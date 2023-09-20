【新竹食記】月亮先生 Mr.Moon - 竹北超豐盛早午餐，牛排品質也太棒了

一日之計在於晨，早餐除了要吃得營養也要吃得健康，近幾年興起了許多早午餐的特色餐廳，這間位在竹北的月亮先生有上千則google評論4.2顆星的好評，店內用餐氛圍非常棒服務人員也很親切，找個時間跟三五好友約吃一下吧！

開車的朋友可停附近的Times 竹北六家一路一段停車場或嘉豐五路路邊停車格。

▲月亮先生早午餐位在這棟大樓一樓，招牌為黃色字體並鑲嵌了一個小月亮。

▲餐廳1樓和2樓都有用餐空間，用餐空間寬敞明亮，每個小角落都有小巧思布置，網美的最愛拉！

▲小桌上除了有綠色的仙人掌盆栽，還貼心的準備牙線給顧客使用。

▲二樓用餐空間一樣採光很好，座位比一樓要多些，當天因為沒有訂位就坐在中間的長桌與別人併桌用餐。

月亮先生菜單：(圖片轉自官網)

▲桌上有提供開水須自行倒水。

▲紅茶(去冰微糖)、拿鐵+60元(少冰)：飲料都蠻大杯的，紅茶有濃郁的茶香味甜度剛好，拿鐵的咖啡和牛奶比例很剛好，咖啡雖然偏苦都不影響整體口感。

▲嫩煎牛排早午餐+薯條+紅茶 330元：內有牛排、法式吐司、蜂蜜、沙拉、炒蛋和炸物(可選薯條、薯餅、薯泥)並附上酸酸甜甜的沙拉醬。

▲牛排使用Choice等級的美國牛排，熟度大約七分左右肉質彈牙，很意外在早午餐店能吃到品質這麼棒的牛排。

▲薯條炸得極為酥脆，吃起來完全沒有油膩感。

▲點早午餐和美式蛋捲系列會附一杯豆漿，營養滿滿。

▲現煎雞肉起司蛋捲+薯餅+拿鐵 335元：內有起司蛋捲、白吐司搭配奶油、炸物(可選薯條、薯餅、薯泥)、水果。

▲蛋捲內有滿滿的香菇等配料，搭配香濃的起司，每一口都是大滿足。



雞蛋糕短評：食物有水準，松露起司蛋捲非常夠味有濃郁松露香氣，飲料咖啡也很不錯，用餐環境寬敞乾淨，服務人員親切。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



月亮先生 Mr.Moon美食資訊：

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段29號

電話：036586191

官網：月亮先生 Mr.Moon

營業時間：08:00–16:00 (周一公休)

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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