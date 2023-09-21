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中秋月餅推薦 | 85度C歡聚月圓禮盒，人氣熱銷月餅，剝皮辣椒雞、白玉東坡酥，預購再享85折，保證送到心坎裡

2023-09-21 17:50:14 麥仔與珍小姐 人氣：112
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窩客好文

麥仔與珍小姐

發表篇數：365篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：85度C 萬華廣州店
place台北市萬華區108廣州街150號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今年的中秋節月餅準備好了嗎？去年跟大家分享的85度C月餅禮盒有很大的迴響，今年的85度C月餅禮盒更有新意，除了必吃的經典白玉東坡酥跟琥珀蛋黃酥外，他們新推出的禮盒當中『台式雋永禮盒』、『心悅豐采禮盒』、『歡聚月圓禮盒』這三款禮盒是我們看過內容最適合我們的選項，不只外盒設計美觀，從外盒到裡面的月餅都很用心，預購還打85折，每款都很適合送給最重要的親朋好友，還有最新必吃剝皮辣椒餡的月餅，這篇就一一來開箱跟大家分享。

85度C萬華廣州店｜購買資訊

85度C萬華廣州店店家資訊

地址：台北市大同區廣州街150號（近龍山寺捷運站步行1分鐘）

電話：  02-2336-7992

營業時間：週一～週日 06:00~23:30

85度C官網: https://www.85cafe.com/

85度C FB: https://www.facebook.com/85cafe/

粉絲專頁：FB

85度C月餅禮盒｜台式雋永禮盒480元（85折價）

這和台式雋永禮盒的包裝就讓我們相當驚艷，看起來就像是木盒包裝但其實還是用紙盒呈現，整體看起來就多了層貴氣，盒蓋的顏色看起來好討喜。

盒底都有每一款月餅的所有成分資訊，食用的時候更安心。

這一盒月餅禮盒總共有三款85度C高人氣的月餅，總共9顆。

三種月餅約別是肉鬆麻糬、剝皮辣椒雞、綠豆肉鬆這三款。

三顆一個的獨立包裝每包都有乾燥劑，獨立的包裝袋在品嚐的時候可以分次享用，想吃再開這樣保鮮品質更好。

除了外包裝袋月餅上面還有一個透明外蓋，這樣更能保持月餅的保存品質。

一打開包裝那撲鼻的香氣真的太迷人。

剝皮辣椒雞

第一次吃到他們家的剝皮辣椒雞，這口味真的是太讓人期待。

這香菇剝皮辣椒雞內餡口感層次真棒，綿密的豆沙中透出淡淡的剝皮辣椒香，但其實不太辣。可以吃到雞肉的跟剝皮辣椒、蜜核桃還有香菇的口感，全部搭配在一起越咬越香。

肉鬆麻糬

這一款是我家兒子的最愛，裡面有彈牙的麻糬來有鹹香的肉鬆，這個真的很難抵抗他的魅力。

很喜歡這肉鬆帶點濕潤不會過乾的口感。裡面的麻糬綜合了酥皮可能帶來的油膩感，全部搭配在一起一口咬下滋味真的很不錯。

綠豆肉鬆

這款也很推，綠豆沙內餡裡面還有蛋黃跟肉鬆，同樣也是走鹹甜路線，這個吃上一口就很難停下來。

85度C月餅禮盒｜心悅豐采禮盒 540元（85折價）

這一盒也是相當喜氣的月餅禮盒『心悅豐采禮盒』。

大紅色的外包裝還有很有設計感的兔兔造型，這款也很適合拿來送禮。

打開外盒裡面的品項是三個禮盒中最多的，這裡面有奶黃麻糬、肉鬆麻糬、焦糖奶油夾心餅乾、葡萄卡佛妮亞、帕瑪森餅乾。每一款都有獨立外包裝，衛生度直接滿分。

同樣外盒底部有清楚的成分標示。

奶黃麻糬

這個奶黃麻糬口味好合我胃口，奶黃的甜香搭配麻糬真的無敵了。外皮屬於鬆軟的口感，整體甜度不高相當好吃。

有麻糬的月餅口感就是層次多，這顆月餅雖然個頭不大但香氣真的是香，扎實的內餡吃起來好滿足。

肉鬆麻糬

這個跟台式雋永禮盒一樣都有的肉鬆麻糬，這個皮酥內軟Q的月餅口感是大人小孩都會喜歡的。

帕瑪森餅乾

這個餅乾應該也是沒人可以抗拒，帕瑪森起司的香氣超逼人，一開蓋香氣就整個衝出來。

小小塊的起司餅乾帶著鹹香的滋味越吃越涮嘴。

  

焦糖奶油夾心餅乾

這個夾心餅乾是焦糖奶油的口味，香甜不會膩口。

可不要以為他是鳳梨酥，雖然這樣看真的挺像的。 酥脆的餅乾搭配焦糖的甜度還有香甜的奶油，這個也好好吃，螞蟻人絕對會喜歡。

       

葡萄卡佛妮亞

這個也是很有特色的經典甜點，同樣也是夾心餅乾。

 

