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【頭城美食】九號咖啡外澳館，外澳沙灘龜山島海景第一排 | 海邊不限時咖啡廳 | 親子景觀餐廳 | 宜蘭頭城景點

2023-09-21 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：112
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：九號咖啡外澳館
place宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號　
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來到宜蘭外澳一定要到外澳海灘觀海踏浪，還能夠近距離欣賞龜山島，在海灘旁邊有一間「九號咖啡外澳館」，不僅能邊享用美食還能同時坐在海景第一排欣賞海景，餐廳一出去就是海灘，而且整間店寬敞舒適，還有旋轉溜滑梯可以讓小孩子玩，對於親子家庭來說是一個非常好的景觀餐廳，最重要的地方就是用餐時間不限時，不會讓人覺得出來玩還要趕行程。

餐廳資訊

九號咖啡

店名 : 九號咖啡外澳館
電話 : (03)978-9799
地址 : 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號
營業時間 : 週一~週五 10:00-18:00，週六~週日 09:30-18:30
粉絲專頁 : 九號咖啡外澳館-No.9 Cafe at the Beach

如果是搭火車的話，從外澳車站步行大約10分鐘就可抵達，還可以邊走邊欣賞海邊風光，餐廳的建築整棟都是黃色的外觀非常好辨認

餐廳環境

建築物的設計非常特別，不管是從哪一邊拍都有不同的風格

門口旁邊的牆上寫著「看到海，就是鬆」，看到海的瞬間整個人不自覺放慢腳步，多了份愉快而悠閒的心情

從外面看就知道一樓的高度是挑高過的，不會有那種城市的壓迫感

店內的座位非常多，旁邊的窗戶全部都是落地窗，讓人不管在哪裡抬頭看到的都是海

座位幾乎全部都是四人座，非常適合朋友或是家庭前往用餐

在門口旁邊還有一些海灘用具可以購買，或是離開前來一份冰涼的霜淇淋

裡面還有小遊戲室，讓小孩子除了海邊外還有遊樂設施可以過過癮

二樓也有座位區，不過相對一樓看海的景度比較受限

在二樓還有一個利用廢棄物製作而成的裝置藝術「永續鯨神」，象徵朝日對海洋的情感

在樓梯旁邊還有溜滑梯可以讓小孩子玩，這個溜滑梯就讓現場所有的小孩子玩到不亦樂乎

用餐的部分都是採用自助式的，吃完後記得要把餐點拿去兩側的回收區分類，座位也要保持整潔方便下一組用餐的顧客使用

在餐廳一樓的另外一側有戶外座位區，可以享用美食吹著海風遠眺龜山島

天氣好的時候一眼望去真的非常舒服，讓人不自覺想要多待一會兒

菜單

餐點主要分為披薩、鬆餅、炸物小點跟飲料類，幾乎都有圖片輔佐方便大家做參考

這裡適合吃午餐也適合當下午茶，重點是可以邊吃邊看海，點甚麼餐吃起來都特別美味

點完餐之後會給一個取餐器，震動後就到櫃檯領取餐點

餐點介紹

拿到餐點一定要先搭配海景先拍個幾張，不管甚麼角度拍起來都好看

這次一共點了1份披薩、1份炸薯條跟2杯飲料

飲料的部分也要單獨帥一下，拍起來格外有氣氛，不過可惜的是都用紙杯裝起來沒辦法直接拍出飲料的顏色

第一杯是「養生舒壓茶」，喝起來真的有種壓力釋放的感覺，搭配淡淡的回甘非常順口

第二杯是「黃金柚子茶」也就是韓國柚子茶，喝起來酸酸甜甜既開胃又解膩，大熱天喝起來十分消暑

薯條滿大一份，還有提供一碟番茄醬沾著吃，外皮炸得十分酥脆都沒有過久焦掉變色的問題

餐具的叉子是木頭製作，除了環保外小孩子用起來也相對安全

披薩點的口味是「金桔利鴨賞蔥油餅披薩」，乍看之下真的會以為是披薩餅皮，其實是用台灣常見的蔥油餅當基底製作而成

因為蔥油餅韌性比較高所以切的時候需要稍微出點力

上面紅紅的全部都是鴨賞，鴨賞的味道剛剛好跟起司取得一個完美的平衡

除了肉多起司多，三星蔥花撒的也非常多，完全把台灣小吃融合到披薩裡

除了鴨賞、三星蔥外，還把宜蘭有名的金桔也加在其中

微酸的口感可以大大降低披薩的油膩感，相對多了點爽口的味道

吃披薩最舒壓的地方莫過於拉起來牽絲的畫面，就可以知道店家在起司的部分用量也不手軟

結語

整體來說餐點的部分非常吸引人，把蔥油餅做成披薩不只創意十足味道也非常好，滿滿的用料吃起來物超所值，也把當地的特色食物結合起來讓顧客可以更認識在地的美食。抬起頭就能夠欣賞海邊景觀又能直接看到龜山島，光這樣的風景就值得來一趟海邊之旅，最重要的是這裡是不限時，在悠閒的夏日假期有室內的地方吹冷氣享用美食，還能夠坐在海景第一排，怎能不好好享受如此美好的假日時光。

餐廳資訊

店名 : 九號咖啡外澳館
電話 : (03)978-9799
地址 : 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號
營業時間 : 週一~週五 10:00-18:00，週六~週日 09:30-18:30
粉絲專頁 : 九號咖啡外澳館-No.9 Cafe at the Beach
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