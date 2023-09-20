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果核豆花鄉(中華店) | 台中北區豆花甜點，澎派早午餐全新上市！ - 螞蟻幫的櫥櫃

2023-09-20 20:23:28 螞蟻幫的櫥櫃/曉帆 人氣：95
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螞蟻幫的櫥櫃/曉帆

發表篇數：402篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：果核豆花鄉(中華路)
place台中市北區中華路二段151號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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果核豆花鄉(中華店) | 台中北區豆花甜點，澎派早午餐全新上市！

果核豆花鄉(中華店) | 被豆花耽誤的早午餐店，位於台中北區中華路的果核豆花鄉鄰近太平國小，這裡提供綿密好吃滑嫩豆花，搭配各式特色配料，經營七年多擁有許多忠實顧客支持，最近推出人氣早午餐組合，精緻的擺盤跟豐盛食材，讓人吃得飽足又滿意。

文青裝潢風格販售綿密細緻的古早味豆花

第一次吃到果核豆花鄉的豆花，是我個人喜愛的古早味豆花，他們還有特色方塊粉圓以及焦糖鮮奶湯底，店裡的豆花、仙草全手工製作，手炒焦糖熬製糖水，配料真材實料，經營多年一直很受歡迎。

台中豆花推薦

果核豆花鄉(中華店)在臺中北區中華路，以橘色為主色系的店面相當明亮，谷歌(近800則)評分高達4.7，溫馨風格小店端出一碗碗美味且實在的豆花，另外還有販售熱壓吐司，最新推出的朝午食拼盤份量多CP值高，三款拼盤都各有特色。

｜果核 · 朝午食｜

即日起凡來店點早午餐

「免費招待豆花一份🫕」

📍活動期限至10月31日

▪️ 此活動限內用
▪ 招待30元豆花，任選配料
▪️ 早午餐供應時間為10:00~16:00
▪️ 此活動不得與其他優惠活動合併使用

果核豆花鄉(中華店)提供多元支付，可使用LINE Pay、台灣Pay、全支付付款，相當方便。

▲因為鄰近台中科技大學，大學生們也會在這裡用餐吃豆花。

果核豆花鄉(中華店)菜單(早午餐供應時間10:00~16:00)

果核豆花鄉朝午食 – 小雞農場258元

黑松露可頌、油醋沙拉、岩燒雞腿排、酸辣冷麵、香嫩滑蛋、芝麻海帶、乾煎時蔬、川麻辣醬。

1.附飲品：麥香紅茶＆醇濃豆乳二選一(其它飲品可折抵20元)

2.加購79元肉量雙倍！

3.加購30元享受手工豆花or仙草(方塊粉圓、手工芋圓、桂香紅豆、冰釀薏仁配料四選一)

果核豆花鄉朝午食 – 三隻小豬268元

黑松露可頌、水果醬沙拉、松阪豬肉、香燻培根、德式香腸、酸辣冷麵、香嫩滑蛋、乾煎時蔬、嫩豆腐。

果核豆花鄉朝午食 – 野人菇菇198元

法式麵包、油醋沙拉、奶油炒菇、乾煎杏鮑菇、香嫩滑蛋、乾煎時蔬、嫩豆腐。

手工綿豆花。搭配原味糖水，可以更換茶湯口味。

除了販售綿豆花，也有提供純仙草，也是可以加價更換茶湯口味。

另外也有提供特色飲品，特別推薦純濃豆乳，真的又濃又好喝。

果核豆花鄉配料相當多，其中以方塊珍珠為招牌，另外手工芋圓杏仁豆腐愛玉都是人氣配料，杏仁豆腐香滑綿密，推薦必點。

每日新鮮製作的豆花，細嫩綿滑無豆腥味，嚴選原料、製程乾淨，一吃就能感受到用心製作的豆花。

配料之中的「方塊珍珠」是果核豆花鄉獨創的造型，手工粉圓吃起來更為扎實Q彈，黑糖味在嘴裡越咀嚼越鄉，跟我一樣喜歡吃QQ口感的朋友們推薦必點喔。

這次跟其他兩位朋友一起來這裡吃新推出的朝午食，一上桌以後讓我們相當驚喜，豐富擺盤只要兩百多元，能感受到店家的用心。

  • 三隻小豬附醇濃豆乳(加購方塊粉圓小豆花)
  • 小雞農場附麥香紅茶(加購杏仁小豆花)
  • 野人菇菇(蛋奶素)飲料升級黑糖純鮮奶
  • 極選MIX眾豆花(升級焦糖鮮奶湯韻)

