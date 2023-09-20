+（東區燒肉）吽Home燒肉～高檔肉質鮮甜多汁、眾多名人網紅推薦！台北頂級單點式燒肉就吃這家～吽燒肉菜單(2023/9)

吽燒肉在東區經營快十年，本來想訂中秋節，沒想到一位難求，只好提早來吽燒肉過中秋，品質台北高人氣的單點美味燒肉~

能在超競爭的東區生存這麼久，美味度一定不馬虎，吽燒肉的食材貞的挑選超級好，等級都是最高規格，海鮮巨無霸、肉品超多汁、調味超用心！

吃過一次就會愛上的好滋味，怪不得中秋早早就訂滿，這家好吃的東區燒肉，推薦燒肉控們一定要來朝聖唷！

吽燒肉地點相當好，不論搭捷運（忠孝敦化站或忠孝復興站）或公車（市民敦化路口）都很方便，緊臨市民大道停車場，是聚會用餐的絕佳好選擇

外觀看起來簡潔低調，店內的裝潢擺設很寬敞，不會有壓迫感，吃燒肉就是一種享受，放鬆品嚐才會更加美味～

之前吃過很多燒肉店，為了可以容納更多客人，座位都偏小，而且常常得緊鄰而坐，進出都很不方便，講話還會被隔壁聽到，沒有自己的空間～

來吽燒肉可以盡情享用燒肉的美味，背景音樂輕快又抓耳，立刻忘卻日常的煩惱，可以沉浸在燒肉的天堂自由自在徜徉！

吽燒肉優惠

只要GOOGLE五星好評就送一大份麻糬冰淇淋，不用擔心自己烤會烤到黑黑的，店員烤好端上桌，貼心的吽燒肉連甜點都替客人想好了~

吽燒肉真的高人氣，林柏宏、曾子余、小禎、張立東、陳大天、邰智源、無尊、庹宗康、胡瓜、小鬼都曾是座上賓

諸多名人、藝人都特別來朝聖過過，而且回頭率超高，可見吽燒肉服務親切、餐點美味、吃過一次就會被圈粉~

吽Home燒肉菜單(2023/9)

