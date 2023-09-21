[食]台北 士林夜市 滿滿海鮮 魷魚 小卷 大腸 鮮蚵 鮮脆爽口好滋味 士林廟口 阿輝麵線

士林美食眾多 今天你想吃哪一家

士林廟口 阿輝麵線(3D老虎旁)

這裡除了有賣傳統大腸蚵仔麵線麵線外

還有鋪上滿滿海鮮的麵線，視覺感十足 令人垂涎三尺

魷魚、小卷鮮脆爽口，料多滿滿好滿足~

士林廟口(慈誠宮)知名麵線 蟬連多次的必比登推薦 阿輝麵線

除了在廟口可以吃到外，現在有店面 士林區大南路38號 (知名地標3D老虎旁)

店面的好處就是可以坐著享用夜市小吃~

除此之外~海鮮麵線也是這裡的主打招牌

滿滿的海鮮鋪在麵線上，光看到就令人為之動容

付款方式超方便~

除了使用現金付款外，還可以使用行動支付 街口支付 付款

逛夜市不用擔心現今不夠，有手機就可以輕鬆付款好方便

這裡除了提供基本款麵線外(清麵線、大腸、蚵仔)

還有更讚的舖上滿滿的料的三寶麵線、小卷麵線

其他像是豬血糕、筒仔米糕、燒肉粽、各式單點等等…

提供的總類可說也相當豐富~

吃麵線當然要搭上料，最好口口都可以吃到

這樣口感才豐富阿@@

鋪上滿滿料的魷魚、鮮蚵、大腸的三寶麵線

一上桌就感受到壯觀的視覺感~

魷魚鮮脆爽口、鮮蚵鮮甜、大腸Q彈相當好吃好吃

三種滿滿的料搭上好吃爽口的麵線

讓你口口都吃到滿滿鮮甜爽口的料!!!

除了海鮮麵線外~

鋪上滿滿的小卷麵線，也是相當值得來品嘗~

鮮甜Q脆的小卷，搭上麵線吃起來更加爽口~

一旁還有醬料區，加辣加蒜加烏醋

讓麵線口感提升更讚的層次

光吃麵線還不過癮??

那就來上一份用料實在的筒仔米糕吧!

搭上獨特醬料的米糕，色澤鮮豔 香氣十足更美味~

阿輝麵線 整體上價格在夜市中算是中間價位

但滿滿的海鮮料多鮮甜又美味 CP值還是挺佳的

也算是值回票價!!

吃飽後別忘記到一旁的可愛的3D老虎觀看老虎動畫~

日本有柴犬 台北士林有可愛的3D老虎

士林萌虎 士林夜市

地點：台北市大東路與大南路交界口

（摩曼頓對面）

時間：下午 2 點至晚上 12 點

阿輝麵線

台北市士林區大南路38號

營業時間:下午15:30後營業

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

追蹤 分享 按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此