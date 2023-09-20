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新竹古早味 禾日香焢肉飯 魯肉飯綿密細緻入口即化這是新竹人的老滋味 承襲傳統古早作法 還有焢肉飯、豬腳飯和刈包 還有魯肉包方便在家品味

2023-09-20 10:43:36 京少 人氣：100
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京少

發表篇數：177篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：禾日香控肉飯
phone03-5310-158
place新竹市東區中央路179號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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屬於老新竹人的「禾日香焢肉飯」於今年二月重出江湖！承襲傳統的古早作法，最道地的新竹古早味又終於可以吃到囉~記憶裡超入味又入口即化的魯肉飯終於回歸，還帶來Qㄉㄟˋㄉㄟˋ的老滷豬腳、焢肉飯和客家湯圓等新品，白米飯淋上不斷翻滾熬煮肉汁，光是扒上一口的鹹香滋味再度包圍；不變的美味，更不能缺少的新竹人與人之間的人情味，每一位熟客在周姐熱情親切著招呼中，就像回到了自己的老家一樣熟悉。

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]



　

禾日香焢肉飯
地址 : 新竹市東區中央路179號
電話 : 03 531 0158
時間 : 9:30 ~ 14:00 | 16:30 ~ 20:00
粉專 : https://www.facebook.com/herihsiang

普渡將近，禾日香焢肉飯推出老滋味的「慶讚中元普渡套餐」，即日起至9/14（農曆7/30）可加Line可提早預購七菜二湯套餐 : https://lin.ee/AVmhPis

禾日香焢肉飯 位置及停車場

原本在北門街上的禾日香再次回歸，大家一定都還記得在北門街上有著親切笑容的老闆和周姐吧，新的店面中央路與錦華街的路口，就在中央公園的正對面，離巨城超近的~逛完街就可以來吃好料~

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周邊的停車場也很方便，旁邊就是東大路停車場，錦華街進去也有一處；鄰近的摩托車位很多，機車前來更方便。

禾日香焢肉飯 環境介紹

門口就先放了菜單，想吃甚麼可以先看看；牆邊貼的是大大的華品貢丸，新竹十大伴手禮之一，店內出餐的貢丸貢丸就是用它，店內也有販售，吃過就不會再想吃外縣市的肉丸子貢丸啦。

店內的裝潢乾淨簡單，木質的桌椅更多了些新竹老店的純樸感；牆上掛著的焢肉飯、豬腳飯和刈包照片，首次來到店裡的客人也能很快了解特色飲食輕鬆點餐。再往裡的調味料區，有老闆私房的小魚乾蘿蔔辣椒，懂吃的朋友可別錯過這斯老味道。

老闆私房的小魚乾蘿蔔辣椒

禾日香焢肉飯 菜單

最招牌魯肉飯當然必須有，再新增同為老滷的焢肉、豬腳與令人期待的刈包等餐食，更多大家喜愛的餐點也會陸續回歸，我更期待太陽半熟蛋再次現身啦。

魯肉飯 $50

心心念念的魯肉飯終於吃到了~就是這麼一小顆在口中散發出迷人滋味，特別選用松阪肉的部位，連同皮脂肥肉一同滷煮，肥肉滷的超軟綿入口即化，油嫩滋味剛剛好不會太膩，松阪肉久煮不爛的特性，讓瘦肉也能保有肉感，好久沒吃到這麼有愛的魯肉飯了啦~

豬腳飯 $70

焢肉飯 $65

焢肉飯便當 $100

豬腳飯、焢肉飯搭配梅干菜和筍絲，淋上鹹香的滷汁，這是一份屬於新竹人的老味道；焢肉飯是每日採買的溫體黑豬肉以老滷汁慢火燉煮，在過程中還要人工不斷翻滾，讓每一塊焢肉都能均勻滷透，三層肉的肥肉部位Q潤，咬下彈力十足，瘦肉處滷得鬆軟但不失口感。

還記得私房小魚辣椒嗎?辣度中等配焢肉吃很香呢

豬腳和焢肉都可以作成便當，搭配每日四種不同小菜

豬腳有著厚厚的豬皮，接近骨邊處啃咬香甜且多點Q脆，豐富膠質的油脂有嚼勁，搭配手工繁複處理的梅干菜，是一份小時候回到老家才吃得到的古早味。焢肉飯和豬腳飯都可以搭配四菜做成便當，今天就是豆干、小黃瓜、高麗菜和筍絲搭配，香郁的滷汁一下真是滿足。

刈包 $65

客家湯圓 $70

刈包夾著大塊的焢肉，這樣的厚度和光澤光是看就食指大動，搭配古早味梅干菜、香菜再撒上花生粉就是香，用的還是新竹福源花生粉配上砂糖，這不是引誘小朋友來吃啦，而是我們客家風味就是這麼吃，我家吃刈包也都是這樣喔。客家湯圓上桌就有滿滿的韭菜香，搭配著香菇、蝦米、配料爆炒後再煮湯，爆香的香氣四溢，湯圓的口感很不錯，沒有久煮的黏稠感，湯頭喝著不油不膩是比較偏向清淡口味。

有先用肉片、香菇爆香就是不一樣

白菜滷 $55

魚羹湯 $50

吃魯肉飯、焢肉飯的絕佳良伴就是白菜滷啦，這個白菜滷口味很可以，是記憶中擺桌、流水席一樣的滋味，用大量的扁魚爆香熬煮湯汁，爆皮ㄎㄠㄎㄠ滑溜的很有口感，白菜滷超軟爛飽含湯汁香甜，真是超愛的古早味。

禾日香焢肉飯是屬於堅持老手藝的店家，這麼大顆的魚羹光是看知道是為了照顧老客人們吃飽飽，用的是鯊魚羹更為彈牙，加入薑絲的簡單熬煮，清澈清爽的湯頭簡直停不下。

魯肉包 $250/一斤

在家也想吃禾日香焢肉飯綿密濃稠的魯肉可以嗎?周姐貼心的有準備魯肉包販售，也有冷凍包可以作為新竹伴手禮，送禮自吃兩相宜，想吃的時候挖取適量放到電鍋蒸一下淋上白飯就可以在家享用，此時不買更待何時?喜歡魚羹($180/一斤)和辣椒($200/一瓶)也有販售喔

普渡將近，禾日香焢肉飯推出老滋味的「慶讚中元普渡套餐」，即日起至9/14（農曆7/30）可加Line可提早預購七菜二湯套餐 : https://lin.ee/AVmhPis

禾日香焢肉飯 營業時間地址

禾日香焢肉飯
地址 : 新竹市東區中央路179號
電話 : 03 531 0158
時間 : 9:30 ~ 14:00 | 16:30 ~ 20:00
粉專 : https://www.facebook.com/herihsiang




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