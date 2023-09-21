桃園在地隱藏版中秋蛋黃酥禮盒推薦—齊食，獨家不油不膩的好滋味，全家大小都愛吃

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不知不覺一年一度的中秋佳節又要到啦

這時候就是可以快樂的大口吃月餅、蛋黃酥、烤肉的時候啦

就算是天天吃也不會有人念你😂

而在吃蛋黃酥或月餅時，企鵝最怕的就是餅皮太過油膩

有時候拿在手上或放在紙巾上時，都可以感受到一層油油的感覺

像這種可能吃一口或吃完一顆基本上就不會想再吃第二個了

久而久之就很容易放著，放久了就很容易造成浪費🥹

企鵝的爸媽也是，雖然喜歡吃蛋黃酥但不喜歡太油膩的

後來在桃園美食社團找到一間在地人都很喜歡的隱藏版蛋黃酥禮盒—齊食

聽說這間的蛋黃酥很特別，吃起來不油不膩

很適合像企鵝這種怕膩口的朋友或是不吃太油膩的長輩

想說要在中秋節前先來嘗鮮試試看，就買了一盒回家品嚐

這篇就一起來看看這個桃園在地的蛋黃酥禮盒

齊食&紅菓咖啡

齊食 蛋黃酥禮盒目前是在桃園經國路上實體店面紅菓咖啡裡取貨

剛到這間店的時候就覺得裡面的氛圍非常特別

竟然看到店員在店內親自調配麵粉、揉麵粉、朔型等等製作餐點

店內的麵包和蛋黃酥每天都是這樣現做現烤，以維持最佳新鮮的口感！

看到這獨特的景象，讓我在拿禮盒的時候就對這個蛋黃酥禮盒充滿期待😍

回家後馬上來開箱，品嚐~發現口感真的與坊間的不一樣

齊食 蛋黃酥禮盒

齊食蛋黃酥禮盒的包裝顏色非常繽紛

各式的花朵花卉組合在一起，圍繞著中間的圓圈

那個圓圈乍看一下很有月亮的感覺，給人一種家人(花)都圍聚在一起團聚的感覺

拿來送人當坐中秋禮盒還滿合適的，畢竟中秋就是要月圓月團圓🥰

禮盒打開就會看到完整的六顆蛋黃酥啦

企鵝買的禮盒為綜合口味，有三個經典原味蛋黃口味和三個咖啡拿鐵風味口味

兩種不同口味很適合放在家庭聚餐時享用

在和家人聚餐時也有個很好的話題可以聊天

畢竟現在咖啡拿鐵在台灣人飲食裡面算是一個每日必需品了

經典原味蛋黃口味

經典原味蛋黃口味從外觀看就有點像月亮的感覺

表面金黃透亮，還添加了點芝麻(有沒有像月亮裡的黑影🤣

而且拿在手上的時候真的可以感受到餅皮的不一樣

放在手心裡或拿起來是完全沒有油膩感！吃完手不會油油的👍

內餡也非常豐富，使用台灣在地生產紅豆餡及雲林牧場鹹鴨蛋黃製做

咬一口，能清晰的感受的餅皮、紅豆以及蛋黃的獨家風味

先甜後鹹再甜的豐富口感🤤超級好吃

連企鵝不常吃蛋黃酥的人都可以一口氣吃完兩個！口味真的很不錯

而且因爲齊食蛋黃酥餅皮不像市面上蛋黃酥餅皮那麼酥脆，

口感是屬於酥脆中帶著蓬鬆鬆軟的感覺，吃起來比較綿密~

在咬的時候可以完整的吃到整個餅皮，不會散得到處都是

咖啡拿鐵風味口味

咖啡拿鐵風味口味是齊食獨家研發的蛋黃酥口味

擺脫以往原味蛋黃的設計，增添了咖啡的風味☕

外觀上看起來很像是小小的麵包球

拿在手上的時候隱約可以聞到咖啡獨特的香味~很特別的體驗

內餡一樣由紅豆圍著蛋黃組成

吃起來鹹甜交織之外，還帶著一點咖啡的苦香

整體的甜度感稍微下降的一點，屬於比較清甜爽口的口感

滿適合長輩或控制甜度的朋友品嚐❤️

齊食 品牌介紹

齊食這個品牌設立在桃園紅菓咖啡桃園經國店裡面，

由一對畢業於東京藍帶學院的年輕夫妻因喜愛餐飲烘焙而創立。

一開始以注重烘培咖啡的紅菓咖啡為主，獨特的咖啡香加上舒適的環境

漸漸地在桃園打出知名度，後面則希望在品嚐咖啡時也能搭配點鹹食

而有了齊食的誕生。



齊食的音取自於中文的「其實」。在講述吃到美食感到驚訝時，我們都會用到

其實（齊食）滿好吃的/其實（齊食）很好吃

加上這因老闆姓齊而有了齊食這個命名！

就是希望大家在品嚐齊食的商品時給人一種好吃且感到驚訝的感覺🥰

齊食蛋黃酥 食用心得

整體吃下來，齊食的蛋黃酥真的很不錯

尤其是餅皮，不油不膩，整顆拿起來吃也不會把手用得油油的👍

吃起來層次感也相當的豐富，層層餅皮加上扎實的內餡

口口都能吃到蛋黃香、紅豆甜、餅皮酥鬆的風味

一個禮盒擁有兩個風味（原味、咖啡拿鐵）的設計來講也很受企鵝喜歡

在吃的時候可以同時品嚐到不同的口味，又不失蛋黃酥的精神



加上市面上的原味蛋黃酥太多了，中秋佳節大家都會禮尚往來

同一個口味蛋黃酥送多了就沒什麼新穎～今年來個不一樣的咖啡拿鐵口味好像很不錯😆

齊食 蛋黃酥保存期限

齊食 蛋黃酥基本上都為常溫到店取貨

通常這些預購的蛋黃酥都為當天或前一天手工製作，無添加任何防腐劑

可以很安心且吃到比較新鮮的口感



齊食蛋黃酥室溫可以保存7日，如果想要留久一點可以放冷藏或冷凍保溫

冷藏保溫的話可以保存10日，冷凍則為20日

純手工製作的餐點還是建議大家提早食用完畢唷～不要放太久

另外齊食除了蛋黃酥外，手工司康也是非常受歡迎

聽說每次上櫃後，過一會就會被掃光了😂

還好這次企鵝去的時間還有存貨可以帶回家吃

喜歡吃司康的朋友也可以一起隨著蛋黃酥帶回家唷❤️

齊食蛋黃酥 購買方式

齊食蛋黃酥購買方式目前有四種

1️⃣致電到紅菓咖啡預購：033179088

2️⃣LINE訂購： https://lin.ee/qXottKz

3️⃣官網預訂：https://www.facebook.com/chifoodyummy/?locale=ms_MY

4️⃣賣貨便：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2308232826847

這些方式都可以預購和購買，取貨地址在桃園區經國路266號

住比較遠的朋友則可以使用賣貨便的方式或黑貓宅配

公司如果有興趣大量購買也可以致電詢問唷