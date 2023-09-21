中秋月餅推薦 | 85度C歡聚月圓禮盒，人氣熱銷月餅，剝皮辣椒雞、白玉東坡酥，預購再享85折，保證送到心坎裡
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 萬華區
今年的中秋節月餅準備好了嗎？去年跟大家分享的85度C月餅禮盒有很大的迴響，今年的85度C月餅禮盒更有新意，除了必吃的經典白玉東坡酥跟琥珀蛋黃酥外，他們新推出的禮盒當中『台式雋永禮盒』、『心悅豐采禮盒』、『歡聚月圓禮盒』這三款禮盒是我們看過內容最適合我們的選項，不只外盒設計美觀，從外盒到裡面的月餅都很用心，預購還打85折，每款都很適合送給最重要的親朋好友，還有最新必吃剝皮辣椒餡的月餅，這篇就一一來開箱跟大家分享。
85度C萬華廣州店｜購買資訊
85度C萬華廣州店店家資訊
地址：台北市大同區廣州街150號（近龍山寺捷運站步行1分鐘）
電話： 02-2336-7992
營業時間：週一～週日 06:00~23:30
85度C官網: https://www.85cafe.com/
85度C FB: https://www.facebook.com/85cafe/
粉絲專頁：FB
85度C月餅禮盒｜台式雋永禮盒480元（85折價）
這和台式雋永禮盒的包裝就讓我們相當驚艷，看起來就像是木盒包裝但其實還是用紙盒呈現，整體看起來就多了層貴氣，盒蓋的顏色看起來好討喜。
盒底都有每一款月餅的所有成分資訊，食用的時候更安心。
這一盒月餅禮盒總共有三款85度C高人氣的月餅，總共9顆。
三種月餅約別是肉鬆麻糬、剝皮辣椒雞、綠豆肉鬆這三款。
三顆一個的獨立包裝每包都有乾燥劑，獨立的包裝袋在品嚐的時候可以分次享用，想吃再開這樣保鮮品質更好。
除了外包裝袋月餅上面還有一個透明外蓋，這樣更能保持月餅的保存品質。
一打開包裝那撲鼻的香氣真的太迷人。
剝皮辣椒雞
第一次吃到他們家的剝皮辣椒雞，這口味真的是太讓人期待。
這香菇剝皮辣椒雞內餡口感層次真棒，綿密的豆沙中透出淡淡的剝皮辣椒香，但其實不太辣。可以吃到雞肉的跟剝皮辣椒、蜜核桃還有香菇的口感，全部搭配在一起越咬越香。
肉鬆麻糬
這一款是我家兒子的最愛，裡面有彈牙的麻糬來有鹹香的肉鬆，這個真的很難抵抗他的魅力。
很喜歡這肉鬆帶點濕潤不會過乾的口感。裡面的麻糬綜合了酥皮可能帶來的油膩感，全部搭配在一起一口咬下滋味真的很不錯。
綠豆肉鬆
這款也很推，綠豆沙內餡裡面還有蛋黃跟肉鬆，同樣也是走鹹甜路線，這個吃上一口就很難停下來。
85度C月餅禮盒｜心悅豐采禮盒 540元（85折價）
這一盒也是相當喜氣的月餅禮盒『心悅豐采禮盒』。
大紅色的外包裝還有很有設計感的兔兔造型，這款也很適合拿來送禮。
打開外盒裡面的品項是三個禮盒中最多的，這裡面有奶黃麻糬、肉鬆麻糬、焦糖奶油夾心餅乾、葡萄卡佛妮亞、帕瑪森餅乾。每一款都有獨立外包裝，衛生度直接滿分。
同樣外盒底部有清楚的成分標示。
奶黃麻糬
這個奶黃麻糬口味好合我胃口，奶黃的甜香搭配麻糬真的無敵了。外皮屬於鬆軟的口感，整體甜度不高相當好吃。
有麻糬的月餅口感就是層次多，這顆月餅雖然個頭不大但香氣真的是香，扎實的內餡吃起來好滿足。
肉鬆麻糬
這個跟台式雋永禮盒一樣都有的肉鬆麻糬，這個皮酥內軟Q的月餅口感是大人小孩都會喜歡的。
帕瑪森餅乾
這個餅乾應該也是沒人可以抗拒，帕瑪森起司的香氣超逼人，一開蓋香氣就整個衝出來。
小小塊的起司餅乾帶著鹹香的滋味越吃越涮嘴。
焦糖奶油夾心餅乾
這個夾心餅乾是焦糖奶油的口味，香甜不會膩口。
可不要以為他是鳳梨酥，雖然這樣看真的挺像的。 酥脆的餅乾搭配焦糖的甜度還有香甜的奶油，這個也好好吃，螞蟻人絕對會喜歡。
葡萄卡佛妮亞
這個也是很有特色的經典甜點，同樣也是夾心餅乾。
中間夾的就是葡萄內餡，酥脆的餅乾單吃就很香。
85度C月餅禮盒｜歡聚月圓禮盒 480元（85折價）