吽燒肉支付方式

想吃燒肉不用帶一堆現金，支援信用卡、行動支付，想吃超肉超級方便~來這吃肉小酌CHILL一下，提醒大家喝酒不開車！未成年請勿飲酒～店家也可以幫忙叫車或叫代駕唷！

吽燒肉滿滿一桌美味的餐點，食材挑選的相當好，色香味俱全，超高品質，立刻開啟極致的舌尖旅程～

開胃小菜

吽燒肉小菜自己製作，香氣十足、味道獨特，搭配肉品海鮮超速配，是必點的黃金配角，讓燒烤更好吃的小秘訣

韓式泡菜、韓式醃蘿蔔

韓式泡菜酸甜開胃，吃起來很爽口，搭配燒肉相當爽口，燒肉湯汁跟泡菜湯汁同時在口中跳舞，滋味真的太美妙～

自製蒜香毛豆

清爽的毛豆，調味抓得很爽口，感受到毛豆本身的甜度，一點點胡椒跟蒜頭香辣滋味，可以刺激味蕾，等候燒肉上桌前，可以先吃小菜解解饞～

胡麻豆腐沙拉

大份量的胡麻豆腐沙拉，蔬菜相當清爽又新鮮，搭配香噴噴的胡麻醬料，及營養滿分的嫩豆腐，是絕佳的開胃沙拉～

補充外食族缺乏的纖維素，沙拉搭配燒肉相當解膩，尤其原料挑選超好，蔬菜不會有苦味，在口中的滋味帶點蔬菜自然的回甘，連不太愛吃菜的我都愛上

酒蒸蛤蜊

挑選超大顆、高規格新鮮蛤蜊，酒蒸方式最能保留蛤蜊的鮮甜湯汁，一口咬下噴出鮮甜湯汁，帶點酒香的好滋味超級補～

每一顆都比銅板大上許多，加入辣椒跟蒜頭調味，更能引出蛤蜊的鮮甜味，湯汁爆滿的酒蒸蛤蜊，好吃到連底下的湯都通通喝盡

炭火烤爐

堅持使用炭火烤爐，絕佳的排煙設計，吃完燒肉也不怕全身臭臭的，炭火烤的燒肉多股炭香，滋味更誘人～

限量和牛拼盤（橫隔膜、和牛牛肋條、板腱）

每天限量供應的和牛拼盤，牛肉烤到五分熟，一放入口中湧現鮮甜湯汁，肉質軟嫩不會乾柴，真的太喜歡了！

這個好滋味我以為是日本哪裡的頂級和牛，一問才知道居然是澳洲和牛，沒想到澳洲和牛也可以有這麼棒的滋味

可見店家挑選的肉品等級特高！搭配專業的刀工技巧，取出最美味的部位，讓和牛入口的滋味與眾不同，搭配蔥鹽更加夠味～

板腱

我超愛的大片板腱牛肉，滿滿的牛肉湯汁充滿口腔，牛肉鮮甜的湯汁不用沾醬就很好吃，油脂比例剛剛好，軟嫩的口感有種幸福的感覺

橫隔膜、和牛牛肋條

另外兩種和牛加上吽燒肉特製醬汁，自家熬煮的烤肉醬，讓牛肉多了股鹹甜滋味，橫膈膜口感軟嫩，充滿湯汁，一咬下會有爆漿的感覺

和牛牛肋條，乍看會擔心有硬筋，意想不到的軟嫩口感，肉品處理得超級完美，牛肉軟嫩又充滿湯汁，搭配清爽的冷泡茶解膩，一片接一片停不下來～老闆我要再單點一份

特製鹽蔥牛舌

牛舌加上鹽蔥、胡椒，簡單調味就可以感受到牛舌的湯汁，彈牙的口感完全不會過硬過韌，Ｑ彈十足我超愛～

看看這個烤好的色澤，牛舌不會烤過頭，一咬下彈牙的肉質，同時感受到牛舌的湯汁，沒想到有這麼棒的口感，令人眼睛一亮

古香椒鹽松阪豬

老闆我沒有點玫瑰花啊！端上一朵美艷的松阪豬花，絕美的肉色粉嫩嫩，光用看得就令人口水直流～

松阪豬肉紋好有美感，烤到兩面金黃酥脆，有點蜷曲起來，一入口彈彈的口感超涮嘴～不用額外沾醬，就能感受到豬肉的鮮甜，完全沒有腥味超級喜歡～

起司奶油雞腿肉

超新鮮的雞腿肉，肉色相當漂亮，搭配會牽私的奶由起司，超級香的雞肉料理，價格經濟實惠，推薦小資族必點！

雞腿肉因為夠新鮮，簡單調味就好吃，不會有冰很久的腥味，肉質彈牙多汁，軟嫩細緻不會澀澀的

烤掉金黃色澤，淋上奶油起司，濕潤口感在口中化開，乳香濃厚的好滋味，這款雞肉值得再加點一份

頂級海宴拼盤

（深海大蝦、生食級干貝、厚切鮭魚、特製芥末生蠔）

宛如超大聚寶盆，滿滿的海鮮進港囉～上頭的海鮮一定來自巨人國，大小比一般大上許多，成本當然也貴很多～

就是要給客人吃到最高品質，寧可多花成本，也要用最好規格的海鮮，

包含日本熊本的生蠔、厚切生魚片等級鮭魚、北海道生食級大干貝、不輸鄉民的超長大蝦，大海美味一次滿足！

特製芥末生蠔

