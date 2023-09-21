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> 圖文創作 > 徐家點心｜南門市場小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

徐家點心｜南門市場小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-21 17:45:09 neru.foodie 人氣：108
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：802篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：徐家點心舖
place台北市中正區羅斯福路一段8號1F(南門市場內攤位181號）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🎶南門市場人氣千層饅頭！但我覺得超普…

店家資訊

🔸徐家點心 Family Hsu

🔸#捷運中正紀念堂站#捷運東門站｜台北市大安區杭州南路二段55號

🔸8:00–18:30、一公休

🔸Google評論分數3.3顆星(75則評論)

 

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在南門市場裡有多家販售千層饅頭的攤販～

我買了人氣很高的徐家點心✨

 

千層饅頭 $140/6入

🔸僅外帶&無法單買

千層的餡料是芋泥紅豆沙跟奶黃然後一包六個要一次買！

實際吃了之後我覺得味道很普通🥺

就很像拜拜用的素雞素鴨的那種味道…我可能只會買這一次QQ

這次徐家點心｜南門市場小食推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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