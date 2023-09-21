台中三山燒肉，輕井澤最新燒肉品牌，純白主體風格，評價與訂位方式

終於讓我訂到最難定的台中三山燒肉啦~開幕到現在還是一直很難訂，因為現場也不能排隊，所以只能線上訂位，就算是非正常用餐時間也不一定有位置喔，除非你可以接受半夜去吃燒肉，三山燒肉的營業時間為早上11點營業到半夜2點，來看看旅咖怎麼說。

三山燒肉 | 交通&停車資訊

其實啊，「三山燒肉」就是以前的那家輕井澤鍋物文心大業店嘛！它位在文心路一段跟大業路交叉口，要去的話，可以搭捷運到「水安宮站」，餐廳就在對面呢。我真的建議你搭捷運來，因為他們可沒有提供停車場哦！外觀方面，餐廳是以白色為主調，看起來相當漂亮!

如果你實在只能開車前來，沒問題啦！家樂福文心店就在餐廳對面，你可以先停車在那邊，順便到家樂福逛逛，再來享受美味的「三山燒肉」，也是不錯的選擇!!

三山燒肉 | 訂位方式

「三山燒肉」現在只接受線上訂位，不提供現場排隊喔。你可以在網上訂位，他們通常提前開放訂位約30天的時段。以前真的超難訂位的，但好像現在慢慢容易一些了，所以如果想試試的話，可以嘗試看看！我之前就是碰巧看到下午5點有空位，趕緊訂下去的呢！

對的，「三山燒肉」不能在內部等待，所以最好是快到預定的時間再到餐廳，可以先跟服務人員索取菜單，提前挑選你想點的美食。除了主要菜單，他們還提供一份10大單點推薦的菜單，這樣你可以提前知道想點什麼，省下了挑選的時間，讓用餐體驗更加順暢。

三山燒肉 | 環境介紹

「三山燒肉」的用餐空間真是特別啊！他們有一樓和二樓，都以白色為主調，而且有大片的落地窗，所以採光超好，整個空間都明亮得不得了！總之，整體感覺就是明亮又清爽，真是個舒適的用餐環境呢！

太好了，除了開放式用餐區，還有包廂供選擇！如果想要包廂的話，可能確實需要提前打電話詢問一下是否可用以及預約情況。這樣你就可以根據需要選擇用餐環境，享受更加私密的用餐體驗。

那真是一個極具特色的裝潢風格啊！除了白色為主，還有清水模風格的牆壁，這種設計一定能營造出舒適、現代又獨特的用餐氛圍。座位有四人桌、六人桌，甚至最大的八人桌，這樣的座位配置非常適合多人聚餐，讓大家可以一起享受美味的燒肉，聊天和互動。

這真是貼心又實用的設計！桌子上有USB充電孔，讓你在用餐的同時還可以充電，真是方便。這樣就不用擔心手機沒電了，可以輕鬆享受美食，還能保持通訊連線，實在是非常體貼的考量！

在桌子的抽屜裡準備了衛生紙、濕紙巾和牙籤，讓客人在用餐時可以方便地處理衛生和清潔，這樣的細節真是讓用餐體驗更加愉快和無憂。

三山燒肉 | 菜單

菜單分享給大家，價格從1880元~4680元都有，吃不飽也可以單點喔!!!旅咖是點美澳牛肉套餐，套餐大致上為秘醬雞腿肉、後切黑豚五花肉、松阪豬肉、三色蔬果棒、泡菜、冰沙、海鮮、蔬菜、湯品、米食任選2種、甜點任選2種以及飲料任選2種!!

旅咖一開始就都點好了，所以服務人員也沒有來介紹餐食，缺點就是他的菜單都是文字，沒有圖片可以看><如果菜單都只有文字而沒有圖片的話，確實可能會讓選擇變得有些難以想像。

三山燒肉 | 菜色介紹 | 美澳牛肉套餐

沾醬也很簡單，燒肉醬、蒜頭片以及海鹽!