三隻小豬，因為松阪豬肉、香燻培根、德式香腸三種肉品所以命名三隻小豬，非常有創意，搭配松露可頌、生菜沙拉、酸辣冷麵、嫩豆花(鹹)、香嫩滑蛋、乾煎時蔬，一整盤組合真的很豐盛！

松阪豬肉上方還搭上黃芥末醬，份量也給的不少，下層則是香嫩滑蛋，另外還有放上一些時蔬。

德國香腸脆脆的口感搭配沙拉醬也很對味喔，培根也是煎的很酥脆。

香煎的松阪豬肉肉質細緻Q彈可口，跟松露可頌一起入口香氣更棒，可頌松露味道很香，底層微微的酥脆感，第一次吃到這樣可頌口味，真的挺有特色。

香嫩滑但吃起來柔滑細緻，吃得到淡淡奶香，一整份吃起來真的很有飽足感，旁邊的嫩豆腐吃起來也很滑嫩細緻。

小雞農場，黑松露可頌、油醋沙拉、岩燒雞腿排、酸辣冷麵、香嫩滑蛋、芝麻海帶、乾煎時蔬，一整盤也是擺好擺滿，光是這岩燒雞腿排就讓人垂涎。

雞腿排吃起來有香料的香氣，雞皮煎烤後香脆不油膩，肉質細緻，單吃就很夠味。

酸辣冷麵使用的是天使細麵，酸辣醬在下層，吃起來其實不會太辣，酸酸微辣的口感搭配冰涼的冷麵，入口相當爽滑喔。

野人菇菇，這一盤組合是蛋奶素，法式麵包、油醋沙拉、奶油炒菇、乾煎杏鮑菇、香嫩滑蛋、乾煎時蔬、嫩豆腐還附上一碗海帶湯。

乾煎的菇類吃起來真的很香，完全不輸吃肉的風味，油醋醬可以沾沙拉也可以沾菇類，更整盤吃起來味道更明顯，偶而蔬一下也是很棒的選擇。

嫩豆腐，這一碗還擺上了玉米筍，吃起來細緻滑嫩。

加購的小豆花，自家炒製的糖水吃起來很香，搭配Q彈有嚼勁的方塊粉圓，口感超棒的，黑糖味很濃郁。

醇濃豆乳(無糖)：喝起來相當濃醇，無糖也好喝。

麥香紅茶：微糖的甜度，麥香搭配紅茶香，有點復古紅茶感。

黑糖純鮮奶：沒想到鮮奶搭配黑糖喝起來這麼香，味道也不會調的太甜。

極選MIX眾豆花(升級焦糖鮮奶湯韻)(不定期搭配水果or堅果)75+15。

這一碗豆花集合了配料大全，特別升級焦糖鮮奶吃起來更香，適合什麼配料都想來一點的人。

果核豆花是加拿大非基因改造黃豆製作，極選MIX眾豆花七種配料一次滿足！焦糖湯底其實不會太甜。

豆花豆香濃郁口感綿密，來這裡一定要吃上他們的豆花，真的香濃好吃。

用心的手工豆花店，配料豐富具特色，最新推出的早午餐組合也很用心，價格平實CP值超高，一整套吃下來相當飽足，也能感受店家的用心。

果核豆花鄉中華店

• 果核豆花鄉｜中華店
• 台中市北區中華路二段151號
• Time ▻ 10:00~20:30
• Call ▻ 0909127321

• 果核豆花鄉｜勤美店
• 台中市西區公正路141號
• Time ▻ 10:00~21:00
• Call ▻ 0423012497




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我是曉帆，就是喜歡吃美食，把吃美食當作興趣寫文介紹給大家。

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