彩碗-高雄左營異國料理夏威夷拌飯輕食~來自台中的彩虹飲食精緻健康餐盒健康便當
2023-09-21 18:56:48 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：104
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文章類別：美食-食記心得
來自台中的夏威夷拌飯輕食-彩碗
比健康餐盒更精緻的異國風格吃法
近期於高雄左營區正式開幕
想嘗試看看彩虹飲食多種食色吃法~
可以來嘗試看看它們的夏威夷拌飯料理
彩碗
基底
有胚芽米、藜麥白米、天使細麵、生菜
喜歡吃冷麵的話可以嘗試看看天使細麵
另外藜麥白米吃起來比較有嚼勁
特殊的口感讓人印象深刻會想再吃看看
蛋白質
彩碗的蛋白質主食從魚肉、雞肉、豬肉
甚至還有生食級干貝與鮮蝦
除了常見的雞胸肉之外
喜歡海鮮的人可以試看看鮭魚
油脂肥美口感相當軟嫩!
配菜
紅橙黃綠藍紫~就是要讓你攝取豐富又多樣的營養素
因此除了綠色蔬食之外~
讓人印象深刻的就是火龍果!
第一次將火龍果搭配餐盒一起享用
非常清新的吃法
醬汁
有酸有甜有濃郁有爽口
可以依照各人喜好挑選醬料!
尤其是吃天使細麵推薦可以點清爽一點的醬料
讓麵條口感吃起來清涼Q口
點綴&脆脆
最後還可以加上佐料讓夏威夷拌飯吃起來更有味
例如芝麻、海苔、蔥酥、蒜酥還有綜合堅果
喜歡堅果的溫和果香建議可以加看看綜合堅果或是芝麻
跳脫以往的醬料式吃法~讓口感口味獨樹一格
湯品
營業資訊
📍 高雄市左營區富民路428-1號
⏰ 11:00–20:00
🚷 週二公休
☎️ 07-5568585
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