

逢甲也能吃到8德司創意餐館！超浮誇101海鮮塔、川味麻辣鼎和辣炒海鮮，爆量海鮮多種吃法，還有義大利麵、燉飯和Pizza，點主食就附套餐，雞湯無限暢飲！



8德司創意餐館逢甲店位於河南路二段，鄰近秋紅谷公園、新光三越、逢甲夜市，餐廳旁就有收費停車場，搭公車於秋紅谷站下車，步行5分鐘。



營業時間從中午11點至凌晨1點，可以從早午餐一路吃到宵夜，入口等候區設置了101海鮮塔打卡牆，聚餐一起來拍網美照。



用餐空間寬敞挑高，清水模搭配霓虹燈管的工業風裝潢，綠色植栽增添增添清新氛圍。



8德司創意餐館剛榮獲2023台中鍋烤節十大火鍋燒烤店家，爆高人氣很受歡迎，網路評價高達4.9分。目前有開放線上訂位 (點我訂位) ，想吃要盡早預訂。



大水族缸內有今日活體海鮮，價格以時價為準。



走道中央是醬料區可自取，有芥末、辣椒、醬油、蔥花、沙茶醬等，還有貼心供應薄荷糖和牙線棒。



8德司創意餐館逢甲店菜單

用餐時間90分鐘，低消100元/人，收10%服務費。有義大利麵、燉飯、炸物、飲品及酒品。



蒸煮鍋、雙龍塔、101海鮮塔、海盜船系列，海鮮控千萬別錯過。



川婆婆麻辣鼎、蟹老爸海派盆是逢甲店限定。



點主食均附套餐，有雞湯無限暢飲、現烤黃金奶油麵包、招牌脆薯及飲品。





爆漿的黃金奶油麵包，奶味香甜，外酥內軟口感佳。



招牌脆薯炸得酥脆好吃，附番茄醬和凱薩醬。還能加80元升級黑松露薯條，份量更多、黑松露香氣高雅迷人，更添風味。



冠軍干貝 499元

有生食級干貝6顆、魚卵、蛤蠣，灑滿起司絲，可選擇搭配燉飯、Q麵、義式麵、筆管麵。

我們選了8德司創意餐館招牌的橘醬Q麵，橘醬是番茄紅醬+白醬，味道酸甜順清新、奶香濃郁，烏龍麵條沾醬則香滑Q彈，非常好吃。



涮嘴辣雞義式麵 380元

整塊嫩煎雞腿排肉量足，更厲害的是特製涮嘴義式麵，有嚼感的麵條融入雞湯香氣，特製醬(含香菜)則兼具台式辣椒醬油和椒麻雞醬汁的美味，酸甜鹹香微辣，讓人完全無法停下口，超級大推。



炸雞們(小) 158元

有小雞腿3隻、小雞翅3隻，外層淋上8德司特製辣醬，帶有韓式炸雞般的甜辣風味，



川婆婆麻辣鼎-海派鼎(二人份) 988元

壯觀海量的麻辣海陸大餐，鋪滿鱸魚、蛤蠣、白蝦、扇貝、豬肉、多種蔬菜(食材隨季節調整)，全部盛在比鍋大的鼎中。附香濃雞湯、白飯2碗、及兩杯飲料。



採用阿嬤的麻辣秘方，辣椒、花椒、蒜粒合擊迸發，香氣逼人。食材吸附川麻椒香，烤魚美味滑嫩，扇貝、白蝦飽滿不嗆辣，豬肉片軟嫩夠味，蔬食與貢丸豆包也香辣入味，料超多，單吃過癮，配飯更是大滿足。



