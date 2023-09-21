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> 圖文創作 > 桃園在地隱藏版中秋蛋黃酥禮盒推薦—齊食，獨家不油不膩的好滋味，全家大小都愛吃

桃園在地隱藏版中秋蛋黃酥禮盒推薦—齊食，獨家不油不膩的好滋味，全家大小都愛吃

2023-09-21 17:02:04 企鵝 人氣：103
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窩客好文

企鵝

發表篇數：41篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：紅菓咖啡X齊食
phone03-3179-088
place桃園市桃園區經國路266號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園在地隱藏版中秋蛋黃酥禮盒推薦—齊食，獨家不油不膩的好滋味，全家大小都愛吃

文章目錄

不知不覺一年一度的中秋佳節又要到啦
這時候就是可以快樂的大口吃月餅、蛋黃酥、烤肉的時候啦
就算是天天吃也不會有人念你😂

而在吃蛋黃酥或月餅時，企鵝最怕的就是餅皮太過油膩
有時候拿在手上或放在紙巾上時，都可以感受到一層油油的感覺
像這種可能吃一口或吃完一顆基本上就不會想再吃第二個了
久而久之就很容易放著，放久了就很容易造成浪費🥹

企鵝的爸媽也是，雖然喜歡吃蛋黃酥但不喜歡太油膩的
後來在桃園美食社團找到一間在地人都很喜歡的隱藏版蛋黃酥禮盒—齊食
聽說這間的蛋黃酥很特別，吃起來不油不膩
很適合像企鵝這種怕膩口的朋友或是不吃太油膩的長輩
想說要在中秋節前先來嘗鮮試試看，就買了一盒回家品嚐
這篇就一起來看看這個桃園在地的蛋黃酥禮盒

齊食&紅菓咖啡

齊食 蛋黃酥禮盒目前是在桃園經國路上實體店面紅菓咖啡裡取貨
剛到這間店的時候就覺得裡面的氛圍非常特別

竟然看到店員在店內親自調配麵粉、揉麵粉、朔型等等製作餐點
店內的麵包和蛋黃酥每天都是這樣現做現烤，以維持最佳新鮮的口感！
看到這獨特的景象，讓我在拿禮盒的時候就對這個蛋黃酥禮盒充滿期待😍
回家後馬上來開箱，品嚐~發現口感真的與坊間的不一樣

齊食 蛋黃酥禮盒

齊食蛋黃酥禮盒的包裝顏色非常繽紛
各式的花朵花卉組合在一起，圍繞著中間的圓圈
那個圓圈乍看一下很有月亮的感覺，給人一種家人(花)都圍聚在一起團聚的感覺
拿來送人當坐中秋禮盒還滿合適的，畢竟中秋就是要月圓月團圓🥰

禮盒打開就會看到完整的六顆蛋黃酥啦
企鵝買的禮盒為綜合口味，有三個經典原味蛋黃口味和三個咖啡拿鐵風味口味
兩種不同口味很適合放在家庭聚餐時享用
在和家人聚餐時也有個很好的話題可以聊天
畢竟現在咖啡拿鐵在台灣人飲食裡面算是一個每日必需品了

經典原味蛋黃口味

經典原味蛋黃口味從外觀看就有點像月亮的感覺
表面金黃透亮，還添加了點芝麻(有沒有像月亮裡的黑影🤣
而且拿在手上的時候真的可以感受到餅皮的不一樣
放在手心裡或拿起來是完全沒有油膩感！吃完手不會油油的👍

內餡也非常豐富，使用台灣在地生產紅豆餡及雲林牧場鹹鴨蛋黃製做
咬一口，能清晰的感受的餅皮、紅豆以及蛋黃的獨家風味
先甜後鹹再甜的豐富口感🤤超級好吃
連企鵝不常吃蛋黃酥的人都可以一口氣吃完兩個！口味真的很不錯

