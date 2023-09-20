(胖樺食記)台北中山區超推薦餐酒館「at ease by Paul Lee」/星級主廚美味立食創意料理/Draft land調酒/無花果炸饅頭/鮮魚釜飯

▲近期吃過最驚艷，最喜歡的餐酒館，九成以上的料理都是匠心獨具兼具美味，搭配Draft land的調酒，吃飯喝酒一次滿足。

雖然只能站著享用美食，但個人還是覺得很適合多人聚餐。

店名：at ease

地址：10491台北市中山區中山北路一段49號

▲週六晚上和朋友們在圓山看完展，想說搭捷運到Paul Lee以及Draft land創辦人Angus的小酒館用餐，還真的超幸運，有位子！

▲門口是Draft land酒單，以中山站一級戰區來說，這價格很有競爭力。

▲菜單一覽表。

▲今天六人來訪，上面九成的菜都點了，真心愛，真心推。

真心嘆為觀止的佩服。

▲強前聯手，但價格也不會讓人無法負擔。

港式凍檸烏龍(NT. 250)

▲伏特加為基底，港市凍檸茶調酒，茶香以及檸檬酸剛好平衡，好開胃。

▲Draft land的酒好神奇，雖然是on tap卻一點都不輸專業八天得搖出來的。

IPA炒海瓜子(NT. 480)

▲IPA特有的苦味，為這道經典熱炒菜層次更上層樓，配上冰的調酒，超搭!

鵝油金沙薯條(NT. 180)

▲熱騰騰超酥脆，滿分的薯條，必點。

鐵板豬五花(NT. 350)

▲豬肉蘸上半熟蛋一起享用，穠纖合度的豬肉讓人停不下筷子。

牛臉頰起司墨西哥餅(NT. 260)

▲滿滿的起司、夠味的牛夾肉配上Q脆的餅皮，沙沙醬解膩，好吃!

蝦多士(NT. 240)

▲絕對是招牌必點，喜多士創意版，炸過的吐司配上精心調製的醬汁，太銷魂了。

▲肯定得人多才可以這樣點餐耶！

青醬干貝義大利麵(NT. 280)

▲寬麵熟度剛好，有水準的義大利麵。

At Ease食物真的是隨便點隨便好吃。

▲包覆溫柔的蛋液。

紙包酸辣海鮮(NT. 320)

▲醬汁調得很好，不會過酸，海鮮很多種類。

▲開放式廚房，可以看到廚師揮灑汗水。

辛拉麵(NT. 380)

▲今日最普，就是辛拉麵。

貴在蝦。

鮮魚釜飯(NT. 380)

▲超級好吃，米飯跟魚口感都是無懈可擊的恰到好處，淋上醬汁增添一點焦香鍋巴感，我太懷念了這道。

豬肋排(NT. 5XX)

▲今日第二普，微硬。

鐵板鴨胸(NT. 780)

▲推薦必點，鴨胸火候掌握精準，內部多汁水潤，鴨皮肥厚散發炙燒香，旁邊的蔬菜焦糖化後也好吃。

無花果蜂蜜Ricotta炸饅頭(NT. 220)

▲連甜點都讓我讚嘆，色香味俱全，很甜，但是每個食材的甜卻又不會過度搶別人的風采。

▲美式塗鴉風我超喜歡。

▲我們六人擠一張小桌，爆吃爆聊爆喝，著實愉快，結帳起來一人約一千初頭，有喝到酒，品嘗到星級主廚的鬼才以及美好的甜點。

超級好店，期待再訪。

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