三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完
2023-09-21 17:02:03 布咕布咕 人氣：101
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 新店區
說到新店
擁有不少間有名的米粉湯
像是之前介紹過排隊人潮爆長的
就是一間遠近馳名的米粉湯店
但今天要介紹的這家米粉湯店
可說是新店CP值最高的米粉湯
平民的價格，卻擁有超級爆級的份量
一個人吃不完~
這麼佛心的店家就位於
新店巷弄裡的
三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完
三阿姨米粉湯店內環境
店家的室內空間比較簡單一些
沒有裝潢
但保持一定的乾淨程度
空間也寬敞
還有冷氣~
以小吃店來說算是不錯
三阿姨米粉湯菜單
餐點以米粉湯以及一些麵類為主
飯類的話也有魯肉飯
另外也有一些羹湯、小菜、湯類可以選擇
價格跟一般外面坊間米粉湯一樣
沒有差別~
點好之後
餐點要等一點時間
因為店家的生意很好
肉羹米粉 大碗 70元
原本想說一般常見的小碗吃不飽
就直接點大碗
送上來嚇死我了
怎麼可能吃的完~
整個碗足足有18公分的超級大碗
1個人根本吃不完.....
裡面米粉的份量
也是非常的驚人
想要吃飽絕對是沒有問題
二個人吃也沒有問題
裡面的肉羹也超多
吃起來軟Q又鮮甜
湯頭更是鮮甜~
湯頭的表現非常的出色
值得推薦
小菜的部份
價格雖然跟一般外面一樣
但他的份量也是爆多~
給的超級不手軟
吃的超級爽快~
CP值真的是沒有話說~
如果想吃好吃又份量大的米粉湯
這家絕對是推薦第一首選
大碗的份量足足是外面的二倍
小菜也是~
味道也不錯~
可說是巷弄裡爆CP值的美食小吃店
三阿姨米粉湯影片介紹
店名：三阿姨米粉湯
營業時間：早上06:00~14:00 週一公休
地址： 新北市新店區中正路65巷3號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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