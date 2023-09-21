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> 圖文創作 > 三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完

三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完

2023-09-21 17:02:03 布咕布咕 人氣：101
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2000篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：三阿姨米粉湯
phone02-2913-5629
place新北市新店區中正65巷3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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說到新店

擁有不少間有名的米粉湯

像是之前介紹過排隊人潮爆長的

【新店美食】帥哥米粉湯-無時無刻都在大排長龍的米粉湯小吃店

就是一間遠近馳名的米粉湯店

但今天要介紹的這家米粉湯店

可說是新店CP值最高的米粉湯

平民的價格，卻擁有超級爆級的份量

一個人吃不完~

這麼佛心的店家就位於

新店巷弄裡的

三阿姨米粉湯｜無敵爆大碗份量，大碗份量１個人可能吃不完

三阿姨米粉湯店內環境

店家的室內空間比較簡單一些

沒有裝潢

但保持一定的乾淨程度

空間也寬敞

還有冷氣~

以小吃店來說算是不錯

三阿姨米粉湯菜單

餐點以米粉湯以及一些麵類為主

飯類的話也有魯肉飯

另外也有一些羹湯、小菜、湯類可以選擇

價格跟一般外面坊間米粉湯一樣

沒有差別~

點好之後

餐點要等一點時間

因為店家的生意很好

肉羹米粉 大碗 70元

原本想說一般常見的小碗吃不飽

就直接點大碗

送上來嚇死我了

怎麼可能吃的完~

整個碗足足有18公分的超級大碗

1個人根本吃不完.....

裡面米粉的份量

也是非常的驚人

想要吃飽絕對是沒有問題

二個人吃也沒有問題

裡面的肉羹也超多

吃起來軟Q又鮮甜

湯頭更是鮮甜~

湯頭的表現非常的出色

值得推薦

小菜的部份

價格雖然跟一般外面一樣

但他的份量也是爆多~

給的超級不手軟

吃的超級爽快~

CP值真的是沒有話說~

如果想吃好吃又份量大的米粉湯

這家絕對是推薦第一首選

大碗的份量足足是外面的二倍

小菜也是~

味道也不錯~

可說是巷弄裡爆CP值的美食小吃店

 

三阿姨米粉湯影片介紹

 

 

店名：三阿姨米粉湯

營業時間：早上06:00~14:00 週一公休

地址： 新北市新店區中正路65巷3號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

【新店美食】冰點屋｜豆花１碗只要３５元，太誇張的便宜啦～！

【新店美食】帥哥米粉湯-無時無刻都在大排長龍的米粉湯小吃店

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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