而且因爲齊食蛋黃酥餅皮不像市面上蛋黃酥餅皮那麼酥脆，
口感是屬於酥脆中帶著蓬鬆鬆軟的感覺，吃起來比較綿密~
在咬的時候可以完整的吃到整個餅皮，不會散得到處都是

咖啡拿鐵風味口味

咖啡拿鐵風味口味是齊食獨家研發的蛋黃酥口味
擺脫以往原味蛋黃的設計，增添了咖啡的風味☕
外觀上看起來很像是小小的麵包球
拿在手上的時候隱約可以聞到咖啡獨特的香味~很特別的體驗

內餡一樣由紅豆圍著蛋黃組成
吃起來鹹甜交織之外，還帶著一點咖啡的苦香
整體的甜度感稍微下降的一點，屬於比較清甜爽口的口感
滿適合長輩或控制甜度的朋友品嚐❤️

齊食 品牌介紹

齊食這個品牌設立在桃園紅菓咖啡桃園經國店裡面，
由一對畢業於東京藍帶學院的年輕夫妻因喜愛餐飲烘焙而創立。
一開始以注重烘培咖啡的紅菓咖啡為主，獨特的咖啡香加上舒適的環境
漸漸地在桃園打出知名度，後面則希望在品嚐咖啡時也能搭配點鹹食
而有了齊食的誕生。

齊食的音取自於中文的「其實」。在講述吃到美食感到驚訝時，我們都會用到
其實（齊食）滿好吃的/其實（齊食）很好吃
加上這因老闆姓齊而有了齊食這個命名！
就是希望大家在品嚐齊食的商品時給人一種好吃且感到驚訝的感覺🥰

齊食蛋黃酥 食用心得

整體吃下來，齊食的蛋黃酥真的很不錯
尤其是餅皮，不油不膩，整顆拿起來吃也不會把手用得油油的👍
吃起來層次感也相當的豐富，層層餅皮加上扎實的內餡
口口都能吃到蛋黃香、紅豆甜、餅皮酥鬆的風味

一個禮盒擁有兩個風味（原味、咖啡拿鐵）的設計來講也很受企鵝喜歡
在吃的時候可以同時品嚐到不同的口味，又不失蛋黃酥的精神

加上市面上的原味蛋黃酥太多了，中秋佳節大家都會禮尚往來
同一個口味蛋黃酥送多了就沒什麼新穎～今年來個不一樣的咖啡拿鐵口味好像很不錯😆

齊食 蛋黃酥保存期限

齊食 蛋黃酥基本上都為常溫到店取貨
通常這些預購的蛋黃酥都為當天或前一天手工製作，無添加任何防腐劑
可以很安心且吃到比較新鮮的口感

齊食蛋黃酥室溫可以保存7日，如果想要留久一點可以放冷藏或冷凍保溫
冷藏保溫的話可以保存10日，冷凍則為20日
純手工製作的餐點還是建議大家提早食用完畢唷～不要放太久

另外齊食除了蛋黃酥外，手工司康也是非常受歡迎
聽說每次上櫃後，過一會就會被掃光了😂
還好這次企鵝去的時間還有存貨可以帶回家吃
喜歡吃司康的朋友也可以一起隨著蛋黃酥帶回家唷❤️

齊食蛋黃酥 購買方式

齊食蛋黃酥購買方式目前有四種
1️⃣致電到紅菓咖啡預購：033179088
2️⃣LINE訂購： https://lin.ee/qXottKz
3️⃣官網預訂：https://www.facebook.com/chifoodyummy/?locale=ms_MY
4️⃣賣貨便：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2308232826847
這些方式都可以預購和購買，取貨地址在桃園區經國路266號
住比較遠的朋友則可以使用賣貨便的方式或黑貓宅配
公司如果有興趣大量購買也可以致電詢問唷

評分者：courage21yuan@gmail.com
評論分數
4.9

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