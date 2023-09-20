有你真好 火鍋沙龍 京都壽喜燒 視覺與味覺的饗宴

「有你真好 火鍋沙龍」台南民生店位於台南市中西區民生路二段與康樂街口，提供個人小火鍋服務，「京都壽喜燒」道地的關西壽喜燒作法，貼心的桌邊服務，透過桌邊爆、炒、熗，牛油暖場、白糖炒香、肉片下鍋、淋醬熗鍋，超有儀式感，是視覺與味覺的饗宴。



「有你真好 火鍋沙龍」台南民生店位於台南市中西區民生路二段與康樂街口，清水模建築外觀，黑、白、灰的簡約風格，空間築設計榮獲德國 IF 設計大獎及金點設計獎，網路上有台南最美火鍋店之稱。



「有你真好 湘菜沙龍」沙發座位區，依用餐人數，可選四人或雙人方桌。



吧台座位，搭配高腳椅，適合單人或雙人共餐使用。



優雅的沙龍空間，提供隱蔽的包廂用餐空間，聚會也能各點所好吃火鍋。



「有你真好 湘菜沙龍」的菜盤，以蔬菜為主料，除蝦子、豆腐、米血糕外沒有火鍋料，一張白色紙狀物，經詢問是手工生豆皮。



「有你真好 火鍋沙龍」五種好鍋湯底：GOOD SHABU 黃金湯、京都壽喜燒、經典起司牛奶鍋、府城海鮮鍋、剁椒臘肉酸白菜鍋。

「有你真好 湘菜沙龍」的鍋子很特別，小小的！有點擔心食物放進去後，湯水會溢出來 (不會，我擔心過頭了)，最特別的是鍋邊還附置一個保溫滴湯架，當火鍋料煮熟準備撈起時，可以將食物置放在湯架上，由孔洞冒出來的熱氣能暫時保溫食材，同時食材上的湯汁亦能回流於鍋內，不僅可以瀝乾食材又能保留湯底的精華原汁。

府城海鮮鍋，以大量蝦米、扁魚、大骨、蔬果慢熬，鮮美甘甜充滿道地台南味。



「有你真好 火鍋沙龍」肉品：嚴選霜降牛肉、脆口松阪豬、肥瘦相間五花豬、天使紅蝦海鮮盤。

脆口松阪豬，位於豬頰和下巴連接處，即傳說中的「黃金六兩肉」，口感嫩中帶脆又緊實彈牙，油脂分布均勻。



嚴選霜降牛肉，美麗交織的大理石花紋且分布均勻，入口鮮美且肉質軟嫩。



京都壽喜燒，道地的關西壽喜燒作法，壽喜燒醬汁慢火細心熬煮，貼心的桌邊服務，透過桌邊爆、炒、熗，牛油暖場、白糖炒香、肉片下鍋、淋醬熗鍋，是一場精彩的小型廚藝表演，肉片沾著紅卵雞蛋液入口 (依客人個人意願)，完美重現京都的美好滋味。



菜盤煎炒



天使紅蝦海鮮盤，兩隻天使紅蝦、兩隻白蝦、小卷、蛤蜊集結滿滿大海滋味，搭配黃金湯的清爽風味，將鮮甜緊緊鎖住，絕妙搭配！



附餐飲品：網美專屬玫瑰奶茶



餐後甜點二選一：葡萄柚風味冰淇淋 (照片：左)、濃郁純粹的鮮奶酪，酸甜草莓醬點綴其上口感滑順，香甜可口 (照片：右)。



有你真好 火鍋沙龍 (台南民生店)

營業時間：AM11:30 - AM00:00

預約電話：06 2233 598

地址：台南市中西區民生路二段175號

官網：https://www.crun.com.tw/store.php?act=list&cid=9

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