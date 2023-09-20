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＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPPI玫瑰膠原凍、傳承三代濃郁仙草凍！茶聚菜單

2023-09-20 10:57:12 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：101
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1357篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：茶聚CHAGE 芝山福華店
place台北市士林區福華路164巷15號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚芝山福華店在天母相當高人氣，堅持衛生乾淨、重視健康養生，使用新鮮的好茶，可口的配料，做出一杯杯好喝的飲品～

鄰近天母SOGO百貨商圈，地點超級好，不論來天母吃異國美食、看運動賽事、逛街購物時，一定要帶上一杯好喝的茶聚才對味！

膠原系列、奶蓋系列、清爽原茶、日系抹茶、Ｑ彈配料，超豐富的選擇，加入會員還有好康優惠，也有配送外送平台，想喝茶聚真的好方便～

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚芝山福華店小巧可愛的店名，裡裡外外都相當明亮，店家相當用心維持衛生環境，就是要給客人喝得很安心～

跟店家聊天聽說之後要轉型，很期待之後會推出甚麼樣的新品牌，之後開幕還是要繼續支持這家好喝的飲料店！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚地點真的很好，從捷運芝山站幾分鐘就到，我到天母都會順路來帶上一杯，一旁還是天母SOGO百貨，快到周年慶了，血拚口渴時來茶聚準沒錯

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚簡潔的店面，裝潢簡單卻相當有質感，嚴選好茶、用心把關、講究品質、安心認真、品嚐得到飲品的天然好滋味~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚菜單

大杯好茶只要35元起，茶聚還獲得比利時iTi風味絕佳獎的認證，花銅板價格就能喝好茶，超高CP值好划算~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚膠原凍飲系列

茶聚膠原凍飲系列，保養級的手搖飲品，顛覆飲料很不健康的刻板印象，透過喝的方式輕鬆補充膠原蛋白，日常保養喝茶聚輕鬆維持

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚會員

免費加入茶聚會員，消費就可以累積點數，還有會員優惠價格，我看多數客人都有會員，不少鐵粉天天都來茶聚報到

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚杯設計

茶聚的杯身跟我以前喝到的不同，我偷偷說我從大概十年前就常跑松山喝茶聚，當時就被圈粉至今，可惜當時喝的茶聚已成回憶

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚推出的新杯身，更有設計感，我看LOGO也大不相同，充滿趣味跟設計感，有別於傳統的東方書法風格~

拿著這杯飲品更加時尚，很符合天母人高雅的氣質，好看的飲料杯設計，也成為時尚搭配的一部分

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

現點現做的飲品一字排開，茶聚的飲料可以說是色香味俱全，香氣十足光聞到飲品的味道就口水直流不已~

 

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

黑膠原鮮奶 中49

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

黑膠原加入新鮮鮮奶，簡單調配就蹦出絕佳好滋味，口感爽脆的黑膠原，使用傳承三代的仙草做成，滑順的口感，古溜好入口~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

黑膠原

仙草凍口感脆脆的，使用日本膠原蛋白製成，把傳承三代的好滋味繼續發揚光大，仙草不會苦澀，充滿仙草特有香氣，相當爽口不會膩口~增添飲料的口感，喜歡吃凍飲的朋友一喝就會愛上~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

膠原貴妃  大75 會員65

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

荔枝紅茶遇到日本膠原蛋白玫瑰凍，碰撞出意想不到的幸福滋味，帶有強烈的水果香氣，喝起甜蜜蜜好幸福喔~

荔枝紅茶喝起來酸甜不會苦澀，搭配爽脆的玫瑰膠原，搭配得天衣無縫，宛如有種初戀的感覺，令人害羞不已的飲品

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

玫瑰膠原

玫瑰膠原蛋白使用100％無添加的玫瑰純露，店家手作製成，口感特別有Q度，很適合戶外野餐時喝上這一杯~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

膠原戀檸C 大55 會員49

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

玫瑰膠原蛋白不只適合搭配荔枝紅茶，做成味道很像多多飲品的膠原戀檸C，也是絕佳的搭配~

酸酸甜甜相當開胃，煉乳跟檸檬的比例抓得超好，玫瑰膠原帶出花香，更能刺激味蕾，不再擔心天氣熱沒食慾了，喝上一杯膠原戀檸C立刻讓人食指大動！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

