到金山店，每次來吃都是我的必點，這麼愛它不是沒有原因，係由竹北板前火鍋餐廳「裏月晴酒」的師傅製作，在「jam kitchen」就能吃到板前等級的生魚片當然香。三份都選一樣也可以，生食級鮭魚的食材成本高所以需要額外加價，其他則不用。

美美的粉紅色是甜蔥醬，拿來做生菜沙拉的底醬，會多一些酸甜；四川香拌分有香辣粉和麻辣醬兩盅，是我吃骰子牛的必沾之一；綠色的蛋香牛油果就是酪梨醬，是一種奶膩的醇香，也是我的最愛之一；奶香金沙這不用說，鹹蛋黃的鹹香滋味沾了後還會多一層沙沙的口感，濃稠度很剛好攀附食材很有味；開心果起司是本次新品，香醇的開心果堅果香搭配什麼都好吃，儲值$2000就送一瓶帶回家，是八月父親節活動；喜歡泰式的酸香清爽，泰式酸辣是夏日開胃首選，也不用怕太過辣，辣度是大家都可以接受的等級。

骰子牛是選有用有點筋的部位，肉質軟嫩，筋肉脆口有嚼勁；鴨肉單吃就很嫩，可以搭配味道重一點的醬沾，

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👉jam kitchen 竹科金山站 營業時間地址

jam kitchen 竹科金山站

地址 : 新竹市東區金山街71號

時間 : 10:30 ~ 20:00

電話 : 0902 438 199

IG：jam_kitchen.tw

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