彩碗-高雄左營異國料理夏威夷拌飯輕食~來自台中的彩虹飲食精緻健康餐盒健康便當

來自台中的夏威夷拌飯輕食-彩碗

比健康餐盒更精緻的異國風格吃法

近期於高雄左營區正式開幕

想嘗試看看彩虹飲食多種食色吃法~

可以來嘗試看看它們的夏威夷拌飯料理

彩碗

基底

有胚芽米、藜麥白米、天使細麵、生菜

喜歡吃冷麵的話可以嘗試看看天使細麵

另外藜麥白米吃起來比較有嚼勁

特殊的口感讓人印象深刻會想再吃看看

蛋白質

彩碗的蛋白質主食從魚肉、雞肉、豬肉

甚至還有生食級干貝與鮮蝦

除了常見的雞胸肉之外

喜歡海鮮的人可以試看看鮭魚

油脂肥美口感相當軟嫩!

配菜

紅橙黃綠藍紫~就是要讓你攝取豐富又多樣的營養素

因此除了綠色蔬食之外~

讓人印象深刻的就是火龍果!

第一次將火龍果搭配餐盒一起享用

非常清新的吃法

醬汁

有酸有甜有濃郁有爽口

可以依照各人喜好挑選醬料!

尤其是吃天使細麵推薦可以點清爽一點的醬料

讓麵條口感吃起來清涼Q口

點綴&脆脆

最後還可以加上佐料讓夏威夷拌飯吃起來更有味

例如芝麻、海苔、蔥酥、蒜酥還有綜合堅果

喜歡堅果的溫和果香建議可以加看看綜合堅果或是芝麻

跳脫以往的醬料式吃法~讓口感口味獨樹一格

湯品

營業資訊

📍 高雄市左營區富民路428-1號

⏰ 11:00–20:00

🚷 週二公休

☎️ 07-5568585