蟹老爸海派盆(二人份) 988元

特製醬料爆炒海鮮，裡頭有螃蟹、扇貝、鮮白蝦、透抽、蛤蠣、季節時蔬。附香濃雞湯、白飯2碗、2杯飲品。





阿嬤怕你餓，好料用鼎裝。老爸霸氣將所有海味炒整盆，還附可愛螃蟹底座超吸睛。





雖然菜單上寫2人份，但是不要被騙了，2個人怎麼吃得完啦！有兩隻紅蟳，飽滿橘紅色蟹卵是重頭戲，味道濃郁。





炒蝦、炒扇貝、炒透抽、炒蛤蠣，樣樣入味彈牙，辣味可調整，整盆拿來配酒超爽的。





101海鮮塔 1688元

8德司最著名最火紅的菜色，底層火鍋再堆上八層的海鮮蒸籠，總共九道現煮現蒸的海鮮料理。清蒸最能吃出海鮮美味，專業服務人員會幫忙控制食材熟度，稍待10-15分鐘即能痛快享用。



香濃雞湯底火鍋，另附蔬菜盤、白飯、現烤黃金奶油麵包、飲品。蒸籠裡有野生青殼龍蝦、新鮮鱸魚、虱目魚肚、干貝、透抽、扇貝、白蝦、蛤蠣共八種海鮮，隨季節性調整。擺出陣仗後，整個人快淹沒在滿滿海鮮裡。



野生青殼龍蝦

龍蝦給足一整隻，肉質飽滿彈牙，還有濃郁蝦膏，鮮甜滿分。



新鮮鱸魚

魚皮有豐富膠質，魚肉鮮美柔嫩，入口彈牙又細滑，新鮮就是美味王道。



虱目魚肚

清蒸虱目魚實在好迷人，魚肚鮮嫩肥美，份量很足，沾上哇沙米醬油超對味。



干貝

容器盛裝湯汁不洩漏，肉質又嫩又彈，連湯汁都好喝到一口乾掉、一滴不剩。



透抽

蒸熟後會有點縮小，不過沒關係，湯汁滴下來也是進到火鍋裡，一點都不浪費。海味Q彈也很適合沾芥末醬油。

扇貝

也是鮮甜美味，吸上一口貝殼上的鮮湯汁，一同與貝肉入喉。



白蝦

新鮮好剝殼，蝦肉脆彈鮮甜，蒸得剛剛好。今天在8德司吃到清蒸、川味麻辣、辣炒三種口味鮮蝦，真的都各有特色，而清蒸最能吃到蝦肉的飽滿。



蛤蠣

大顆多汁，狂嗑過癮。這麼多層海鮮蒸籠要控得蛤蠣不乾縮不塌扁，確實很厲害。



底層火鍋以雞湯為湯底，附有滿滿蔬菜盤，湯頭金黃鮮美，集海鮮精華，美味到痛風也要喝一碗。



套餐飲品有紅茶、綠茶、蜜茶三種選擇，更換其他飲品可折抵50元。

特濃奶茶+白玉珍珠 100元

奶香濃厚不甜膩，喝起來有茶香味。



草莓牛奶泡泡 100元

夢幻酸甜草莓香氣，少女系飲品，風味甜美迷人。



奶蓋綠 70元

綿密奶蓋帶點鹹，奶香味超濃郁，融合綠茶清甜回甘。



8德司逢甲店營業至凌晨1點，想喝點啤酒(1664白啤、百威金尊啤酒、奶蓋啤酒)或是微醺調酒，都是女生愛喝的口味。還有很紅的RIO雞尾酒，口味選擇多，果香清爽順口、酒感不會很重，佐餐非常棒。



之前在一中商圈吃到8德司的101海鮮塔就超喜歡的，現在他們開了逢甲店，用餐環境更寬敞，營業時間更久，料理也變得十分豐富。不只吃得到招牌的海鮮塔，他們的麵/飯套餐口味超棒，常有意想不到的美味撞擊，適合個人享用，或一起點來分食。還有號稱兩人份、實則夠3-4人吃的川婆婆麻辣鼎、蟹老爸海派盆，一種是麻辣燙煮，一種是醬料爆炒，都超美味的。菜色澎湃真的都好吃，一次吃不遍、下次揪一團再吃，很值得。

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