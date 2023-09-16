台中家具推薦，擁有4層樓百坪大展場，從客廳、餐廳、書房到臥房，還能高度客製化，一站式就能購足

台中家具推薦「明久家具台中店」！1978年從嘉義民雄以床墊與沙發工廠起家的「明久家具」，不但在2021年於台南永康成立全台首間分店，更在今年8月進軍台中神岡，擁有四層樓百坪大展場，現場有超過20張沙發、30張床墊，從客廳、餐廳、書房到臥房，一站式就能購足，還能依照客人不同需求客製家具，而且價位也很親民實在，可以說是魚編近期逛到CP值極高的家具專賣店了！

台中家具｜明久家具台中店地點與停車資訊

明久家具台中店就位在神岡區中山路上，外觀大方顯眼，距離豐原交流道、豐原火車站與栗林火車站都不遠，交通非常便利，而且停車也很方便！

在店面正後方就附有超大坪數的免費停車場，車位多完全不用搶，來逛家具不用擔心找不到車位～

「明久家具台中店」是中部首間分店，也是台中首間分店，有別於傳統家具店經過各大貿易商與批發商的層層堆價，明久家具本身就擁有沙發與床墊直營工廠，不僅有著MIT製造的品質保證，加上價位透明公開、中南部還享有免運優惠，真的很划算呀～

不少朋友購買家具時，最在乎的除了品質與價格之外，就是保固與售後服務了！明久家具最加分的就是所有家具享有產品保固與終身保修服務，只要家具有任何損壞，都能隨時聯絡他們，不怕找不到人。

如此完整的售後服務，難怪在中南部早已成為不少朋友添購家具的首選～

台中餐桌椅推薦｜明久家具台中店

明久家具台中店一樓的配置以各式餐桌椅為主，尤其是餐桌的材質也很多元，像是常見的實木、岩板、陶板、天然大理石通通有，而且從尺寸、版型到顏色幾乎都能客製化，更能貼近每個家庭不同的裝修氛圍。

店內人氣最高的就屬這款「黛尼餐桌」，採用目前最流行的岩板材質，有白、灰、黑三色可選，不但耐磨又耐高溫、抗污性高，價格也有優勢，實用度相當高，特別適合一般的小家庭。

台中沙發推薦｜明久家具台中店

明久家具台中店的一樓展廳，除了餐桌椅之外，另一側展示了多組牛皮沙發，看起來十分典雅大方，現場直接試坐的感受最準確！

如果不知道該從何挑起也沒關係，店內都有親切的服務人員，建議我們可以先挑喜歡的款式，其他需求像是尺寸、顏色與材質都能客製化，想要改為布料、貓抓皮、或抓布材質都很彈性。

台中沙發推薦｜丹尼爾沙發

以沙發來說，像這款「丹尼爾沙發」就特別深得魚編的心，畢竟本身就是非常容易流汗的體質，表皮搭配機能涼感布料既耐刮又防潑水，久坐也不容易悶熱黏膩，想要長時間賴在沙發上也沒問題～

這款沙發另一項特色就是擁有獨特的靠墊設計，可以自由變換座位空間的深淺，只要將椅背輕輕往後一推，直接再增加快30公分的坐墊深度，而且頭枕還能彈性加裝，不但坐起來的包覆性更佳，對於身高較高的男生來說，也不用擔心雙腳懸空啦～

近年來的沙發也幾乎都有搭配懸空椅腳，這款也不例外，一般市售的掃地機器人也能輕鬆打掃喲！

台中沙發推薦｜凡爾賽沙發

如果家中裝潢是偏貴氣典雅的風格，這款內斂又不失奢華感的凡爾賽沙發也是不錯的選擇，除了坐感嫩Q紮實、座椅設計更加貼合身體曲線之外，可調式的頭枕也很實用，隨時可以調整到自己覺得舒服的角度，要挺要躺都能自由調整～

台中沙發推薦｜傑伊沙發

這天逛到讓魚編最想躺在上面午睡的就是這款「傑伊沙發」啦！圓滑曲線結合上撞色設計極富現代感，不僅坐墊同樣也能前後滑動，耐磨的機能表布更是好摸到不行！

親膚柔軟且帶點類似絨毛的迷人觸感，重點是又非常好清潔，即使是沾到飲料或醬油，馬上用濕布就能擦拭乾淨！

現場還有展示多款沙發可以試坐選購，大部份的款式幾乎都有1人座、2人座、3人座與搭配腳椅的配置，更能符合不同家庭的需求；而且他們家的服務人員也很專業親切，就像是在和朋友聊天一樣，不會強迫推銷，即使是魚編一個人自己來逛也不會有壓力～

