徐家點心｜南門市場小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🎶南門市場人氣千層饅頭！但我覺得超普…

店家資訊

🔸徐家點心 Family Hsu

🔸#捷運中正紀念堂站#捷運東門站｜台北市大安區杭州南路二段55號

🔸8:00–18:30、一公休

🔸Google評論分數3.3顆星(75則評論)

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在南門市場裡有多家販售千層饅頭的攤販～

我買了人氣很高的徐家點心✨

千層饅頭 $140/6入

🔸僅外帶&無法單買

千層的餡料是芋泥紅豆沙跟奶黃然後一包六個要一次買！

實際吃了之後我覺得味道很普通🥺

就很像拜拜用的素雞素鴨的那種味道…我可能只會買這一次QQ

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