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新千葉火鍋-桃園八德/改裝後新出發！不同價位可選 ~豐富自助吧吃到飽.最新菜單價位

2023-09-21 17:50:03 潔絲蜜 人氣：109
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：517篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：千葉火鍋介壽尊爵館
phone03-3752-666
place桃園市八德區介壽路二段136號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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我真的超久沒有來吃這間火鍋了XD，記得十幾年前剛搬來八德時蠻常來吃~後來因為價格一直漲😅，覺得CP值已經大不如以往，就很少再來～如今 新千葉火鍋 重新整修裝潢後再度開幕！和之前消費方式略有不同，分成四種價位可選，一樣有生鮮食材及熟食自助吧吃到飽，今天趁著剛開幕時過來嚐鮮，來看看新千葉火鍋和之前有什麼不同。

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新千葉火鍋 | 位置

新千葉火鍋位在八德介壽路上，隔壁就是大潤發，附近還有石頭燒肉，雖然目前正在蓋捷運中交通不便，不過旁邊就是特約停車場，開車來也OＫ。

店家名稱：新千葉火鍋-介壽店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064058262302
電話：03-3752666
地址：桃園市八德區介壽路二段136號
營業時間：11:00–23:00

新千葉火鍋 | 環境

重新整修後的新千葉火鍋店面嶄新，人潮也久違的回籠了XD，我們剛剛從苗栗山居蘭園露營回來，在回家前先順路過來吃飯，已經很久沒看過這種盛況😆。

這是重新開幕的第一個假日，人潮真的有嚇到我😲，我們抵達時間是近11點剛營業，人潮已經滿到爆炸好離譜！
可能是首遇假日，客人超出預期，加上人手不足，場面其實有點混亂，有些已經預約的客人來了又還無法帶位，而現場的客人也爆滿要候位，所以通通擠在一起，應該造成不少民怨😅。

我們也是臨時起意過來吃，沒有事先預約，剛開張已經拿到了21號，不過其實我們沒有等很久，只是場面有些混亂，覺得辛苦工作人員了。

明明門口擠滿人，而內用座位卻還很空——因為太多客人等待帶位，一時之間消化不了，才會有這種狀況，再之後就慢慢坐滿了。

自助吧都集中在中間區塊，改裝過後覺得整體更加舒適，種類也蠻多的。

新千葉火鍋 | 菜單/消費方式

新千葉火鍋最新消費方式分為四種價位，食材也依價位等級有所不同，最平價499元就是基本款的肉品及自助吧。
用餐時間是2個小時，而最頂級的999價位，有A5和牛吃到飽！！想來個奢華系的可以嚐試。

A餐：
成人：499+10%=549元
敬老（75歲以上）：398+10%=438元
兒童（6-10歲）：338+10%=372元
幼兒（2-5歲）：100+10%元=110元

Ｂ餐：
成人：699+10%=769元
敬老（75歲以上）：498+10%=548元
兒童（6-10歲）：438+10%=482元
幼兒（2-5歲）：150+10%元=165元

Ｃ餐：(不可使用任何優惠)
成人：799+10%=879元
敬老（75歲以上）：598+10%=658元
兒童（6-10歲）：538+10%=592元
幼兒（2-5歲）：200+10%=220元

特餐：(不可使用任何優惠)
成人：999+10%=1099元
敬老（75歲以上）：798+10%=878元
兒童（6-10歲）：738+10%=812元
幼兒（2-5歲）：300+10%=330元

另外也有單點區，想吃得更澎湃也沒問題！不過我們胃容量真的是有限，加上自助吧種類蠻多的，真心覺得可以點最平價的就可以飽到不行了😂😂。

湯底/生鮮食材區

入座後，先選擇價位，由於今日是開幕慶優惠，選A/B餐享有九折優惠的最後一天XD，我們就決定吃A餐就好。
再來是決定湯底，我們今天共開四鍋——
新千葉火鍋只要滿10歲就是成人價囉！所以少爺已經無法享受兒童優惠😂。

蛤蜊蜆精鍋

蛤蜊鍋的湯頭帶點白濁，喝起來除了有蛤蜊鮮味外，還有濃濃的蒜香。

極品麻辣鍋

麻辣鍋點了小辣，但喝起來很不辣😂，幾乎沒什麼辣度，香氣還可以，但湯頭不算濃郁，老爺稍稍失望。

日式海鮮鍋

日式海鮮鍋相當清澈，其實吃不太出來海鮮味XD，反而是昆布味濃郁，是清爽的湯頭。

韓式泡菜鍋

泡菜鍋湯底則偏淡，若能再酸辣濃郁一些會更好吃XD。

除了價位分別的食材是另外點的以外，其餘一般食材都是自取，新千葉火鍋延續了舊有模式，一樣是有兩大櫃生鮮食材自己夾，這一櫃是基本肉品及各式火鍋料。
基本款肉品有牛肉片／豬肉片／牛五花／羊肉片，最低價位的499元肉品就全在這裡。