這個歡聚月圓禮盒是這次85度C三款月餅禮盒中月餅口味最多的款式之一。最經典的白玉東坡酥跟琥珀蛋黃酥也在這一盒裡，如果喜歡吃蛋黃酥的朋友這款一定不能錯過。
底盒的標籤所有成分都有清楚標示。
這次歡聚月圓禮盒中共有5款口味，白玉東坡酥、琥珀蛋黃酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬。另外也有素食口味可以選擇。
跟台式雋永禮盒一樣是三顆的獨立包裝，保存更安心。
這五款口味都是扎實又飽滿的人氣月餅。
每顆造型都很美，一次排開真的好好看。
琥珀蛋黃酥
琥珀蛋黃酥是由國寶級師傅王振癸研發監製，特別選用在地小農鹹蛋黃，採用古早紅土醃製方式，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，喜歡蛋黃酥的朋友不能錯過。
這琥珀蛋黃酥口味真棒～中間大顆又飽滿的鹹蛋黃是台灣在地小農合作的優質雞蛋，旁邊的紅豆沙濃郁的奶油香氣口感細緻綿密，外皮酥脆不會過乾，下方還有酥脆芝麻點綴，在嘴裡享受蛋黃酥的味道層次，珍小姐超愛，吃上一顆就停不下來。
白玉東坡酥
白玉東坡酥也算是85度C裡的招牌月餅，已經累計銷售百萬顆，去年就對他印象深刻，今年的歡聚月圓禮盒裡同樣有這白玉東坡酥，如果大家有興趣這款禮盒真的可以入手。
裡面吃得到肉鬆、鹹蛋黃、奶油紅豆沙餡、蜜核桃、麻糬等配料，外皮還有起司絲，整體餡料很豐富。而且白玉東坡酥還是85度C的專利，只有85度C吃得到喔！
金玉酥
金玉酥也是我滿喜歡的口味，裡面的內餡是綠豆餡而且甜度不高，對不愛甜的來說這款很可以。
金玉酥的綠豆餡口感是細緻不膩口的，整體口感鬆軟但不會乾，淡淡的甜香與鹹香的蛋黃結合好順口。
芋頭酥
如果你是芋頭控那也這款芋頭酥絕對是你的首選，綿密的芋頭餡搭配麻糬以及鹹蛋黃，口感層次很多重點是他不甜，相當好吃。
檸檬麻糬
這款算是清爽口味，一盒裡面是一顆，第一次吃到就很有記憶點。
檸檬內餡再搭配麻糬，檸檬的清香與綠豆餡意外的合拍，麻糬Q彈不黏牙，讓整體口感層次提升很多。
創意吃法～剝上加剝、奶上加奶、鬆上加鬆
月餅總是單吃太無趣？快來試試85度C最新創意吃法「剝上加剝、奶上加奶、鬆上加鬆」。這幾種吃法讓吃月餅有了更多樂趣更多層次的口感，絕對要試試看。
剝上加剝
這次85度C新推出的『剝皮辣椒雞』真的太有梗了，竟然可以將台式的剝皮辣椒跟月餅做結合，而且口味相當協調吃過絕對會上癮。
立馬煮一鍋剝皮辣椒雞湯，當剝皮辣椒雞月餅遇上剝皮辣椒，再多淋上一層剝皮辣椒雞湯，就像剝辣椒雞在舌尖上跳舞，微辣的口感有夠涮嘴！
酥皮遇到熱湯微微的軟化就像是吃魚酥慢慢浸泡在羹湯裡那種感覺，真的很好吃。
奶上加奶
奶黃麻糬這款口味很討喜的月餅我用了帶著微酸口感的優格來搭配，意外的超合拍。將切半的奶黃麻糬放到微波爐中稍微加熱，濃郁的奶香與流出的奶黃熱熱地吃，實在太幸福了啦。
這天買的優格是帶著蜂蜜的口味，奶黃麻糬與甜中帶酸的優格一起吃，把月餅吃完可以再多吃幾口優格，整體的甜度降到最低，品嚐好吃月餅的同時也可以很健康。
鬆上加鬆
肉鬆麻糬本身的肉鬆帶著濕潤細緻的口感，再配上酥酥脆脆的肉鬆，鬆上加鬆的香氣與口感讓人停不下來。如果想要更有層次可以再配上一點酸甜的草莓果醬，鹹甜的滋味在嘴裡讓吃月餅也能充滿幸福感。
今年中秋節85度C真的是有備而來，一共準備了九款禮盒可供挑選，這次挑選的三款85度C中秋禮盒，整體吃起來真的優惠又超值！外盒設計感都很美，自用或送禮都是大方又誠意十足。即日起至9/29指定禮盒再打85折優惠，再送精美提袋與大杯咖啡買一送一券，現在就到85度C預購起來！
85度C中秋禮盒優惠資訊
85度C廣州店店家資訊
地址：台北市大同區廣州街150號（近龍山寺捷運站步行1分鐘）
電話： 02-2336-7992
營業時間：週一～週日 06:00~23:30
85度C官網: https://www.85cafe.com/
85度C FB: https://www.facebook.com/85cafe/
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