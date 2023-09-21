新千葉火鍋-桃園八德/改裝後新出發！不同價位可選 ~豐富自助吧吃到飽.最新菜單價位

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我真的超久沒有來吃這間火鍋了XD，記得十幾年前剛搬來八德時蠻常來吃~後來因為價格一直漲😅，覺得CP值已經大不如以往，就很少再來～如今 新千葉火鍋 重新整修裝潢後再度開幕！和之前消費方式略有不同，分成四種價位可選，一樣有生鮮食材及熟食自助吧吃到飽，今天趁著剛開幕時過來嚐鮮，來看看新千葉火鍋和之前有什麼不同。

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新千葉火鍋 | 位置

新千葉火鍋位在八德介壽路上，隔壁就是大潤發，附近還有石頭燒肉，雖然目前正在蓋捷運中交通不便，不過旁邊就是特約停車場，開車來也OＫ。

店家名稱：新千葉火鍋-介壽店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064058262302

電話：03-3752666

地址：桃園市八德區介壽路二段136號

營業時間：11:00–23:00

新千葉火鍋 | 環境

重新整修後的新千葉火鍋店面嶄新，人潮也久違的回籠了XD，我們剛剛從苗栗山居蘭園露營回來，在回家前先順路過來吃飯，已經很久沒看過這種盛況😆。

這是重新開幕的第一個假日，人潮真的有嚇到我😲，我們抵達時間是近11點剛營業，人潮已經滿到爆炸好離譜！

可能是首遇假日，客人超出預期，加上人手不足，場面其實有點混亂，有些已經預約的客人來了又還無法帶位，而現場的客人也爆滿要候位，所以通通擠在一起，應該造成不少民怨😅。

我們也是臨時起意過來吃，沒有事先預約，剛開張已經拿到了21號，不過其實我們沒有等很久，只是場面有些混亂，覺得辛苦工作人員了。

明明門口擠滿人，而內用座位卻還很空——因為太多客人等待帶位，一時之間消化不了，才會有這種狀況，再之後就慢慢坐滿了。

自助吧都集中在中間區塊，改裝過後覺得整體更加舒適，種類也蠻多的。

新千葉火鍋 | 菜單/消費方式

新千葉火鍋最新消費方式分為四種價位，食材也依價位等級有所不同，最平價499元就是基本款的肉品及自助吧。

用餐時間是2個小時，而最頂級的999價位，有A5和牛吃到飽！！想來個奢華系的可以嚐試。

A餐：

成人：499+10%=549元

敬老（75歲以上）：398+10%=438元

兒童（6-10歲）：338+10%=372元

幼兒（2-5歲）：100+10%元=110元

Ｂ餐：

成人：699+10%=769元

敬老（75歲以上）：498+10%=548元

兒童（6-10歲）：438+10%=482元

幼兒（2-5歲）：150+10%元=165元

Ｃ餐：(不可使用任何優惠)

成人：799+10%=879元

敬老（75歲以上）：598+10%=658元

兒童（6-10歲）：538+10%=592元

幼兒（2-5歲）：200+10%=220元

特餐：(不可使用任何優惠)

