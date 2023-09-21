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> 圖文創作 > 醬油行的本體是烤雞，菜單就一種選擇，甕缸雞三吃全餐超強！吃過會想念的烤雞～

醬油行的本體是烤雞，菜單就一種選擇，甕缸雞三吃全餐超強！吃過會想念的烤雞～

2023-09-21 17:40:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：520篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

造訪商家：蘭陽老媽媽手工醬油行
place宜蘭縣員山鄉坡城68號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭旅遊住在力麗威斯汀酒店，搜尋附近美食看到員山美食「蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞」，GOOGLE地標顯示“蘭陽老媽媽手工醬油行”，來這邊甕缸雞三吃還可以買手工醬油伴手禮，第二天的午餐就決定吃老媽媽烤雞了！

蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐有免費停車場，餐廳前面停滿還有第2停車場。

宜蘭員山美食推薦 蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞店家資訊

蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐」餐廳後方是一片山景，附近還有望龍碑、兔子迷宮和橘子咖啡等等有名景點咖啡館可以順遊。

蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐
地址：宜蘭縣員山鄉坡城路68號
電話：03 922 5587
營業時間：11:00–15:00, 17:00–20:00
粉絲團：蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐
食記：員山美食老媽媽烤雞 力麗威斯汀飯店附近餐廳推薦

老媽媽烤雞菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

疫情期間「蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐」的用餐時間及規定。

宜蘭員山美食推薦 蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞菜單價錢

走到櫃檯要先點餐結帳，買單後會有工作人員指定位置。

老媽媽烤雞菜單只有一種選擇，全雞套餐有烤全雞、地瓜、南瓜、水果生菜沙拉、養生白菇雞湯、蘿蔓和甜點，份量適合三至四人用餐，像我兩個人也只能點全餐唷！不過這份量我們也吃光了～

2023更新，價格有調整囉

冰箱有販售飲料可單點。

旁邊還有販售冷凍食品可以買回家自行料理，像是高粱酒香腸和各種肉品，買的人還不少呢～

宜蘭員山美食推薦 蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞環境

平日午餐來到「蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐」吃烤雞，可能疫情趨暖，出門旅遊的人真多，還好空間夠大，假日一定更多人，雖然生意很好，但接待的阿姨很客氣。

烤雞全餐沒有附飯，需要雞油拌飯滷肉飯可到點餐區加點，我本來很想點一碗雞油拌飯來試試看，但怕我們兩個人吃不完三至四人的烤雞全餐就沒點了！

宜蘭員山美食推薦 蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞推薦餐點

可能因為平日旅客沒有太多，上餐速度超快，全雞套餐$1200有烤全雞、地瓜、南瓜、水果生菜沙拉、養生白菇雞湯、吐司、蘿蔓和奶酪

蠻大一盤的水果生菜沙拉，店家自製的水果優格白醬酸酸甜甜，開胃好吃。

養生白菇雞湯像小火鍋的吃法，底下點了酒精加熱，用餐期間都會主動來加湯，真的是好菇的湯～裡面超多香菇，湯頭有淡淡的中藥清香，很清爽的湯。

大圓盤裝著烤全雞，店家已經先把全雞分好，不用自己動手，旁邊還有烤地瓜和南瓜，一上桌就聞到烤雞迷人的香氣～烤到金黃酥脆的雞皮好誘人。

烤全雞附了豆腐乳沾醬是老媽媽的招牌，商店也有販售，很多人吃完烤雞都會去買幾瓶帶回家，送餐的阿姨教我們雞胸肉可以和蘿蔓、蔬菜棒夾在吐司裡配著吃，吐司還可以抹一點豆腐乳沾醬。

烤地瓜和南瓜直接吃原味的就很甜。

老媽媽的雞胸肉很嫩，夾在吐司好吃，搭配蔬菜很清爽的吃法，我覺得豆腐乳沾醬很加分，鹹鹹甜甜的口感，整份吐司吃起來不會乾口。

烤全雞有附塑膠手套，準備來場手扒雞之旅～

我的媽呀！這烤雞真的很厲害，雞皮超脆，扒開還能聽到卡滋的聲音，不誇張。

雞皮酥脆不乾，連雞肉也很嫩，直接吃雞肉的鮮甜，沾醬更是一絕，如果幫雞肉評分有75分，加上豆腐乳醬就有90分。

餐後甜點是奶酪，這個我不喜歡XD直接給宜蘭人。

宜蘭員山美食推薦 蘭陽老媽媽手工醬油行

蘭陽老媽媽手工醬油是自家釀造，非常有名的伴手禮，走進餐廳就能看到這些大缸，裡面都釀著醬油，我覺得這好像小時候看電影，殭屍先生裡面的甕，可能隨時會有殭屍跳出來（被揍）

醬油展售部有許多伴手禮可以買回家。

豆腐乳、手工醬油、辣椒和蘿蔔乾等等。

小小一間醬油展售部賣著好幾種手工醬油，真的會讓人想買幾瓶回家，還好平常很少在家煮飯，不然又要囤貨了！上次去花蓮買的豆腐乳還沒開～(笑）

餐廳烤雞的沾醬，豆腐乳沾醬真的很強，喜歡的可以來醬油展售部購買。

蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐
地址：宜蘭縣員山鄉坡城路68號
電話：03 922 5587
營業時間：11:00–15:00, 17:00–20:00
粉絲團：蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐
食記：員山美食老媽媽烤雞 力麗威斯汀飯店附近餐廳推薦

老媽媽烤雞菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇宜蘭老媽媽烤雞食記自費
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