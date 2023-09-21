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Katachi形‧洋菓子｜日式蛋糕捲推薦，來自大阪心齋橋美味甜點 - 莎笠，小日子

2023-09-21 15:46:02 莎笠，小日子 人氣：96
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莎笠，小日子

發表篇數：295篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Katachi形‧洋菓子
place台北市中山區建國北路三段94號3樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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Katachi形‧洋菓子 蛋糕捲 宅配甜點推薦｜台灣初登場，不用飛日本大阪，居家輕鬆品嚐來自心齋橋人氣咖啡甜點店，日式職人手作精品級日式蛋糕捲，讓生活多份儀式感

選用日本四葉牛乳、日本奶油乳酪打造馥郁奶香，與綿密餅皮層層疊加，輕盈不膩口的好滋味，搭配簡約質感包裝，也適合擔當伴手禮唷

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莎笠FB @salidayfood 
莎笠IG saliday_food

Katachi形‧洋菓子 哪裡買？

來自大阪心齋橋人氣咖啡甜點店 Katachi形‧洋菓子，目前販售的日式蛋糕捲共有三款口味，以網路訂購形式，2條日式蛋糕捲就享免運優惠，若未達門檻，黑貓宅配和全家超取運費皆為200元，加入官方line還能領購物金100元唷

Katachi形‧洋菓子
LINE：@katachi.tw
官網粉專

導購連結: https://katachi.tw/55g35z

Katachi形‧洋菓子 品嚐方式

這次開箱 Katachi形‧洋菓子 日式蛋糕捲 可可與香草口味，兩款都有附贈灑粉，可酌量添加豐富層次

三種吃法

冷凍：冷凍拿出退冰3-5分鐘，吃起來如冰淇淋口感，沁心透涼。
冷藏：冷藏拿出無須退冰，吃起來猶如慕斯，綿密滑順入口即化。
加熱：冷凍拿出無須退冰，可選擇以下兩種加熱方法，讓您就像在吃現做可麗餅一般：
① 烤箱180度30秒：外圈呈現熔岩狀態，中心呈現冰心，口感軟嫩冷熱交融。
② 微波600瓦30秒：中心熔岩外圈冰心，吃起來流心口感。

每一款吃法我都試過，都各有風味，若家裡有烤箱首推加熱吃法，冷熱交織的絕妙口感，讓人再三回味

Katachi形‧洋菓子 日式蛋糕捲 香草口味

簡約質感的包裝，只要撕開側面標注口味貼紙，將外盒往下拉開，就很方便取用蛋糕捲，都以冷凍配送，收到日式蛋糕捲時，風味與樣貌都很完整

橙黃薄透帶點焦色的可麗餅餅皮，選用台灣在地雞蛋製作，口感柔軟細緻，有著優雅蛋香，絲毫無腥味，內層飽滿的餡料，是選用法國進口奶油、日本四葉牛乳、日本奶油乳酪，馬達加斯加香草莢製作，濃醇馥郁的奶香，交織著香草籽的清新，細緻輕盈的甜味，讓人一口接著一口，怎那麼好吃

香草口味記得撒上糖粉，讓整體滋味更豐富，Katachi形‧洋菓子日式蛋糕捲不管冷藏吃，加熱吃，風味都令人回味無窮

Katachi形‧洋菓子 日式蛋糕捲 可可口味

外層一樣是柔嫩的原味可麗餅皮，內層餡料不僅有法國進口奶油、日本四葉牛乳、日本奶油乳酪製作的香醇奶油餡，蛋糕捲中心藏入巧思，增添西班牙馬德里Natra可可多份苦甜風味

開吃前記得撒上100％純可可粉，讓蛋糕捲的巧克力風味會來得更為醇厚，在奶香與巧克力苦甜交織下，大大降低整體甜度，柔嫩的可麗餅皮與絲滑餡料，口感平衡極佳，層層巧思堆疊的巧克力，營造出專屬大人味，令人著迷

來自大阪的職人美味 Katachi形‧洋菓子 日式蛋糕捲，現在免飛日本，只要上網訂購直接宅配到府輕鬆享受，這次開箱兩款香草與可可兩款口味，細質柔嫩的餅皮搭著香甜馥郁的奶油餡料，輕盈不甜膩，我都很喜歡，還有三款冷凍、冷藏、加熱吃法，讓甜點風味更豐富，推薦給喜愛吃甜點的你們

導購連結: https://katachi.tw/55g35z

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，文章提供給大家參考囉

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