姍姍葡柚綠 中55 大60

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

葡萄柚綠茶飲品完全是我的菜，吃得到果肉的葡萄柚，酸甜開胃，非常能引起食慾，夏天就是要喝杯姍姍葡柚綠才有儀式感～

飽滿多汁的葡萄柚果肉，加上特製的果醬，微微甜度更能引出葡萄柚的酸勁，基底使用清爽的綠茶，絕佳的好滋味，喝上一大杯真的好清爽！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

靜岡抹茶鮮 中60 大70

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚靜岡抹茶鮮超級濃～我身為抹茶控，真的超愛喝抹茶，使用抹茶故鄉靜岡的抹茶粉，現點現沖，加入鮮奶就超好喝～

口中抹茶香氣超強烈，無糖就超級好喝，抹茶香氣湧上鼻腔，喜歡喝抹茶的朋友，千萬別錯過茶聚的抹茶喔！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

沐雲蕎寶 大65 （限無糖）

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚的沐雲系列，使用鹹鹹甜甜的奶蓋，搭配超特別的蕎寶茶，真的很速配，味道相當爽口，沒有咖啡飲不怕睡不著

我之前喝過的奶蓋蕎麥不太喜歡，因為兩者味道沒有合在一起，茶聚在蕎麥中加入南非國寶茶，成為奶蓋跟蕎麥間的橋梁，

整體味道相當和諧，清爽養生的飲品選擇，不論是封杯插吸管或直接就口喝都超讚！連不太喜歡喝飲料的長輩都讚不絕口～

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚配料

不僅膠原好好吃，還有多款咀嚼系配料，我都超級喜歡，寒天、黃晶、珍珠、小芋圓通通都喜歡，還可以做成綜合的熊貓或黃晶熊貓唷～ 

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

珍珠+10/ 寒天+15 / 小芋圓+15

多款可口配料讓飲料更好喝，每天新鮮製作，口感彈牙增添層次感～寒天爽脆低熱量、珍珠飽滿超有咬勁、小芋圓帶有芋頭香氣，軟Ｑ不會硬硬的

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

黃晶熊貓+15

最特別就是這加入布丁的黃晶，布丁甜而不膩，有種統Ｘ布丁的香味，爽脆的晶球口感，推薦可以選擇黃晶熊貓，兩種美味一次吃得到～

不論搭配蕎寶茶、抹茶鮮奶、無糖原茶通通都超搭，推薦喜歡吃配料的朋友，茶聚的黃晶值得來朝聖喔！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

茶聚芝山福華店　6大特色

1. 超愛喝飲料的我，來天母SOGO就一定要喝這家茶聚，三年前剛開業就被圈粉至今，一杯杯用心製作的好茶，深深擄獲挑嘴的天母人~

2. 膠原系列膠原戀檸C、黑膠原鮮奶、膠原貴妃通通都喜歡，膠原不只增添飲品口感，還能養顏美容，使用日本NIPPI膠原蛋白製作，獨特配方在市面其他手搖飲相當少見！

3. 沐雲蕎寶鹹甜奶蓋，搭配蕎麥茶與國寶茶，沒有咖啡因的好滋味，跟奶蓋超速配~姍姍葡柚綠酸甜開胃，吃得到果肉，是夏日必喝的水果系飲品~

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

4. 抹茶控最愛的靜岡抹茶鮮，抹茶故鄉靜岡進口的濃郁抹茶，黃金比例加上鮮奶，感受到抹茶韻味！加上特製的配料，口感更豐富，黃晶熊貓、小芋圓、黑糖珍珠都好搭喔

5. 茶聚已是天母必喝飲料，台北分店相當少，來天母逛二手市集、看棒球賽事、品嘗異國美食，千萬別錯過茶聚芝山福華店唷~

6. 喝了好幾次茶聚芝山福華店，我真的很滿意，之後可能還會推出新品牌，令我期待不已，之後開幕後，一定要繼續支持這家好喝的飲料店！

＋（芝山飲料）茶聚芝山福華店～現點現沖香濃抹茶、日本NIPP

💭店家資訊 茶聚 芝山福華店
🏠地址: 台北市士林區福華路164巷15號
🚌交通: 捷運芝山站2號出口3分鐘、SOGO天母店旁
☎️電話: 02-8866-3133
⏰時間: 1000-2100
😪公休: 無休
💰消費: 現金、信用卡、linepay、街口、外送平台
👛優惠: 免費加入會員享優惠
💬官網: https://www.ipartea.com/
💬粉專: https://www.facebook.com/chage.tea
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406692329


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