另一櫃則是時蔬類，各式蔬菜及菇類瓜果都有，種類不少。

兩櫃生鮮食材中間是主食類，有各式麵類及麻辣鍋好朋友的油條／豆皮等。

海鮮則在旁邊冰櫃上，其中最受歡迎的白蝦，一上來就會被秒殺😂😂，這是一直到中後段的用餐時間才能拍到牠滿滿的樣子XD。

後方窗口可以清楚看見工作人員瘋狂在切肉😂，因為客人真的很多~
來偷拍一下其他客人的肉品XD，加價的肉品色澤果然有比較美麗。

我們家都是沒戰力的，我大概只能夾一輪XD，再加上自助吧就已經飽到不行😂😂。

熟食/自助吧

除了生鮮系列，熟食自助吧當然必不可少！
水果看起來都新鮮，不過鳳梨和哈蜜瓜超不甜可以跳過😅，火龍果和奇異果就還不錯。

旁邊是涼拌小菜區及生菜，下方有好幾種醬料可以選。
脆腸入味好吃，蓮藕酸甜脆口，魚皮也蠻美味的。

再來是現煮區及壽司區，不過覺得壽司的種類選擇比較少，而且常常在見底狀態😆。

焦糖葡萄柚還不錯，在這種吃到飽餐廳一定會過食的情況下，我通常都會拿個葡萄柚解解膩。

飲料的種類頗多！各式汽水冰沙和咖啡都有，其中大推霜淇淋，綿密香濃很好吃！

雖然技術不好擠得超醜😂😂，但相當美味唷！奶香濃郁又綿密，有的吃到飽餐廳的名曰霜淇淋，但吃起來口感根本是冰沙XD，千枼火鍋是真正的的霜淇淋😆，不是冰沙偽裝，推薦必吃。

另一邊是手挖冰淇淋，有八種口味，雖然到最後我飽得完全吃不下它XD。

喜歡枝仔冰的，旁邊這櫃杜老爺可以任君挑選！

蛋糕甜點也不可少～底下還有深受小朋友喜歡的布丁／中華豆花和愛玉。

澱粉控不用怕，還有現烤麵包自己來😆，當然沒戰力如我，光吃菜就飽了，根本吃不了主食啊。

這櫃罐裝飲料櫃也很威！各式果汁汽水乳酸飲料應有盡有，若是選擇699以上的價位套餐，還有提供啤酒無限暢飲呢。

醬料和湯底區在中間，火鍋湯沒了就自己拿回去加。

這一排則是中式料理區，有很佔胃空間的什錦炒飯，小胃口者請謹慎服用😂。

炸物區也是很受歡迎！工作人員瘋狂補貨，還是應付不及眾人客人啊。

像這個炸雞翅也是一上來就秒殺，幸好我還有夾到XD，雞翅炸得外酥內多汁，不會乾柴硬邦邦，且SIZE也是大隻的，不是瘦巴巴營養不良那種，值得一吃。

這裡是白飯殺手區😂，麻辣鴨血／滷控肉／湯品／麻油雞都在此。

茶碗蒸也值得拿，這個很受歡迎，蒸箱裡永遠都是空的，一直到我們快用完餐才補上。
蒸蛋滑嫩夠味，還有蛤蜊和半尾蝦仁，也算是有誠意。

少爺的第一盤竟是拿了炒飯XD，之後又再去續了雞塊，應該是蠻喜歡的😆。

反而是本來頗期待的甜點覺得弱了一些😂😂，蛋糕體普遍偏乾不夠溼潤，覺得比較可惜。

餐後心得

許久沒來吃千葉，如今改裝後再度營業，覺得在自助吧上的精緻度略有提升。
而價位上做了區分調整，就看個人喜好與選擇，想要平價的話，其實選最基本款的就很夠吃了。

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停車資訊

新千葉火鍋隔壁就是特約停車場，消費滿500元可折抵停車費一小時，累加計算。

大和停車場就在隔壁，走幾步就到，相當方便。

店家資訊

店家名稱：新千葉火鍋-介壽店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064058262302
電話：03-3752666
地址：桃園市八德區介壽路二段136號
營業時間：11:00–23:00

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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