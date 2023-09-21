[台北-大安] 好爹爹Hugdayda烈奶茶可愛系網美手搖飲

今天要來介紹一家店名感覺「很撒嬌」的手搖飲品牌店-好爹爹列奶茶。本來還不知道好爹爹是甚麼意思呢!?原來好爹爹是取自於台語的「喝茶茶」的意思，還蠻可愛的。

這次是來忠孝復興站的總店，位於忠孝復興站五號出口直走2-3分鐘就到了，離捷運站蠻近的，也算是在SOGO忠孝店後面，逛街口渴也可以順道來買。好爹爹烈奶茶的LOGO是隻手繪的小雞很可愛喔!，整家店以暖黃系搭配藍色的字，對比很突出，但又不失可愛感。

Hugdayda好爹爹烈奶茶本身為茶葉的製造商，主打的品項是以優質茶葉為基底加上北海道乳脂的烈奶茶系列，但是也有很美的漸層系的鮮果茶飲系列。

桌面上還有擺放原茶的展示，可以知道飲料中是使用甚麼品質的茶葉，也營造出自然素材的文青感。

好爹爹的飲料品項很多，以在台北手搖飲來說飲料價位上也不會太貴，分為單品茶系列、還有經典的奶茶系列(使用奶精)、當然如果你想要喝到必喝的香濃系奶茶當然就是要選烈奶茶系列，如果想打卡的話可以選擇鮮果茶系列的漸層飲，還有很貼心的無咖啡因飲品系列喔!

你看看手搖飲每杯的顏色都超級繽紛，用料也豐富喝起來味道很濃郁。這次總共外帶了五杯，由左到右依序是春摘紅茶歐蕾+蜂蜜起司奶蓋、冠軍康普水果茶、晨曦甘露、檸香芭樂綠茶。

晨曦甘露 (楊枝甘露) 90元- 照片中左邊這杯有三個漸層色很美之外，裡面的料也很多是店家品項中很夯的飲品喔!，很特別的是在喝之前以為就是那種西米露的楊枝甘露，結果不是，這杯是使用新鮮芒果打的芒果冰沙加上椰果、蒟酪凍、蘆薈凍還有香濃的椰奶製成，口感層次豐富之外，很有咀嚼感。夏日喝上一杯芒果輕甜又有椰奶香氣，超級紓壓。

檸香芭樂綠茶-60元，這杯也是我們看到店家的排行榜上點的，這杯的基底是綠茶加上鮮榨的檸檬汁及紅心芭樂調製而成，如果喜歡芭樂的人可以點這杯，這杯的紅心芭樂味道超級濃厚，搭配上檸檬香氣，酸酸甜甜的很清爽，這杯喝起來印象深刻喝完過一段時間會想要回訪再喝。

秋分焙香+黑糖珍珠-75元， 要看一家手搖飲好不好喝珍珠奶茶好像是最基本的，所以一定要喝上一杯來試試，這杯的基底是秋分焙香，而秋分焙香使用了三款不同的烏龍茶加上北海道的乳酯去製作，烏龍茶味道 鮮香濃郁加上黑糖珍珠，黑糖味道與烏龍茶的結合，茶濃黑糖香氣十足，珍珠吃起來也非常的Q彈甜香。

冠軍康普水果茶 65元， 這個很特別是使用康普茶為基地加入百香果、柳橙汁等去調製的，因為剛看到康普茶三個字感覺好像蠻健康的樣子，喝起來是酸酸甜甜的裡面有一點點薑的味道，味道比平常喝的水果茶味再濃一點，也喝得到百香果粒喔!如果喝膩了一般水果茶可以嘗試看看喔!

春摘紅茶歐蕾+蜂蜜起司奶蓋 85元，這杯是使用春摘紅茶為基底的奶茶，上面我們加了蜂蜜起司奶蓋，奶蓋很濃厚喝起來鹹甜鹹甜的，蜂蜜味道很濃，還有碎碎的口感有點像起士蛋糕的，融合了奶茶非常的搭，喝起來也不會太甜。

這次外帶了五杯，仔細看了一下杯封都不同款耶，也都是可愛的手繪小雞，如果有經過忠孝復興的話可以來嘗嘗看地點便利之外，飲料也好喝。

現在好爹爹烈奶茶還有在做活動喔!千杯募集活動買一送一，詳細的活動辦法可以到好爹爹的粉絲團查看。





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好爹爹 Hugdayday烈奶茶

02-37652909

106070台北市大安區復興南路一段133號