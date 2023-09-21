餐點美味且價格親民的早午餐店，不能只有我知道！

推開那扇綠色大門，遇見一家美味的早午餐店。

三不五時就喜歡吃早午餐的我，經朋友介紹後，前往至三重享用這頓美味度超出我預料之外的早午餐，完全可列入口袋清單，值得再訪的好店。

綠承 GREEN＋

這家早午餐店名為『綠承 GREEN+』，經過搜尋以後，不難發現它的前身是一家手作甜點的專賣店，雖然未曾看過它最初的模樣，但也不妨礙從此刻開始認識它，以綠承之名。

綠承 GREEN+ 位於捷運菜寮站2號出口附近的小巷內，以交通而言是蠻便利的位置，無論是坐捷運或公車都能輕易到達，若是騎車、開車的話，可能就需要在周遭尋找可停車的地方了。

▲大門旁的落地窗裡掛了簾子。

綠承 GREEN＋ 用餐環境

以白色及綠色為主調的外觀，室內同樣也延續其色調做裝潢設計，大門旁的落地窗引進了自然光，漆上墨綠色的牆面也不因此感到壓迫，反倒讓人很喜歡明暗之間的比重；室內空間寬敞，各桌之間的距離不會太過擁擠，座位有單人吧檯座、雙人桌及四人桌等皆有設置，無論是與三五好友或隻身前往都有位置能安排！

▲綠承室內空間。

▲落地窗前的座位。

▲吧檯前的座位。

▲上位客人剛離開不久，被我瞧到這位置有點美，桌椅與墨綠色的牆面很搭。

綠承 GREEN＋ MENU

綠承 GREEN+ 提供早午餐盤、手工黑麥漢堡、飯食類等主餐，每份價格約在＄160－＄260不等，最超值的是飯食類餐點，像是健康藜麥飯系列可以免費續飯，而咖喱飯系列則是免費續飯續醬，很適合大食量的食客前來用餐，而且皆附有飲品，到現在還處於震驚當中，這麼划算的早午餐店怎麼就不開在我家附近呢！？

在飲品方面則提供咖啡、茶、鮮奶調製飲品及果汁等，一杯為＄100－＄150之間，若餐點想更換飲品，可以折抵＄40。

而點餐為手機掃碼的方式，每本Menu上除了提供點餐QRCode之外，還附有詳細的操作說明，這對不熟線上點餐的客人是一大貼心之舉，而且很多以此方式點餐的店家就不會再另附菜單本，大多都需要掃碼以後才能看見店家販售的品項，同行的人只要一多，就會變得麻煩，而綠承的做法直接讓人免除一支手機遞來遞去輪流點餐的困擾，其他人可看著Menu向同一個人說想吃什麼就行了。

另外，可別忘了綠承的前身是製作手工甜點，所以甜點方面也有提供，只是不會列示在Menu本中，而是在線上點餐時會看見今日有提供的甜點品項，記得留點胃給甜點， 絕對不會讓人失望的！

▲點餐的QRcode，附有操作說明，底下則為菜單本。

▲或許對於這種點餐方式已習慣，操作上面沒有什麼問題。

▲綠承的會員活動。

綠承 GREEN＋ 餐點介紹與推薦

初次前來不曉得什麼好吃，於是請店員幫忙介紹，經推薦之下我們點了英式早餐盤的唐揚雞去骨雞腿塊，附有美式炒蛋、沙拉、麵包及茶飲和一份附有薯條、茶飲的炸蝦塔塔手工黑麥漢堡，附贈的飲品更改為美式咖啡與蜂蜜柚子茶，又點了彩虹千層蛋糕當飯後甜點，懷疑我把自己當豬了：）。

炸蝦塔塔手工黑麥漢堡是有兩隻炸蝦、生菜、洋蔥、牛蕃茄及起司片組合起來的，其份量是連一般男生都吃得飽；炸蝦的麵衣不會過厚，咬第一口一定吃得到蝦肉，蝦肉的口感帶Q彈與塔塔醬根本是天生一對！越吃越好吃，友人吃到嘴邊都是塔塔醬、下巴還沾有生菜葉屑也毫不自知呢！引以為戒，來綠承點漢堡系列時，千萬別帶曖昧對象或剛戀愛需要保持點形象的男女生。

附贈的薯條比常吃的薯條再細瘦一些，所以炸至微金黃時，會更有酥脆感，但內裡就少了一點柔軟，個人比較不愛，但友人覺得好吃。

▲炸蝦塔塔手工黑麥麵包＄260。

▲為了方便食用，綠承將餐點送上桌後，會連同裝漢堡的紙袋一同送上。

主食為唐揚雞去骨雞腿塊的英式早餐盤，內容非常豐富，以女生的胃容量而言，份量是可以吃飽的。

無骨的唐揚雞炸至酥脆，雞肉一點也不乾柴，還帶點肉汁，麵包是小波蘿麵包，微甜的口味是餐盤裡增加飽足感的重要主角，美式炒蛋有著滑嫩的口感與濃郁的蛋香，生菜沙拉搭配的醬汁是油醋醬，而生菜本身也不馬虎，除了菜葉之外，還有水果點綴其中，還有一片甜香的地瓜是讓我最後感到真的吃不下的元兇。

喜歡早午餐盤的人不曉得是不是跟我一樣，愛好小分量且豐盛的菜色，所以才對早午餐盤有著一定的熱愛。

▲早午餐盤：炸唐揚去骨雞腿塊＄180。

▲餐盤裡的小波蘿麵包。

▲單點美式咖啡＄100、蜂蜜柚子茶＄100。

飯後甜點是彩虹千層加點造型棉花糖，端上桌的那刻讓人直呼「這也太可愛了吧！」千層的繽紛色彩，放上我愛的小熊維尼棉花糖，黑色方盤的角落還有三眼怪的造型，雖然眼前可愛到不行，但我還是很捨得將它們一掃而空。

千層整體不會過甜，若不太嗜甜的人，可以切一小塊沾沾三眼怪的抹茶粉，用抹茶特有的味道去平衡蛋糕的甜味。另外，棉花糖的造型並非都是小熊維尼，所以再加點時，可詢問店員今日提供的造型棉花糖是哪位可愛的卡通人物哦！

▲彩虹千層＄180，加點造型棉花糖＄50。

▲三眼怪的主體是以抹茶粉製作的。

綠承 GREEN＋INFO.

整體而言，綠承的餐點美味、份量足夠，而且價格合理，是會讓人想一再回訪品嚐其他餐點的早午餐店。另外，他們家的甜點也足夠吸引人，就算不吃主餐，也可以來綠承點一杯飲品及甜點，享受甜蜜蜜的午後時分。

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