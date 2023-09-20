桃園市平鎮區美食【默野森林 Moye Forest】近中壢龍崗│森林系清新裝潢│澳式早午餐&咖啡甜點 - 德妹看新世界

選了個平日來探訪這家2023年五月底才開幕的Moye Forest 默野森林，

地址是桃園市平鎮區、但地理位置其實更鄰近忠貞新村文化園區(龍岡)，

空間內結合採光和盎然綠意，以戶外風、森林系的清新用餐環境圈粉無數，

主要販賣早午餐、牛肉咖哩飯、沙拉輕食、咖啡(單品手沖)、果汁飲品與甜點。

店家：Moye Forest 默野森林 電話：03-4665640 營業時間： 週一至週日上午10:00-晚間19:00

最後供餐時間18:00

假日用餐時間上限兩小時

店家臉書專頁/特殊公休日請見貼文 地址：桃園市平鎮區中正一路24號

食記介紹

環境與餐點

默野森林，「默」謂之寧靜，「野」意為郊林。取自於店家臉書。

創立初衷是想讓忙碌於生活的人暫停下腳步，嚐一杯來自森林中的寧靜，

身心靈獲得短暫的休憩之後，對這個世界繼續投以熱情，能重新擁抱生活。

來到平鎮區中正一路，有雨林咖啡廳稱號的默野森林園藝造景果然吸睛，

附近路邊停車格不少、距離最近的成祥停車場僅54公尺(走路一分鐘超便利)，

上午十點開門營業，平日僅約11點左右就將近客滿狀態，建議先電話訂位。

似乎結合了店面和車庫的寬敞雙空間，用餐區域也分室內與半戶外，

站在店門口、透過層層綠意僅能略窺一斑，加深了入內探尋究竟的慾望。

入門走道與開放式櫃台，在此可見到最頂級烘豆機品牌(Probat P05)，

與擁有咖啡機界勞斯萊斯之稱、來自義大利的頂級工藝咖啡機(La marzocco)，

駐店烘豆師每日都會重新校正研磨粗細度、萃取時間…等，專注且細心。

一眼就中意窗邊這敞亮的觀街景雙人座位，當日也幸運能落座於此獨立角落，

可惜桌椅配合高度較適合好友閒聊以及品嚐咖啡飲品、甜點…等下午茶。

時尚典雅的候位區，木質藤椅增添了悠閒放鬆感。

默野森林 Moye Forest 菜單

用餐須知

本店需加收10%服務費

低消為一杯飲料

假日用餐時限為兩小時

菜單第一夾頁便是單品手沖(在森林裡沖咖啡/探索秘境)足見店家對其重視度。

部落酋長‧早午餐

皆附80元飲品/可補差價升級。

日式熟成牛肉咖哩飯

主廚精選每日例湯+$95元。

波浪岩‧輕食/塔斯馬尼亞‧沙拉

咦？！酉鬼來一杯

波浪岩位在澳洲伯斯附近，屬西澳天然奇蹟景點，

而塔斯馬尼亞則是澳洲唯一的海島州，擁有澳洲版的紐西蘭之稱。

頂級萃取的雨林風味

山野‧歐蕾/森林系‧氣泡飲

樹頂‧果汁/澳洲進口茶

無咖啡因、可回沖。

山林幽谷‧甜點

甜點都是由甜點師新鮮手作，因此限量供應。

結帳櫃台旁展示架上擺放著自家品牌烘焙豆與綜合濾掛式咖啡組，

從找尋生豆、烘焙一直到包裝設計成商品皆耗費心思，有興趣的朋友可參考。

鹿角蕨植栽牆，近期會呼吸的森林系似乎取代了過往的繽紛打卡花牆，

植生牆與木植板既符合空間規劃又兼具藝品美觀，軌道聚光燈有利生長。

茶水自助區，水杯、餐具、調味罐料、紙巾請自取。

洗手間也與周遭環境融合一體，籬笆隔間與植栽，像極造景裝置而不是廁所。

復古經典皮革沙發，實木扶手支撐度足，舒適寬敞、簡單時尚，使用空間大。

兩張雙人圓桌在通往半戶外區的走道上，多人可靠牆合併，盡情享受歡聚時刻。

若您還在鋼鐵叢林裡苦苦尋找一處靜謐綠洲，那麼默野森林絕對符合需求，

平時習慣在灰濛濛的天空與建築物中穿梭，眼前深淺綠意瞬間讓正能量溢出。

碎石鋪路增添大自然元素，座位周邊的大型盆栽則充滿盎然生氣與活力，