「三山燒肉」的三色蔬果棒聽起來真是令人驚豔！這樣豐富多彩的組合包括薯片、芭樂、水果彩椒、玉米筍、小黃瓜、豆薯、洋蔥、胡蘿蔔以及芹菜，簡直就像一幅彩虹的畫面。而千島醬和凱薩醬作為沾醬應該能為這些蔬菜帶來更多層次的風味。這道菜的視覺效果和味道一定相當令人印象深刻！

套餐裡本來包含兩碗白飯，但也有選項可以加價升級成「海苔肉鬆細卷」或「和風鮭魚茶漬飯」。我們當時選擇了這兩種升級之一，因為有小朋友一起，所以我們選了「海苔肉鬆細卷」，就是一般般的小壽司!!小朋友都會很喜歡~

「和風鮭魚茶漬飯」上桌時會一併加入高湯，變成了湯泡飯。吃的時候，你可以把旁邊的芥末一起攪拌進去，一起品味，味道更豐富！

「韓式泡菜」有酸有辣，配燒肉一起吃很搭喔~不能續，也可以包生菜喔!!生菜可以續~

「三山燒肉」居然還有附牛肉湯，真是驚喜！湯頭很鮮甜，而且可以無限湯，牛肉片也非常多！更棒的是，味道超美味的！整體吃完，會覺得是一間被牛肉湯耽誤的燒烤店!!

另外加價的荔枝氣泡飲以及梅子氣泡飲，我覺得吃燒肉還是配可樂就好!!!!

秘醬雞腿肉、後切黑豚五花肉以及松阪豬肉吃起來大致上和一般的烤肉店差不多，沒有特別讓人驚豔的地方。

現在來到重頭戲啦！安格斯去骨牛小排、和牛橫膈膜以及厚牛舌，這三種肉中，最令人驚豔的應該是和牛橫膈膜。至於另外兩種肉也是一般水平。口感和風味都是關鍵，而和牛橫膈膜明顯在這方面表現得更出色。

在「三山燒肉」，他們建議一開始就將蔥鹽放在牛舌上，但這可能會導致一面烤好，另一面還生的情況。我們後來的做法，將蔥鹽拿起來，兩面都烤好再放回去，似乎更適合我們的口味，這樣才可以確保每一面都烤得恰到好處。

接下來是加購的壺漬肩小排，這次是服務人員親自幫忙烤的，也許這道菜比較不容易烤好吧！不過還好，吃起來還是挺不錯的！

最後來到了蔬菜和海鮮部分！草蝦待烤的時候也幫忙剝好，很新鮮。而鮮蚵、蛤蜊也都保持著新鮮的口感。至於水果玉米，真的很甜！

重點是我在吃蛤蜊的時候還咬到珍珠哩!!!好險不是給小朋友吃~!我自己也差點把自己的牙齒咬崩了~~~

點心中我們點了「安平豆花」，它的湯汁量不多，但豆花非常嫩滑。底部的花生味道濃郁，而且夠甜。還有一些配料可以選擇，像是芋圓、地瓜圓，還有抺茶圓，可以搭配一起吃。

另一道點心是「黑糖剉冰」，拍照應該很漂亮吧，看起來像是一座小山一樣！除了黑糖之外，它還有一點削入的檸檬皮，增加了香氣。而黑糖味道應該相當甜！

「三山燒肉」的外觀在晚上看起來真的很漂亮！

三山燒肉 | 評價

大家可以到「三山燒肉」的google評論看看，人家說一星的評論都是真的，所以在用餐前我已經把一星評論的內容大致上都看過了~~大家用餐之前也可以去看一下~

大致上品質算是不錯，不過CP值低了點，都以第一次吃來比較的話，旅咖覺得和牛賀比較讓我很驚艷，只可惜現在只能到台南吃了，而「三山燒肉」讓旅咖最驚豔除了上述說說的蔬果棒跟牛肉湯之外還有和牛橫膈膜~其他肉質都算是一般般，然後然後牛舌直接把蔥鹽撒上去我也是不能接受，吃起來還真的蠻鹹的~因為是開放式用餐空間，所以店員在解釋的時候真的很需要靠近仔細聽，不然會聽不到在講什麼~~不過想吃的還是可以去嘗試看看啦!!