台中床墊推薦｜貝倫床墊/弗里奇床墊

床墊也是明久家具的強項，其中左邊這款「貝倫床墊」可以說是熱銷排行榜的第一名！選用了比利時天然乳膠大牌「Latexco」，回彈性與包覆性都很不錯！更讚的是搭配了蜂巢式排列的獨立筒彈簧，床伴翻身也不會相互干擾，再也不用擔心淺眠而忍痛與床伴分床睡覺啦～

右邊這款是第二名的「弗里奇床墊」，內材同樣加入比利時天然乳膠Latexco，相較與前一款「貝倫床墊」來說，又更適中偏軟一些，是魚編喜歡的嫩Q彈性，喜歡睡軟一點的朋友也可以試試～

台中床墊推薦｜比利床墊/卡加利床墊

旁邊的比利床墊與卡加利床墊選用的都是涼感系列的表布，久睡透氣又不悶熱～也因為後者有結合乳膠，所以兩款床墊的軟硬度也稍有差異，魚編建議你們直接到現場試躺感受最準！

台中床墊推薦｜奧利芙床墊

一般平價床墊最怕沒睡多久之後，彈簧就失去彈性、導致床墊塌陷，整個人都睡得腰痠背痛、甚至根本沒辦法入睡，身為資深租屋族的魚編真的超級有感！

不妨可以考慮入手這款「奧利芙床墊」，表面選用的也是涼感布料，裡頭更搭配了中鋼2.3mm的線徑獨立筒，支撐性更優，價格也很實惠！

台中床架推薦｜明久家具台中店

前面幾款床架有北歐風格、現代風格的款式，想要掀床或抽屜式的類型一樣也能找得到，另外也有木心板材質的款式，價格會更甜！

畢竟家裡通常不只有主臥，可以在主臥選用比較好的床墊與床架，兒童房或客房則可以搭配基本款就很夠用了～

台中櫃體推薦｜明久家具台中店

既然逛到了床墊，衣櫃當然也少不了，除了常見的實木櫃體，系統板材櫃體對於預算比較有限的朋友來說，CP值也很不賴！像是櫃體高度是否需要封頂或封底，收納抽屜、衣物吊掛等細部需求都能量身訂做。

由於系統櫃體的板材都是在明久家具的自營工廠裁切好，省去了裝潢師傅較為高昂的人力成本，這樣的價差真的很誘人，連魚編自己看了都超心動！

系統櫃體的板材搭配了PVC材質，不但花色選擇豐富，同時也更耐刮防水，甚至還能做出跳色的組合，讓臥室空間氛圍更顯質感～

如果想要再更省一點，這種組合式的衣櫃也是很經濟實惠的選擇，簡單大方、可以符合各種需求的收納，甚至連梳妝臺也能一併規劃進去，空間利用更加精簡到位～

衣服超多的朋友可以考慮這款長達8呎的超大衣櫃，櫃體面板採用的是系統板、質感不錯，而且顏色同樣也能客製化！

明久家具台中店｜其他家具推薦

四樓展場也有這種簡單溫馨的床組能選擇，基本款式也很實用耐看，而且價位也更好入手。

另外還有一整排的北歐系列床架，特別簡潔俐落，連類似懸浮式床架的款式都有得選擇。

現場不定期還會輪流展售其他家具，像是近期特別流行的絨質床架，觸感柔軟又別具奢華現代感；傳統長輩喜歡的實木床架在這裡也能買得到。

部份餐桌款式也會在這區展售，不論是以岩板搭配實木的桌腳，或是全實木的餐桌都能參考。

其他像是衣櫃、床頭櫃、鞋櫃、電器櫃或餐櫃，款式簡單又平價！整體來說，明久家具的款式十分齊全，從客廳、餐廳、臥房、到書房類家具通通有，不僅價位有優勢，還能高度客製化，保固與售後服務更是有保障！大力推薦給有添購家具的需求的朋友們參考喲！

明久家具台中店

營業時間：11:00–21:00

電話：04 25630226

地址：台中市神岡區中山路451號

Line@：@mjsg1978

粉絲專頁：https://www.facebook.com/mingjeon1978/

IG：https://www.instagram.com/mingjeon1978/

官方網站：https://mingjeon.com.tw/

明久家具嘉義旗艦店

營業時間：09:00–21:00

電話：05-2267117

地址：嘉義縣民雄鄉民樂街39號

Line@：@mj1978

明久家具台南店

營業時間：平日13:00-22:00,，假日12:00–22:00

電話：06-2435259

地址：台南市永康區中正南路175號

Line@：@mjtn1978