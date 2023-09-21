徐家點心｜南門市場小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食
2023-09-21 17:45:09 neru.foodie 人氣：108
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中正區
🎶南門市場人氣千層饅頭！但我覺得超普…
店家資訊
🔸徐家點心 Family Hsu
🔸#捷運中正紀念堂站#捷運東門站｜台北市大安區杭州南路二段55號
🔸8:00–18:30、一公休
🔸Google評論分數3.3顆星(75則評論)
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在南門市場裡有多家販售千層饅頭的攤販～
我買了人氣很高的徐家點心✨
千層饅頭 $140/6入
🔸僅外帶&無法單買
千層的餡料是芋泥紅豆沙跟奶黃然後一包六個要一次買！
實際吃了之後我覺得味道很普通🥺
就很像拜拜用的素雞素鴨的那種味道…我可能只會買這一次QQ
這次徐家點心｜南門市場小食推薦分享就到這裡啦！
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