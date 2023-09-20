台北中山-[男朋友•家] 近松江南京站四平商圈，定期更換菜色不會膩，原型食材調味清淡美味營養均衡，平日才營業的白色清新文青風格健康餐盒與精緻定食

男朋友家剛好是在疫情前開幕

疫情期間以漂亮精緻又好吃的健康餐盒擄獲一眾人的心

最近工作關係常往松江南京一帶跑

中午吃飯想吃健康點的時候就想到了男朋友家

隱身四平商圈邊緣巷弄裡白漆木製門面清新感非常鶴立雞群

整個白色牆面與木地板的搭配十足的日系森林系風格

如果有最美健康餐餐廳競賽想必名列前茅

店內空間非常大桌數卻不會太多

留給客人很寬廣舒適的環境好好專心享用美食

天藍色的梁柱讓空間多了點活潑多彩

每次造訪的時候都是高朋滿座一位難求

大多以女性客人為主可說是不辜負店名

外帶餐盒的菜色跟內用略有點不同

菜單會隨著季節更換菜色不容易吃膩

內用餐點價位在四平街附近地段算是偏高落在一份300上下

不過相對百元左右的餐盒多了湯、飲品跟甜點

單點的咖啡選擇意外有不少單品手沖

單杯價格在200元上下比許多專門咖啡廳都還高價

義式咖啡跟茶飲選項也不少

只是價格都不太親切

甜點供應的選項很多款感覺也很適合來吃下午茶

如果是午餐套餐加價換購飲品或甜點的話感覺比單點划算一些

入座後店員會先送上餐具跟一整瓶水

可以不用自己走去倒水很貼心

香煎舒肥櫻桃鴨 TWD370

每份套餐都會搭配玉子燒跟當季小菜

白飯來自台東池上的多力米撒上配飯超適合的香鬆

米飯粒粒分明濕潤甜美超級好吃

搭配香鬆的芝麻海苔香完全可以直接單獨喀掉一碗

如果食量比較大還可以免費再續一次飯

似乎是我第一次看到有健康餐提供櫻桃鴨的主食

以往通常都只能在高級餐廳才能遇見

櫻桃鴨皮脆肉質不韌稍微一咪咪乾但我可以接受

單純佐胡椒與鹽調味就很襯托鴨肉的鮮甜原味

酸甜的苺果醬配合櫻桃鴨一起吃更是很清爽不膩

清燙的青菜每次都不太一樣

很清淡的鹽味稍微調味完全不油膩

玉子燒柔軟好吃完全沒什麼孔洞

綜合烤蔬菜基本上完全是吃食材的原汁鮮美

五彩繽紛新鮮營養

特別是玉米真的甜又多汁

炙烤舒肥牛排 TWD380

炙燒牛排有著脆皮以黑胡椒調味簡單美味

一旁還有吃牛排不能缺席的烤蒜片

香濃的蒜味非常清脆像餅乾一般超好吃

底部的醬汁帶點醋的酸度非常特別

舒肥過的牛排深粉紅的顏色豔麗漂亮

非常軟嫩一點也不會難咬

選用美國choice等級的牛肉份量其實不少

湯品是清淡調味的味噌湯

喝起來鹽度不高很溫潤

有著滿滿的紅白蘿蔔配料

每次來都會免費續一次喝不膩

套餐飲品可以選擇紅茶、咖啡或鮮奶茶

甜點則固定搭配磅蛋糕

換購菜單上的飲品跟甜點都是折扣60元優惠

小塊的磅蛋糕大概是3口左右大小

有著很多果乾餡料吃起來是正常磅蛋糕的乾度

甜度不會到太甜維持健康餐點的宗旨

固定愛喝無加糖的鮮奶茶奶泡綿密不易消泡很實在

無糖也可以喝到很舒服的鮮奶甜味跟紅茶很和諧

雖然男朋友家的餐點一份價格都不便宜

但食材很新鮮調味也很用心不單調

整體的用餐體驗很精緻舒服

每季新菜單還是會想來外帶餐盒品嘗

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/23

花費: TWD380(炙烤舒肥牛排各1)

男朋友•家

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12:00-17:00

公休日: 週六、日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 12:00-14:00 每人一份套餐

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區建國北路二段64巷15號

電話: 02-2502-8628



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