說到新店

擁有不少間有名的米粉湯

像是之前介紹過排隊人潮爆長的

【新店美食】帥哥米粉湯-無時無刻都在大排長龍的米粉湯小吃店

就是一間遠近馳名的米粉湯店

但今天要介紹的這家米粉湯店

可說是新店CP值最高的米粉湯

平民的價格，卻擁有超級爆級的份量

一個人吃不完~

這麼佛心的店家就位於

新店巷弄裡的

三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完

三阿姨米粉湯店內環境

店家的室內空間比較簡單一些

沒有裝潢

但保持一定的乾淨程度

空間也寬敞

還有冷氣~

以小吃店來說算是不錯

三阿姨米粉湯菜單

餐點以米粉湯以及一些麵類為主

飯類的話也有魯肉飯

另外也有一些羹湯、小菜、湯類可以選擇

價格跟一般外面坊間米粉湯一樣

沒有差別~

點好之後

餐點要等一點時間

因為店家的生意很好

肉羹米粉 大碗 70元

原本想說一般常見的小碗吃不飽

就直接點大碗

送上來嚇死我了

怎麼可能吃的完~

整個碗足足有18公分的超級大碗

1個人根本吃不完.....

裡面米粉的份量

也是非常的驚人

想要吃飽絕對是沒有問題

二個人吃也沒有問題

裡面的肉羹也超多

吃起來軟Q又鮮甜

湯頭更是鮮甜~

湯頭的表現非常的出色

值得推薦

小菜的部份

價格雖然跟一般外面一樣

但他的份量也是爆多~

給的超級不手軟

吃的超級爽快~

CP值真的是沒有話說~

如果想吃好吃又份量大的米粉湯

這家絕對是推薦第一首選

大碗的份量足足是外面的二倍

小菜也是~

味道也不錯~

可說是巷弄裡爆CP值的美食小吃店

三阿姨米粉湯影片介紹

店名：三阿姨米粉湯

營業時間：早上06:00~14:00 週一公休

地址： 新北市新店區中正路65巷3號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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