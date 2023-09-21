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【板橋站】新板希爾頓青雅中餐廳-品鵝宴，招牌嫣紅鵝超香甜、經典盆菜道道精緻美味

2023-09-21 17:50:08 侯升偉/阿偉 人氣：101
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窩客好文

侯升偉/阿偉

發表篇數：385篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：青雅中餐廳
place新北市板橋區民權路88號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於板橋車站對面的「新板希爾頓」青雅中餐廳一直是許多老饕心中的最愛，最近他們推出”四人品鵝宴”，主廚團隊將宴會大菜份量略作調整，提供四人享用，也能夠享受到聚餐的美饌。套餐內含必吃的招牌嫣紅鵝二吃、青雅開胃四喜盤、及青雅極品大盆菜、鵝骨腐竹粥、鵝肝醬腐皮捲等，只要感恩價5,200+10%元，可說非常划算！我們一群好友一起去體驗，才發現燒鵝的口感甚至比烤鴨還好，尤其是皮的脆度與油脂的甜度讓所有人都大為驚豔！想吃的人趕緊訂位吧！
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

新板希爾頓 青雅中餐廳
電話：(02)2958-3770#7521 轉青雅中餐廳
地址：新北市板橋區民權路88號3樓(台鐵/捷運板橋站)
營業時間：11:30-14:30/18:00-21:30
線上訂位：https://reurl.cc/LMakEy
（需事先訂位，方便備料）
官網：點此連結
臉書粉絲團：點此連結

【套餐內容】
★青雅開胃四喜盤(滷水鵝翅、瓜仁小魚、紅酒蜜番茄)
★嫣紅鵝(半隻)(片鵝包餅+冰梅斬鵝腿)
★青雅極品大盆菜
★鵝骨腐竹粥
★鵝肝醬腐皮捲

滷水鵝翅
廚藝團隊選用經典名菜嫣紅鵝的鵝翅部位，利用八角、小茴香、香葉等香料熬製滷水，使鵝翅入味口感香甜。而且肉骨一咬就脫，非常軟嫩甜美。


瓜仁小魚
選用瓜子仁與魩仔魚炒製而成，口感鹹香有味。

紅酒蜜番茄
選用聖女番茄，搭配精釀的紅酒一同醃製，香氣十足。但其實酒味不重，怕酒的人可以放心吃。
嫣紅鵝(半隻)(片鵝包餅+冰梅斬鵝腿)
選用來自台灣雲林及屏東的白羅曼鵝，重達五公斤以上，整體油脂相較於鴨更為豐富。主廚依序將整隻鵝醃製過後，先利用熱水的高溫將整隻鵝燙過，使鵝皮緊實，再透過烘乾讓外皮更為酥脆。享用時可再搭配青雅中餐廳獨創的九宮格盤吃法，將配料像是蔥、小黃瓜、紅梅醬（紅色）、冰梅醬（橘色）等，加進片鵝包餅中，吃起來口感清爽不油膩。

鵝皮閃爍金黃色澤，超漂亮，也超誘人！

師傅片鵝手法細膩。

每一片鵝肉寬窄厚度幾乎一樣，油亮的皮下帶一點肉，口水直流啊！

青雅中餐廳劉主廚

他示範將鵝肉包進荷葉餅及刈包裡。
九宮格中的醬料與食材可以混搭，有不同的趣味及口味。

粉嫩的鵝肉顏色真是太美了!

荷葉餅皮既薄又軟，將鵝肉、蔥段與甜麵醬包在裡面，一口咬下超級好吃！

用刈包吃烤鵝也有不同的風味。

冰梅斬腿鵝
鵝腿的肉質就跟雞腿般的滑嫩有彈性，加上冰梅醬的處理，整個又香又甜，表皮同樣有個酥脆口感，一吃就愛上。

青雅極品大盆菜
菜品發想概念來自於香港的盆菜，將蝦、油雞、花菇、花椒、鮑魚、鵝掌、娃娃菜等食材，利用高湯將食材蒸至熟透，再將高湯瀝出後勾芡，淋在食材上，使食材充斥著高湯的鮮甜風味，口感吃起來軟嫩多汁。我最愛裡面的鵝掌，簡直入口即化，非常入味。

鵝肝醬腐皮捲
廚藝團隊將炸過的腐皮包入蝦漿、韭黃、鵝肝醬等食材，再放上純手工製作的鵝肝醬，吃起來口感酥脆之外，鵝肝醬增添了特殊風味， 使整體的香氣更為豐富。

現在已很少吃到鵝肝醬的料理，而且是放在中菜當中。這道鵝肝醬腐皮捲內餡豐附紮實，帶著蝦漿的鮮與鵝肝的甜，以酥脆的腐皮包覆，相得益彰。

鵝骨腐竹粥
使用鵝骨熬製的鮮甜高湯，先將鵝胸肉切成丁狀，再放入米、鵝胸肉、腐竹、薑絲、花菇絲等食材，一起放入鍋內熬煮，整體口感美味帶有鵝骨的香氣。

粥熬得相當細密，加上層次豐富的高湯，不小心會喝好幾碗。
當我們吃完以上的品鵝宴，主廚又端出幾道他的拿手菜讓我們品嚐。

催淚蛋380元
與紅辣椒、剝皮辣椒一起炸的荷包蛋，吃來帶的微微辛香氣，與蛋香完美融合。

骰子牛
   
蓮藕百合炒蘆筍480元
  
這是主廚的新菜，蒸熟的青蔬沾胡麻醬吃，類似溫沙拉，吃得到食材原味。

蟹肉啤梨果240元/3件
用菠菜汁入色的蟹肉啤梨果，做成梨子的外型，實則是鹹水餃。

內餡包裹蟹肉、深海蝦肉、干貝絲、杏包菇等，口感豐富、調味適中。外皮有彈性帶一點微甜，吃進口裡層次豐富、
讓人難忘。
 
楊枝甘露280元/位
最後必須用一份甜湯做結尾，有著芒果香甜的楊枝甘露最適合了。
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出過美食評鑑書-阿偉愛嚐鮮，在媒體業擔任記者工作十多年，喜歡旅遊、美食、電影
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