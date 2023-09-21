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> 圖文創作 > [高雄] 溜溜酸菜魚專賣店｜漢來全新品牌！夢時代必吃美食「道地酸菜魚」

[高雄] 溜溜酸菜魚專賣店｜漢來全新品牌！夢時代必吃美食「道地酸菜魚」

2023-09-21 16:40:09 Catalina旅遊小筆記 人氣：101
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窩客好文

Catalina旅遊小筆記

發表篇數：179篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：溜溜酸菜魚專賣店 高雄夢時代店
phone07-8110-961
place高雄市前鎮區中華五路789號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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內容目錄

漢來美食推出全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，酸菜魚可說是今年最夯的川菜料理，喜歡吃酸辣的朋友們，不能錯過的高雄美食高雄夢時代必吃餐廳推薦，溜溜酸菜魚提供道地的川菜，除了酸菜魚，還有很多經典料理，大家趕緊訂位吧！高雄川菜料理／高雄酸菜魚推薦／高雄漢來餐廳

溜溜酸菜魚專賣店｜高雄夢時代必吃餐廳

全台最熱門酸菜魚品牌之一「溜溜酸菜魚專賣店」，高雄夢時代也吃得到囉！今天平日來竟然要排隊，還好我有提前訂位！

溜溜酸菜魚夢時代店位於夢時代B1樓，高CP值的人氣口碑，每到用餐時間經常座無虛席，滿滿排隊人潮，若是不想等待，有貼心規劃省時的「溜溜To Go」外帶點餐區，滿足外食族、上班族緊湊的步調，想吃酸菜魚不用揪朋友一起吃，外帶打包也可以唷！

用餐環境很寬敞舒服，用餐位置微微隔間的感覺，隱私性很棒，非常適合聚餐、慶生、約會，店裡牆面裝飾的魚兒，呈現充滿溫度與樂趣的時尚空間，很可愛唷！

內用座位以4人座居多，多人聚餐時可提前告知，店內提供嬰兒座椅，闔家聚餐也很OK！

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溜溜酸菜魚專賣店｜必吃「招牌酸菜魚」

溜溜酸菜魚專賣店是由五星級漢來美食集團主廚團隊精心研發，獨家的秘製黃金調配，打造川菜特有的香麻底蘊，是高雄必吃酸菜魚

源自於四川重慶的酸菜魚料理，融合酸味、鹹味、辣味的料理藝術，經過漢來主廚研發屬於台灣人口味的酸菜魚，讓每一口都很四川、很道地、很經典，在這酷熱的夏季裡，絕對是超開胃的白飯殺手，假日建議提前訂位喔！

溜溜酸菜魚專賣店提供多種組合的酸菜魚，我今天點的是「招牌酸菜魚+國產薄片豬五花+油條」，你們看這酸菜魚在桌上，是不是超級大一鍋，上桌時就聞到陣陣酸辣香氣，光用聞的就讓我直流口水！

溜溜酸菜魚嚴選雲林農家自種自醃的酸菜，先用豬油拌炒帶出酸菜香氣，再加入小米泡椒高粱釀造的6%天然醋以及用雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯入味，入口飽滿有厚度，夠酸夠濃郁的湯頭，獨有的麻香不死鹹、酸勁十足的經典湯蘊，讓我一口魚、一口肉、一口湯！

熱氣騰騰端上桌，這一大鍋真的超澎湃，很適合聚餐點一份大家一起享用，我覺得這份量4-6人吃都沒問題，我們今天可是兩個人吃完這一大碗（應該是盆），超幸福呀！

這一鍋用料很扎實，雪白細嫩的魚片，入口滑嫩、入口即化，加上Q彈肥美的豬五花，和香酥脆口的油條，還有酸甜回甘的大白菜點綴，這層次分明的豐富溜溜口感，讓老饕們吃一口就停不下來了，不愧是白飯殺手，配兩碗飯都不夠！

不吃辣的朋友可以點不辣的酸辣魚，嗜辣者有提供加麻加辣的服務，身為愛吃辣的女孩，當然要加麻加辣，一口下肚的酸菜魚有著醍醐灌頂的酸爽椒麻辣，一下子讓人神清氣爽，好讚！

溜溜酸菜魚專賣店｜必吃川菜料理

川椒雙味催淚蛋

川椒雙味催淚蛋」非常特別，醬料真的滿分，不敢吃皮蛋的我，竟然也吃得津津有味！

這道雙重風味的開胃涼菜，可以同時吃到川菜著名的「催淚蛋」和「皮蛋」，以涼拌菜的方式呈現，淋上特調椒麻醬，畫龍點睛的油炸花生，帶來別具風味的享受。

韭黃冰花鍋貼

朋友推薦一定要來一份「韭黃冰花鍋貼」，用特製粉漿水煎的鍋貼，鍋貼底部酥脆焦香，鍋貼皮又很Ｑ彈，一口咬下又脆又香又有嚼勁，太有層次感了！內餡是韭黃混合豬肉餡，韭黃香氣很對味，熱熱吃滿足感直接爆棚，美味無比！

脆皮鮮蝦捲

這是我吃過最必油膩的「脆皮鮮蝦捲」，一口咬下就能吃到滿滿的蝦漿以及整隻鮮蝦，薄皮酥脆的金黃春捲皮，包裹著肉質細緻的鮮蝦內餡，完整保留了鮮蝦本身的鮮甜味，創造酥脆有嚼勁的好滋味。

紅糖軟糍

我真的太愛「紅糖軟糍」，大家來吃溜溜酸辣菜魚，一定要點這道甜點，好吃到我吃完還外帶一份，軟糯口感真的太美味！

這是道地川菜的飯後甜點，愛吃甜點的螞蟻人絕不能錯過，綿密香甜的紅豆餡料與麻糬軟粘彈牙的層次感，炸至外酥內軟，並撒上花生粉、淋上紅糖漿，甜蜜口感超療癒。

溜溜水果茶

吃酸菜魚一定要配飲料！推薦溜溜水果茶，以當季的新鮮水果為基底，清爽解膩很好喝，炎炎夏日吃上酸辣開胃的酸辣魚，再配上消暑的水果茶，真是絕配！高雄的朋友，快訂位去吃好吃的溜溜酸菜魚專賣店吧！

溜溜酸菜魚專賣店｜夢時代店 店家資訊

溜溜酸菜魚專賣店 夢時代店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號綠區 B1F
電話：07-8110961
營業時間：
平日 11:30-15:00、17:00-21:00
假日 11:00-21:00

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