成人：999+10%=1099元

敬老（75歲以上）：798+10%=878元

兒童（6-10歲）：738+10%=812元

幼兒（2-5歲）：300+10%=330元

另外也有單點區，想吃得更澎湃也沒問題！不過我們胃容量真的是有限，加上自助吧種類蠻多的，真心覺得可以點最平價的就可以飽到不行了😂😂。

湯底/生鮮食材區

入座後，先選擇價位，由於今日是開幕慶優惠，選A/B餐享有九折優惠的最後一天XD，我們就決定吃A餐就好。

再來是決定湯底，我們今天共開四鍋——

新千葉火鍋只要滿10歲就是成人價囉！所以少爺已經無法享受兒童優惠😂。

蛤蜊蜆精鍋

蛤蜊鍋的湯頭帶點白濁，喝起來除了有蛤蜊鮮味外，還有濃濃的蒜香。

極品麻辣鍋

麻辣鍋點了小辣，但喝起來很不辣😂，幾乎沒什麼辣度，香氣還可以，但湯頭不算濃郁，老爺稍稍失望。

日式海鮮鍋

日式海鮮鍋相當清澈，其實吃不太出來海鮮味XD，反而是昆布味濃郁，是清爽的湯頭。

韓式泡菜鍋

泡菜鍋湯底則偏淡，若能再酸辣濃郁一些會更好吃XD。

除了價位分別的食材是另外點的以外，其餘一般食材都是自取，新千葉火鍋延續了舊有模式，一樣是有兩大櫃生鮮食材自己夾，這一櫃是基本肉品及各式火鍋料。

基本款肉品有牛肉片／豬肉片／牛五花／羊肉片，最低價位的499元肉品就全在這裡。

另一櫃則是時蔬類，各式蔬菜及菇類瓜果都有，種類不少。

兩櫃生鮮食材中間是主食類，有各式麵類及麻辣鍋好朋友的油條／豆皮等。

海鮮則在旁邊冰櫃上，其中最受歡迎的白蝦，一上來就會被秒殺😂😂，這是一直到中後段的用餐時間才能拍到牠滿滿的樣子XD。

後方窗口可以清楚看見工作人員瘋狂在切肉😂，因為客人真的很多~

來偷拍一下其他客人的肉品XD，加價的肉品色澤果然有比較美麗。

我們家都是沒戰力的，我大概只能夾一輪XD，再加上自助吧就已經飽到不行😂😂。

熟食/自助吧

除了生鮮系列，熟食自助吧當然必不可少！

水果看起來都新鮮，不過鳳梨和哈蜜瓜超不甜可以跳過😅，火龍果和奇異果就還不錯。

旁邊是涼拌小菜區及生菜，下方有好幾種醬料可以選。

脆腸入味好吃，蓮藕酸甜脆口，魚皮也蠻美味的。

再來是現煮區及壽司區，不過覺得壽司的種類選擇比較少，而且常常在見底狀態😆。

焦糖葡萄柚還不錯，在這種吃到飽餐廳一定會過食的情況下，我通常都會拿個葡萄柚解解膩。

飲料的種類頗多！各式汽水冰沙和咖啡都有，其中大推霜淇淋，綿密香濃很好吃！

雖然技術不好擠得超醜😂😂，但相當美味唷！奶香濃郁又綿密，有的吃到飽餐廳的名曰霜淇淋，但吃起來口感根本是冰沙XD，千枼火鍋是真正的的霜淇淋😆，不是冰沙偽裝，推薦必吃。

另一邊是手挖冰淇淋，有八種口味，雖然到最後我飽得完全吃不下它XD。

喜歡枝仔冰的，旁邊這櫃杜老爺可以任君挑選！

蛋糕甜點也不可少～底下還有深受小朋友喜歡的布丁／中華豆花和愛玉。

澱粉控不用怕，還有現烤麵包自己來😆，當然沒戰力如我，光吃菜就飽了，根本吃不了主食啊。

這櫃罐裝飲料櫃也很威！各式果汁汽水乳酸飲料應有盡有，若是選擇699以上的價位套餐，還有提供啤酒無限暢飲呢。

醬料和湯底區在中間，火鍋湯沒了就自己拿回去加。

這一排則是中式料理區，有很佔胃空間的什錦炒飯，小胃口者請謹慎服用😂。

炸物區也是很受歡迎！工作人員瘋狂補貨，還是應付不及眾人客人啊。

像這個炸雞翅也是一上來就秒殺，幸好我還有夾到XD，雞翅炸得外酥內多汁，不會乾柴硬邦邦，且SIZE也是大隻的，不是瘦巴巴營養不良那種，值得一吃。

這裡是白飯殺手區😂，麻辣鴨血／滷控肉／湯品／麻油雞都在此。

茶碗蒸也值得拿，這個很受歡迎，蒸箱裡永遠都是空的，一直到我們快用完餐才補上。

蒸蛋滑嫩夠味，還有蛤蜊和半尾蝦仁，也算是有誠意。

少爺的第一盤竟是拿了炒飯XD，之後又再去續了雞塊，應該是蠻喜歡的😆。

反而是本來頗期待的甜點覺得弱了一些😂😂，蛋糕體普遍偏乾不夠溼潤，覺得比較可惜。

餐後心得

許久沒來吃千葉，如今改裝後再度營業，覺得在自助吧上的精緻度略有提升。

而價位上做了區分調整，就看個人喜好與選擇，想要平價的話，其實選最基本款的就很夠吃了。

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停車資訊

新千葉火鍋隔壁就是特約停車場，消費滿500元可折抵停車費一小時，累加計算。

大和停車場就在隔壁，走幾步就到，相當方便。

店家資訊

店家名稱：新千葉火鍋-介壽店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064058262302

電話：03-3752666

地址：桃園市八德區介壽路二段136號

營業時間：11:00–23:00

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