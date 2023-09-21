雪花齋豐原總店》香軟蓬鬆的古早味蛋糕捲，是傳承百年的懷舊滋味｜外層卡滋卡滋的砂糖一咬就勾起兒時回憶｜台中伴手禮

台中豐原老店《雪花齋》在好久好久以前就已經聽聞它的名氣，還在跟大叔交往的那個青春年代，他總是熱心介紹豐原最熱鬧的那條中正路上，一整排的知名老店，聽他講古說著小時候跟阿公阿嬤來買糕點的故事，記憶中的《雪花齋》 在當時簡直是豐原地區無人不知曉的專賣店

《雪花齋》 是歷史悠久的餅店，最著名的就是綠豆椪、古早味蛋糕捲、鹹蛋糕等等，這次回去又嘴饞，想起了好久沒吃的蛋糕捲，於是大叔又騎著小噗噗載我去買，熟悉的街道和熟悉的店面，再次尋找熟悉的味道

雪花齋_豐原總店｜資 訊

■ 地址 : 台中市豐原區中正路200號

■ 電話 : 04-25222315

■ 營業時間 08:00-21:40

■ 公休日: 無

■ FB臉書 雪花齋餅行

■ 官方網站 雪花齋餅行

《雪花齋》距離豐原廟東很近，附近是非常熱鬧的商圈景象，店面簡單樸實飄著古早氣息，一看就知道有點歷史了，這裡雖然沒有門庭若市的人潮，不過陸陸續續都會有前來採買的客人

雪花齋_豐原總店｜背 景

雪花齋創始人，呂水，人稱”阿水伯。

呂水先生原台中縣神岡鄉三角村人，十三歲時結識了大陸名師陳足足，結下了師徒之緣，由於呂水先生年幼即清困過日，對於名師教導更是努力學習並且得到了廣東汕頭料理的真傳。

十七歲受聘為陳德全先生的大廚，其手藝精湛流傳於中上層社會，因此常與地方名流，風流雅士交往，深穫各界嘉賓讚賞，奠下日後創業基礎。 西元1900年(清光緒二十六年)呂水先生在當時地方仕紳陳德全先生與各方人士的鼎力協助下，於豐原鎮中正路200號成立 ”雪花齋” 。

民國48年呂水先生世代傳承，將雪花齋交由次子經營，自己 協同五子及么子新設立 「老雪花齋」 ，之後再歷經兩代傳承至今，已是超過一甲子的百年老店，走進雪花齋彷彿走過台灣糕餅業的歷史，如今雪花齋堅持做餅的用心，仍然喚起舊時代的情懷和古早的記憶 (以上資料來自雪花齋官網)

首獲殊榮 呂水先生將傳統的兩面煎月餅改成上火小、下火大的烤法，研製出皮白如雪、層次分明 的 " 雪花月餅 "(又稱綠豆椪或豐原月餅)。

西元1926年（日治大正15年）呂水先生以雪花月餅送審，榮獲「台灣區糕餅展」銅牌大獎。創下日據時代，漢人首度獲此殊榮。

綠豆椪之名從此響遍全台至今。後人也稱之為「豐原月餅」，也是台中當地代表性名產。 (以上資料來自雪花齋官網)

簡樸的店門口設置了立牌，說明雪花齋的歷史緣由和產品介紹

雪花齋的鎮店之寶

雪花月餅、白豆沙、紅燒餅、古早味蛋糕捲、鹹蛋糕

雪花齋_豐原總店｜環 境

店裡的陳設真的很簡單，完全沒有華麗的裝潢，就是很一般的老店感覺，但是櫥窗內的商品和禮盒擺設整齊乾淨，門市服務人員也都蠻親切

產品內容和價格一目了然，他們家的綠豆椪很好吃，只是這次沒有買，專程是為了古早味蛋糕捲來的

還有鳳梨酥和其他漢式大餅、節慶禮盒

古早味蛋糕捲 6入 $260

雪花齋_豐原總店｜其他商品

雪花齋除了豐原總店，另外在台中遠百也設有專櫃

商品種類則可參考

■ 官網線上DM http://www.snow-flake.com.tw/

另外也提供線上訂購服務

訂購專線 / 04-25668266

服務時間 / 8：00 ~ 18:00

這次回豐原特地來買了兩盒蛋糕捲回家解解饞，包裝外盒素雅大方，簡單的配色也是清爽好看

好興奮！大概太久沒吃古早味了，立馬衝回家開箱

雪花齋_豐原總店｜古早味蛋糕捲

古早味蛋糕保存期限不長，

冷藏只有三天，

外盒上面皆會印有效日期

一定要盡早趁新鮮吃完喔

打開紙盒，濃濃的蛋糕香氣四溢，裡面有六條長型蛋糕捲，體積還不小， 雪花齋 的蛋糕捲是採用台式作法，以新鮮的蛋加上材料攪拌打發，製成薄扁適中的方形再捲曲成型，蓬鬆綿密的蛋糕體撒上一層砂糖粉，就只是這樣單純的滋味，卻會叫人懷念

我將蛋糕盛裝在盤子上的時候，聞香而來的吃吃妹已經忍不住在旁邊偷看，嘴上沒有說，卻一直在桌子旁邊繞來繞去，等待時機要開動，這個小美食家怎麼可能會放過大啖朵頤的好機會

小孩子的表情最真誠，看著吃吃妹飢渴的雙眼，

心裡肯定在吶喊「我好想吃啊，拜託快切給我」

趕快拿一塊給她，不然口水都快流出來了 哈哈

吃吃妹 咬了幾口，沾得滿嘴砂糖

不忘用舌頭舔一舔實在可愛又有趣

這個外層的砂糖會隨著溫度變化有稍許的融化，所以拿回去請冷藏保存，古早味蛋糕捲的口感鬆軟有彈性，帶有顆粒的細砂糖咬下去還會有卡滋卡滋的聲音伴隨，實在很療癒，邊吃還能邊聞到濃濃的蛋香味，這古早味好迷人，不只是小朋友喜歡，我們大人也吃得超級滿足，現在的精緻甜點到處都是，反倒像這種懷舊的老滋味很少品嚐，久久來回憶一下也不錯滴

搭配咖啡或者茶飲，就是美好的下午茶時光囉

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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