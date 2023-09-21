花壇這間水產超好買！活體泰國蝦,布袋鮮蚵,夯肉套餐組合,千種商品任你挑,優惠時段買一送一必搶

在地經營超過10年，深受許多鄉親們喜愛，每到中秋烤肉人潮絕對爆棚，多達800種冷凍冷藏商品任你選，更佛是竟然有限時搶購的活體泰國蝦和布袋帶殼鮮蚵，太晚來肯定撲空被掃光，不僅如此老闆為了造福彰化鄉親，即日起到國慶雙十節，倒數十天的中秋優惠真的要搶起來！

就在台74線中彰快速道路附近，地址於彰化縣花壇鄉東外環路一段398號，鄰近花壇全國麗園大飯店、萊爾富，於花壇自來水公司正對面，地標不難找，從中彰快速道路轉進137彰員路一段，約幾百公尺看見水溝後，繼續沿著水溝走就會看見花壇就是愛海鮮的門市部！

於2014網路商城創立，2018年在花壇車站附近開立實體門市，默默深根服務眾多鄉親超過9年，因此於2021年擴大營業至東外環路，佔地百坪水產批發門市，超過700種商品任你選，貼心附設免費停車場，讓彰化朋友免跑台中，隨時都可以買的到。

偷偷說~其實nana也是就是愛海鮮的忠實老主顧，每到中秋節都會特地前來購買干貝、肉品烤肉，每年來都會發現店家不停的進步，也會聆聽客人的建議，多了活體泰國蝦、布袋帶殼鮮蚵、生魚片、日本海膽..等，希望未來有更多新鮮水產可以買(竊笑)~

擁有寬敞購物空間與乾淨明亮的舒適環境，也沒有魚腥味，現場設置冰櫃眾多，透明式冰箱採買過程好挑又無壓力，挑好再去櫃台結帳即可，動線清楚一目了然。說真的～年輕有為的老闆不斷的求進步，怕客人太熱還增加通風設備，就是想給客人一個好的購物環境，最重要的是把每個客人當成是家人般的對待，為家人把關嚴選新鮮的食材，讓你買的安心，吃的更放心。

花壇就是愛海鮮主打各式海鮮、水產、肉品、烤肉串、大量批發、團購、露營食材..等通通有，每樣商品都經嚴格的品管控制和篩選，甚至活體海鮮都是新鮮現撈產地直送，光是這點非常加分，重點放假睡到中午不怕店家收攤，在花壇就是海鮮從早到晚滿足您各種需求。

就是愛海鮮超級好逛，現場超過700種商品任你挑，有肉品、海鮮、牛肋條、干貝、和牛、伊比利豬、串燒、中秋組合套餐、烏魚子、調味料、馬卡龍、冰淇淋、日本無煙電烤爐、高品質木炭….等應有盡有，價格更是透明化，除了原價商品，也有特惠組合，更不用舟車勞頓奔波，來到這裡一站式的通通買齊。

選好商品後再前往櫃台排隊結帳，支付方式有現金和信用卡。

環境介紹完後，索取推車準備大買特買，let’s go！

活體泰國蝦

我最愛的活體泰國蝦竟然也有，重點免跑外縣市在花壇就買的到，造福許多在地鄉親，他們家活體泰國蝦是每日從屏東養殖場新鮮直送，每隻泰國蝦肥美又有活力，光看就覺得新鮮可口，中秋節烤肉一定要多買幾斤，對了～活體泰國蝦每日限時搶購，卡早來較不會撲空。

