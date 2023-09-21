新北市三重美食推薦/瀧厚炙燒熟成牛排-三重店/與朋友二訪美食/不吃牛推薦戰斧豬排與吃牛推薦雙倍無骨肩小排

今天來到新北市三重找朋友，朋友住在捷運徐匯中學站附近，因此我順便邀約朋友吃晚餐，我先上網搜尋附近有啥美食，就這樣看到一間我很愛吃的瀧厚炙燒熟成牛排，價格親民又好吃，高cp值，是小資族首選。

我就把我挑選的瀧厚炙燒熟成牛排餐廳，給朋友看，朋友說這間要先訂位！我吃過，很多人會去吃，平日也很滿，因為好吃之外價格也很親民平價，是家庭、朋友、情人約會首選餐廳。

朋友就跟我說這間他也吃過，ok，他也喜歡吃瀧厚炙燒熟成牛排，就這樣敲定了，我就跟瀧厚線上訂位。

我先來介紹這間瀧厚炙燒熟成牛排。

我們選擇的是在家樂福蘆洲店1F的瀧厚炙燒熟成牛排-三重店。

這間家樂福是24小時營業，但一樓的美食街沒有24小時營業，依照店家官網的時間來品嚐，才不會白跑唷!

瀧厚炙燒熟成牛排是一家位於台灣新北市與台北市的牛排餐廳，如想知道分店可以查看臉書粉專，這是一間連鎖牛排餐廳，主打濕式熟成牛排。

濕式熟成是一種將牛肉在低溫、高濕度的環境中熟成的過程，可以讓牛肉的風味與口感更加濃郁。

瀧厚採用美國安格斯黑牛為原料，經過45天的濕式熟成，使肉的肉質更加軟嫩多汁，風味更為醇厚。

朋友聽到要吃瀧厚，就跟我說瀧厚炙燒熟成牛排不是只有牛排有名，我還有吃過他們的其他排餐跟料理，他的戰斧豬排超好吃，是不吃牛的首選，還有月亮蝦餅。

瀧厚菜單。

加入會員有好禮。

因此我們就來到家樂福蘆洲店1樓的餐廳區找瀧厚炙燒熟成牛排-三重店，吃晚餐，我預約的時間是2023年9月7日晚間19:00，人數2位，瀧厚牛排的服務真的也超好，朋友跟我說他吃過瀧厚台北車站2樓微風廣場、還有南京復興站附近的創始店;我則吃過南港citylink裡的瀧厚。

我跟這位朋友很久沒見了，我就說你吃過這麼多家，那應該知道瀧厚哪些餐點好吃，你來點餐，因此我們兩位點了一個單點、一客套餐、還有單點兩樣單點料理與一杯紅酒。

瀧厚炙燒熟成牛排-三重店，有飲料吧、湯吧可以讓我們喝到飽，座位還可以充電，有免費wifi、付款方式多元。

羅宋湯

玉米濃湯

湯吧喝到飽，湯品很好喝，尤其是羅宋湯，瀧厚的羅宋湯是用牛骨熬成的，超好喝。

其實我來瀧厚炙燒熟成牛排，除了妹妹首次帶我去吃之外，他們的google評價平均都有4.5顆星，也是超高cp值餐廳，很多人都推薦牛排非常好吃，肉質軟嫩多汁，風味濃郁，價格實惠，cp值高，環境舒適，服務周到，上菜速度也很快。

這是三重店的環境。

環境真的乾淨又舒適，很喜歡他們的動線。

補充菜單第二頁。

泰式月亮蝦餅120元

酸辣醬搭配酥酥的蝦餅很好吃，還吃得到蝦仁，口感皮酥內軟嫩。

燉飯200元，瀧厚的燉飯，飯是我喜歡的義式口感，飯是偏硬，口感好吃。

大蒜麵包0元，點排餐不管單點還是套餐，都會附，我最喜歡吃排餐的大蒜麵包，一人一塊，香濃好吃。

因為很久沒見的朋友了，我突然想要小酌一下，因此我還點了一杯紅酒。

卡本內蘇維紅酒150元，這杯紅酒很不錯，但沒有在菜單內。

順口好喝。

美國安格斯黑牛，濕式熟成牛排『雙倍無骨肩小排』五分熟590元

真的很好吃，牛排是我最愛的餐食之一，熟度我也喜歡吃五分熟，我是吃原味，我搭配旁邊的調味料鹽巴而已，原味就吃得出牛肉的原汁還多汁，沒有腥味，軟嫩好吃。

wifi、調味料、鹽巴、黑胡椒。

戰斧豬排390元

這是我那位朋友不愛吃牛的首選，他點的是戰斧豬排，他說肉質很好吃，新鮮，他都吃戰斧豬排也是吃原味。

我們的主餐，真的超好吃。

熟成牛排跟豬排都必點，推薦瀧厚吃熟成牛排與戰斧豬排。

朋友說湯吧的玉米濃湯也很好喝，濃郁順口。

套餐附贈的沙拉0元

蔬菜鮮甜，搭配和風醬很不錯。

套餐附贈的前菜-經典薄脆炸雞翅0元

瀧厚的炸物也很厲害，這兩隻雞翅，我跟朋友都覺得很好吃。

雞翅皮酥脆，肉多汁，很好吃。

酥皮濃湯0元，套餐附贈的。

這是我最愛喝的湯品，吃牛排必搭配，酥皮酥加上濃湯，口感好喝，濃湯也香濃。

最後套餐甜點古典巧克力蛋糕，巧克力蛋糕好吃。

吃飽喝足後，我還跟朋友討論瀧厚炙燒熟成牛排每一間分店的品質都很穩定，很一致，不像有些餐廳，雖是連鎖的，但口感不統一，瀧厚目前吃的分店吃下來都不錯不會踩雷，分店品質如一，推薦給饕客。

瀧厚由於採用濕式熟成，牛排表面顏色較深，可能會讓一些顧客覺得不夠美觀，如果你對濕式熟成牛排也很有興趣的話，可以來瀧厚炙燒熟成牛排用餐，推薦給你。

瀧厚炙燒熟成牛排-三重店



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店址:新北市三重區五華街282號，家樂福1樓

靠近新北市捷運站徐匯中學站，出口2步行17分鐘即可抵達。

電話:02-2857-2868

營業時間:週一到週日11:00-22:00