中間夾的就是葡萄內餡，酥脆的餅乾單吃就很香。

85度C月餅禮盒｜歡聚月圓禮盒 480元（85折價）

這個歡聚月圓禮盒是這次85度C三款月餅禮盒中月餅口味最多的款式之一。最經典的白玉東坡酥跟琥珀蛋黃酥也在這一盒裡，如果喜歡吃蛋黃酥的朋友這款一定不能錯過。

底盒的標籤所有成分都有清楚標示。

這次歡聚月圓禮盒中共有5款口味，白玉東坡酥、琥珀蛋黃酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬。另外也有素食口味可以選擇。

跟台式雋永禮盒一樣是三顆的獨立包裝，保存更安心。

這五款口味都是扎實又飽滿的人氣月餅。

每顆造型都很美，一次排開真的好好看。

琥珀蛋黃酥

琥珀蛋黃酥是由國寶級師傅王振癸研發監製特別選用在地小農鹹蛋黃，採用古早紅土醃製方式，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，喜歡蛋黃酥的朋友不能錯過。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這琥珀蛋黃酥口味真棒～中間大顆又飽滿的鹹蛋黃是台灣在地小農合作的優質雞蛋，旁邊的紅豆沙濃郁的奶油香氣口感細緻綿密，外皮酥脆不會過乾，下方還有酥脆芝麻點綴，在嘴裡享受蛋黃酥的味道層次，珍小姐超愛，吃上一顆就停不下來。

白玉東坡酥

白玉東坡酥也算是85度C裡的招牌月餅，已經累計銷售百萬顆，去年就對他印象深刻，今年的歡聚月圓禮盒裡同樣有這白玉東坡酥，如果大家有興趣這款禮盒真的可以入手。

裡面吃得到肉鬆、鹹蛋黃、奶油紅豆沙餡、蜜核桃、麻糬等配料，外皮還有起司絲，整體餡料很豐富。而且白玉東坡酥還是85度C的專利，只有85度C吃得到喔！

金玉酥

金玉酥也是我滿喜歡的口味，裡面的內餡是綠豆餡而且甜度不高，對不愛甜的來說這款很可以。

金玉酥的綠豆餡口感是細緻不膩口的，整體口感鬆軟但不會乾，淡淡的甜香與鹹香的蛋黃結合好順口。

芋頭酥

如果你是芋頭控那也這款芋頭酥絕對是你的首選，綿密的芋頭餡搭配麻糬以及鹹蛋黃，口感層次很多重點是他不甜，相當好吃。

檸檬麻糬

這款算是清爽口味，一盒裡面是一顆，第一次吃到就很有記憶點。

檸檬內餡再搭配麻糬，檸檬的清香與綠豆餡意外的合拍，麻糬Q彈不黏牙，讓整體口感層次提升很多。

創意吃法～剝上加剝、奶上加奶、鬆上加鬆

月餅總是單吃太無趣？快來試試85度C最新創意吃法「剝上加剝、奶上加奶、鬆上加鬆」。這幾種吃法讓吃月餅有了更多樂趣更多層次的口感，絕對要試試看。

剝上加剝

這次85度C新推出的『剝皮辣椒雞』真的太有梗了，竟然可以將台式的剝皮辣椒跟月餅做結合，而且口味相當協調吃過絕對會上癮。

   

立馬煮一鍋剝皮辣椒雞湯，當剝皮辣椒雞月餅遇上剝皮辣椒，再多淋上一層剝皮辣椒雞湯，就像剝辣椒雞在舌尖上跳舞，微辣的口感有夠涮嘴！

酥皮遇到熱湯微微的軟化就像是吃魚酥慢慢浸泡在羹湯裡那種感覺，真的很好吃。

 

奶上加奶

奶黃麻糬這款口味很討喜的月餅我用了帶著微酸口感的優格來搭配，意外的超合拍。將切半的奶黃麻糬放到微波爐中稍微加熱，濃郁的奶香與流出的奶黃熱熱地吃，實在太幸福了啦。

這天買的優格是帶著蜂蜜的口味，奶黃麻糬與甜中帶酸的優格一起吃，把月餅吃完可以再多吃幾口優格，整體的甜度降到最低，品嚐好吃月餅的同時也可以很健康。

鬆上加鬆

肉鬆麻糬本身的肉鬆帶著濕潤細緻的口感，再配上酥酥脆脆的肉鬆，鬆上加鬆的香氣與口感讓人停不下來。如果想要更有層次可以再配上一點酸甜的草莓果醬，鹹甜的滋味在嘴裡讓吃月餅也能充滿幸福感。

今年中秋節85度C真的是有備而來，一共準備了九款禮盒可供挑選，這次挑選的三款85度C中秋禮盒，整體吃起來真的優惠又超值！外盒設計感都很美，自用或送禮都是大方又誠意十足。即日起至9/29指定禮盒再打85折優惠，再送精美提袋與大杯咖啡買一送一券，現在就到85度C預購起來！       

85度C中秋禮盒優惠資訊

85度C廣州店店家資訊

地址：台北市大同區廣州街150號（近龍山寺捷運站步行1分鐘）

電話：  02-2336-7992

營業時間：週一～週日 06:00~23:30

85度C官網: https://www.85cafe.com/

85度C FB: https://www.facebook.com/85cafe/

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