活體泰國蝦有兩種size，幾乎和手掌一樣大，這個烤起來一定很美味。

活體泰國蝦都是以時價計算，撈起來後會秤重結帳。

布袋帶殼鮮蚵

身為海鮮控一族，看見產地直送布袋帶殼鮮蚵令人垂涎三尺，尤其是顆顆飽滿又有份量的size，中秋節拿來烤一定啵棒

水啦！櫃台旁增設冷藏櫃，裡面有我愛的生魚片，實在令人激起想吃的慾望，尤其口感鮮到不行，好吃到想再買，甚至還有日本海膽、日本干貝、味噌、山葵，這裡真的超好買。

新鮮鮮蚵有賣一包入，很適合買回家煮湯，當天NANA也有買兩包回家，阿母吃過後一直問我何時要再去，因為他們家鮮蚵飽滿又好吃，重點鮮度超夠。

貼心店家有附冰塊，若要購買冷凍食材可以攜帶保鮮盒/袋盛裝。

中秋烤肉越來越講求效率和便利，貼心的就是愛海鮮有串好的烤肉串，每個包裝皆是使用真空包裝，方便冷凍保存，想吃的時候只要拿出來冷水退冰就能烤，不用在自己串的滿頭汗，或是要提前幾小時備料醃漬，就是愛海鮮替你設想周全，每包約有五串，不用擔心烤不完，買回家即可開烤。串燒類選擇性豐富，有豬、牛、雞、米腸、米血串、櫻桃鴨肉、甜不辣通通有，光是站在冰箱前小孩子才做選擇，我全都要！

BBQ的串燒是我第一次買，以前總是買大盤肉來烤或是自己串，現在才發現就是愛海鮮的串燒類真的很方便，使用乾淨衛生的真空包裝，只要放至冷水退冰後剪開就能烤，替大家節省許多時間，而且串燒品項多樣化，有胸軟骨、豬蔥肉捲、羊肉串、特選雪花、帶皮無骨雞腿串、牛肉串、中節翅、紅蔥米腸、米血、甜不辣..等多樣商品，一次購買兩包享優惠價，比單買還要划算！

這不就是我愛的美國牛肋條，就是愛海鮮增設冷藏櫃，裏頭有美國牛肋條，每一包販售的肋條會先將筋去掉後，再進行真空包裝，包裝上也會標示價格、重量、保存期限，無肉不歡的我通通想帶走。

這區是小盒裝的火烤肉片，肉品有日本A5和牛燒烤肉片、美國去骨牛肉片、台灣豬梅花肉片…等多種肉品可選擇，冰箱上也有貼價格方便大家選取。

挖到一款日本A5和牛燒烤肉片，我的口水默默滴下來，深愛日本A5和牛入口即化口感，怎麼能不買。

我挑了肋眼蓋肉、丁骨豬排這兩款肉質很不錯，重點兩件一起買優惠享更多。

冷凍草蝦、白蝦看這裡！冷凍蝦款類也是琳瑯滿目，想吃親民價格或是高單價這裡也都有，像是巨大4P大草蝦、野生6P極品草蝦、14P極品草蝦、液態氮來母蝦、液態氮太甜蝦…等，價格落在199元~499元左右，若不知道怎麼選，那就通通來一盒(笑)~

老闆大力推薦液態氮鮮甜白蝦，肉質比一般草蝦還要Q，我是沒吃過，但過幾天會來買來吃吃看，更值得一提是現場很多兩件組合價，換算下來省不少呢！

左邊是常見的小白蝦，數量多比較小尾，是市面上常看見的品種，不僅如此老闆還告訴我們該如何退冰，蝦子才能保有好的口感。

這裡的干貝從低價位到高價位皆有，其中最熱賣3S生食級干貝、L生食級干貝…等，最少有五款以上可挑選，就看自己預算去選擇，而我們每年中秋節都會跑來買北海道限定生食干貝，他們家干貝好吃！

巨無霸龍蝦尾11盎司1隻699元，現在兩隻只要1350元，如果覺得單價太高，可以考慮4盎司龍蝦身。

4盎司龍蝦身也很便宜，單隻299元，四隻只要1100元，是不是甜到心坎裡阿～

左邊是699元龍蝦尾，右邊是299龍蝦身，就看自己喜愛哪種口感去挑選。

常常夜市會買魷魚吃，就是愛海鮮有賣整隻魷魚串好的，若想在自己料理也有野生魷魚生串可挑選，份量和價錢都很實在。

冷凍魷魚圈是媽媽們主菜必備料理，加入芹菜一起炒超好吃，這樣一包價錢不貴，重量達1公斤，很適合存貨。

平常就會買大包量的豬肉和牛肉片，適合炒菜、煮火鍋、泡麵，買一包可以吃好久，重點比外面一小盒還要便宜，這樣一大包約269元~399元左右，就看自己挑的肉品是哪種。

假日睡太晚，去菜市場絕對撲空，沒關係，貼心就是愛海鮮漁貨也是多樣化，有鮭魚菲力、鯖魚、鯛魚、鱈魚..等選擇，不僅如此還有多件組合價，更不用擔心期限太多，我媽和老公很愛吃鮭魚，這天就買了好幾尾呢！