這個生蠔真的太鮮甜，毫無腥味，充滿甜度跟，乳香味濃郁～超大一顆一次一口ＳＨＯＴ掉，鮮甜好滋味湧上心頭～

上頭的特製芥末醬不會過嗆，帶點酸度能刺激味蕾，同時能引出生蠔自然的甜份，底下還有清爽小黃瓜絲，口感清爽、超級補啦！

深海大蝦

一般都使用天使紅蝦或草蝦，吽燒肉使用昂貴的深海大蝦，看看這個蝦子處理得超好，烤到紅通通，除去影響味道的沙腸，吃起來肉質相當彈牙！

完全沒有海鮮腥味，肉質飽滿多汁，充滿蝦子的自然蝦味～不像很多泡水蝦吃起來沒甚麼滋味，吽燒肉食材堅持真材實料，美味完全可以感受得到～

生食級干貝

我吃過很多干貝，頭一次看到這麼大顆，店家協助我烤到半生熟，一口咬下軟嫩的口感，流出滿滿的干貝湯汁

真的好甜好甜喔～軟嫩的口感，就是干貝最佳的質地，推薦愛吃干貝的朋友，來吽燒肉一定要嚐嚐這個頂級的美味

厚切鮭魚

一般燒肉店很少用鮭魚，一來成本高、二來很難烤得好吃，吽燒肉鹽選生魚片等級的鮭魚，自己切得超級厚～

烤到半身熟，口感軟嫩又不會乾柴，可以感受到魚肉的濕潤度，帶點淡淡的甜香，豐富的油脂展現的CREAMY口感，我超推

蔬菜拼盤

香菇、杏鮑菇、山藥、櫛瓜、玉米、青椒

吃這麼多大魚大肉當然不能少蔬菜來配，蔬菜怎麼都這麼漂亮，而且相當飽滿，可見新鮮度十足~烤起來更加有湯汁！

蔬菜沾上特製的醬料，鹹鹹甜甜，香菇、杏鮑菇充滿湯汁，爽口的櫛瓜、青椒很爽口、玉米超甜、山藥超營養，搭配肉品吃超速配～

冷泡茶-七碗茶 茉莉碧螺春

吃燒肉搭配清爽冷泡茶最對味，可以除去口中的油膩感，帶有股清爽感，這個七碗茶品牌我頭一次喝到很新奇，一口冷泡茶、一口燒肉真的好搭

麻糬燒冰淇淋（原價200元）

打卡按讚五星好評免費吃

我真的吃好飽喔～沒想到還有好評贈送的甜點，原本以為會給小小一份，沒想到吽燒肉超大方，一次端上一整個鐵盤～

致敬炸冰淇淋的概念，燒冷兩種迥異的口感一次品嚐得到，烤得剛剛好外脆內Ｑ的熱麻糬，搭上冰涼綿密的香草冰淇淋，

衝突的滋味同時在口中釋放，上演一場精采的華爾滋演出，劃下最棒的演出句點～

吽燒肉市民店 5大特色

1.想吃單點燒肉來吽燒肉夯肉就對了！肉質超鮮甜、調味用心、品項超豐富，吃得超飽來過一次就會愛上！位於東區最熱鬧精華地段，交通非常便利，推薦燒肉控一定要來～

2.肉質挑選得相當好，澳洲和牛超級好吃，自己熬煮醬汁，讓牛肉、蔬菜通通更加美味～會牽絲起司奶油雞肉、爽脆松阪豬肉，雞豬牛多款肉品，滋味都令人驚艷～

3.解膩蔬菜拼盤，多款當季時蔬，一次吃個夠～韓式泡菜、清爽胡麻豆腐沙拉，搭配剛起鍋的燒肉一起吃，滿滿肉汁不油膩～不用沾醬直接吃就好幸福！搭配清爽冷泡茶，茉莉碧螺春香味充滿口中，令人意猶未盡一口接一口

4.親切服務、專業技術、頂級肉品，是東區人吃燒肉好去處！海鮮真的爆炸鮮甜，超大尾深海大蝦、巨無霸生食級干貝、生魚片等級厚切鮭魚、直接一口shot特製芥末生蠔！大海彷彿就在眼前，爽吃尚青的海味～

5.在台北開業將近十年，舒服用餐空間，沒有壓迫感，許多藝人、名人都是座上賓，吃過一次就會上癮的可口燒肉❤️餐後打開還有冰淇淋麻糬，冰冰熱熱脆中帶Q口感，怎麼可以連甜點都這麼好吃～

💭店家資訊 吽燒肉 市民店

🏠地址: 台北市大安區市民大道四段76號

🚌交通: 捷運忠孝敦化站7分鐘

☎️電話: (02)8771-9765

⏰時間: 1730-0100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、LINEPAY

💬粉專: https://www.facebook.com/home.grillbar?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688945

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