小型植栽綠化環境、擺放在桌面擁有點睛效果，暖木色傢具和諧不突兀。

充滿復古感的石綠色木框窗搭水波紋與長虹壓花玻璃、質感瞬間提升，

一盞暖暈黃燈、兩張悠閒籐椅，三抹翠嫩綠葉，造就了獨一無二的角落。

除了側邊兩層網遮陽外，頂棚還增加了防曬三角天幕、灑水系統，

安裝多台冷氣與風扇讓整個空間更加舒爽，彷彿秘境般令人流連忘返。

良好採光下綠色植栽擁有放鬆身心、化解焦慮、釋放壓力…等療癒效果，

搭配上耳邊輕柔音樂與鳥啼聲，用心營造出彷彿置身於大自然的氛圍感。

不過半戶外區平日似乎未開放，因此當日才能不受打擾的拍了多張空景照。

簡約時尚的現代化裝潢較容易令人產生冷硬隔閡、過於單一的錯覺，

此時木傢具就能為空間添加溫馨暖意與舒適，細膩紋路則提高質感。

大面積落地窗灑進的自然光源不僅讓人如沐浴在暖陽下般慵懶，

就連桌面杯盤均被勾勒出明暗輪廓，餐飲對比色也頓時鮮明起來。

靜岡抹茶歐蕾

翠綠靜岡抹茶粉遇上純白濃醇奶香，在交織處碰撞出一抹浪漫紅色火花。

近期愛上了抹茶獨有的微苦清香，輕啜、滿口腔的濃厚香醇，嘴尾不澀。

森林系氣泡飲

甘雨‧Godsend，結合柳橙與檸檬、搭配沁涼氣泡飲，呈現完美漸層色。

因為澳洲包容多元種族文化，所以餐盤上也融合了多款異國菜色，

通常是由肉類搭配炒蛋、蔬菜、酪梨等原型食物，手工麵包增添份量。

而澳洲早午餐如今盛行原因，多方說法結合下應是當地人非常注重早餐，

但午餐卻因時間短、常簡單解決，最後不少人便將兩餐合為一更能悠閒享用。

舒肥雞胸早午餐

新鮮綜合生菜搭配番茄、嫩炒蛋、酪梨、爐煎蘑菇，整盤份量不少且豐富營養。

選用新鮮健康國產冷藏雞，採水浴法調理，完整保留了細嫩質感與肉汁。

酸香的無糖燕麥優格與茄汁焗豆，其中茄汁焗豆是歐洲的傳統食物，

原料是白豆，也被稱作烘豆或茄汁豆，常見搭配上番茄汁燉煮而成，

購買方便罐頭可直接加熱吃，也可炒蛋、搭吐司，含豐富營養價值。

布里歐麵包，+$20元升級手作可頌，單食口感綿密柔軟、有空氣蓬鬆感，

細嚼還能感受到濃郁奶香，搭配酪梨、嫩炒蛋、蘑菇…口感層次更豐富。

爐煎綜合野菇

酪梨油脂含量高、口感猶如奶油般圓潤滑順，若不喜歡可更換為脆薯，

綜合生菜則有胡麻醬以及油醋醬可選擇。

剛上桌時還以為是吐司所以不太想捧場，嚐試後才發現口感不太一般，

但若能有麵包更換地瓜或是穀米(紅藜)的選項就更符合時下減醣飲食。

新鮮香菇、杏鮑菇、蘑菇，屬於蛋奶素餐點，

微調味的乾煎菇類口感飽實多汁且香氣四溢。

野果‧布丁

使用新鮮紅仁雞蛋、法國貝頌鮮奶油、焦糖、小農鮮奶與水果製作。

焦糖漿微苦甜、搭配上手作布丁的紮實，鮮奶油增添細膩滑順感，

另有柑橘、藍莓、烘果乾…等不僅具有畫龍點睛效果且帶有馥郁酸甜芳香。

默野聖谷‧提拉米蘇

完全不馬虎的精緻擺盤與用心裝飾，頂層鋪著Oreo餅乾碎取代可可粉，

下層有馬斯卡彭起司、手指餅乾，其中濃縮咖啡、咖啡酒的味道濃郁。

提拉米蘇內咖啡酒存在感強，輕挖匙、手指餅乾也已浸泡到完全濕軟，

搭配上濃稠馬斯卡彭，餅乾碎增添咀嚼感，是道迷人且具有獨家風味的甜點。

Moye Forest 默野森林背後擁有一個專業團隊，

烘豆師、咖啡師、甜點師、廚師，還有平面設計、花藝…等諸多顧問，

用心專注在各自領域穩定發揮、以求把最完美的一面呈現給客人。

曾經辛勤付出的我們、都是為了成就現在的自己，

不自覺習慣隨波逐流、一日復一日無意識生活很容易讓人盲目忘記初心，

不僅開店創業是如此、人生抑是如此，熱情彷彿終會漸漸被現實所耗盡，

每回到新店用餐總會略有感慨，希望能保持優質環境、高品質餐點，長久下去。

店家：Moye Forest 默野森林 電話：03-4665640 營業時間： 週一至週日上午10:00-晚間19:00

最後供餐時間18:00

假日用餐時間上限兩小時

店家臉書專頁 地址：桃園市平鎮區中正一路24號