這幾款醃製炭烤二節翅、客家鹹豬肉、去骨雞腿排、櫻桃鴨肉大受烤肉歡迎，不用醃漬就能直接烤，烤出來味道就像專賣店一樣口感，中秋節烤給朋友吃絕對會嚇到。

除了烤肉和海鮮，這裡也有販售袋裝山藥，適合搭配烤肉一起吃。

就是愛海鮮主打一站式購物，這裡什麼都有賣，像是餅乾、烤肉用具區、環保炭精、昆布湯底、烹調用品、日式無煙電烤爐、調味料、瓦斯罐通通買的到，真的超級貼心，替我們省下採買時間。

看見這款北海道昆布鹽有種似曾相識感覺，就是在高級燒肉店常吃到的美味，現在把它買回家配A5和牛滿足口腹之慾。

就是愛海鮮以中秋套組聞名，每年只要到了中秋節，烤肉套組在網路和門市賣的嚇嚇叫，很多鄉親都是好幾箱在扛，套餐組合有五種，價位從999元、1088元、1780元、1980元、2980元皆有，每樣套餐品項不同，可以造自己喜愛去選擇，對了~9/24前訂購套餐享免運，加贈玫瑰鹽，自取送14P草蝦，限量2000份，今年想烤點不一樣緊來搶購。

這箱烤肉串燒多達45串，數量多到不要不要，每包5串，共有九包，裡面有附贈解凍說明，按造解凍步驟才能呈現食材的美味，這點對不會烹調的我來說超級貼心，這次購買的烤肉串燒只要開烤前半小時，準備一盆水將不拆封食材丟進去即可退冰，對於懶人我們真的超便利。

準備開烤！每年中秋節都要和家人相聚再一起，無論是在庭院、陽台、露營都超適合烤肉，而且現代人越來越講求便利，只要有電烤爐走到哪都能烤，礙於家裡陽台空間有限，我們購買了就是愛海鮮的日式無煙電烤爐來試試，比之前購買的電烤爐還好用，這台優點是底部可接油，食材在烹調時不會通通都是油，這點超級加分，儀式感還是要有，夜晚涼風徐徐，坐在露臺一邊吃著串燒，一邊欣賞夜色超愜意。

這組C超值烤肉串燒組1780元認真可以買，裡面有附兩小包芥末鹽和胡椒鹽，沾著串燒一起吃過癮，說真的1780元的套餐共有49支，換算下來平均一支37元，價格和份量我覺得很ok，他們這組串燒部分有醃漬，部分以食材原味呈現，若喜歡重口味可以自行刷烤肉醬，淡口味單吃就很夠味。

第一次嚐試日式無煙電烤爐真的很方便，雖然少了炭香但不會烤的油膩膩，我們先吃雞心串、梅花豬肉串、雞軟骨、青蔥牛肉串、青蔥培根串、豬肉蔥捲，他們的雞軟骨味道很夠，吃起來嫩中帶爽脆感，越吃越涮嘴，還有雞心串也很不錯，沒有可怕腥味，一口咬下超Q彈好吃，青蔥牛肉的肉質嫩又不乾柴，可惜牛肉品項太少，一下子就吃完，最後還有貼心的豬肉蔥捲和青蔥培根串，店家直接幫您捲好，直接烤超便利。

雞肉蔥串、去骨帶皮雞腿肉串、中節翅深的我心，肉質超嫩又入味，自己烤也是零失敗，若覺得味道太淡可以再自行刷醬，但我覺得單吃味道就挺夠，真的會讓人一吃就愛上拉。

整體心得:就是愛海鮮距離大村公公家不遠，每年中秋節就會出現在就是愛海鮮購買，我們都會特地來買干貝、草蝦、中秋節套餐組合，每次來都有不同驚喜，像這次有生魚片、日本海膽、泰國蝦、日本A5和牛通通都買的到，再也不用特地跑去台中，在彰化花壇就能一次買齊，還在思考中秋節要烤甚麼的您，不妨來一趟就是愛海鮮逛逛，說不定會跟我一樣不小心買太多(笑)~

花壇就是愛海鮮

地址:彰化縣花壇鄉東外環路一段398號(好停車)

營業時間:9:00~20:30

電話:04-7880838

粉絲團:就是愛海鮮

官網:就是愛海鮮

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