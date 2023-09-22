【中山美食】勝王拉麵，年度人氣拉麵第一名 | 台北必吃拉麵 | 捷運中山雙連站

「勝王」拉麵可以說是無意間找到的電，原本是要去吃其他餐廳結果沒營業，直接打開地圖看到最近的就是這間店就走過來吃，想說吃個晚餐填飽肚子，結果肚子是填飽了但味道卻不斷在頭腦中打轉，這應該就是用心做出來的拉麵才有的感覺，不管是配料還是湯頭真的會久久無法讓人忘懷，瞬間在我心中占有一席之地。

餐廳資訊

勝王拉麵 店名 : 勝王

地址 : 台北市中山區林森北路306號

營業時間 : 週一~週五 11:30-14:00、17:00-20:30，週六~週日 11:30-15:00、17:00-20:30

粉絲專頁 : 勝王

地點就位在林森北路上的一間小店，從捷運雙連站或是捷運中山站步行大約12分鐘都可抵達，剛好在兩個捷運站的中間，招牌就是手繪的拉麵圖看起來用料就非常豐富

餐廳環境

門口有貼上顧客須知，有一點就是店內禁止拍照，不能拍裡面的環境跟廚房樣子只能拍餐點，這點在不少拉麵店都有這樣的規定，希望前來用餐的客人可以把目光都聚集在拉麵上

個人位子的部分還是可以稍微拍一下，店內只有一排吧台區，座位只有10個用餐時段需要排隊等候

基本上每個位子都有水跟調味料，可以依照需求取用，水杯的部分入座後老闆會提供

座位旁有一張小告示，每碗都可以免費加一球細麵，直接告知老闆即可，統一都是一球無法只加半球，另外因為座位有限也是希望大家專心吃麵吃飽後盡快將座位留給後面的客人使用

菜單

點餐的方式是用點餐機，一進門左手邊就是，點完餐後會列印出收據，直接放在座位前的吧台上讓老闆看即可

菜單的口味不定時會做更換調整，可以隨時關注勝王的FB粉專查看每日菜單更新狀態

另外點餐機無法使用1000元鈔票，記得先跟老闆換錢

餐點介紹

第一碗是「柚子七味醋橘雞湯清拉麵」，湯頭看起來相對清淡的多

上面還放上一片檸檬，半在湯中可以增添風味

叉燒的部分有兩種，有一定的厚度吃起來非常紮實

兩片的部位不太一樣，下方白色的比較軟嫩Q彈，上方吃起來比較有口感跟咬勁，一定可以吃到兩種不同的口感的肉真的是第一次遇到

手揉麵滿像寬麵的但麵的厚度比較厚，吃起來更加Q彈，可以吃到師傅在揉麵時的勁道

這碗最讓我驚豔的就是湯頭，清爽不油膩，靠近一聞柚子香味就撲鼻而來，喝起去順口沒話說，還會有淡淡的柚子香尾韻，有一種邊吃邊解膩，越吃越順口的感覺，那感覺久久讓人無法忘懷

第二碗是「薩索雞白湯拉麵」，旁邊有滿滿像擔擔麵的肉燥

原本以為湯頭本身就比較濃郁，加入肉燥只是口感多了肉的感覺，整個拌在一起才知道肉燥根本是靈魂人物，讓湯頭的層次更加豐富

我點的是手揉麵但老闆用到細麵，但拌一拌用力吸一口已經不在乎是甚麼麵種了，因為麵條帶起的濃郁肉燥湯頭在嘴中散發開來，配上細麵的滑順口感，好吃到會慢慢咀嚼品嚐

下一口直接把肉燥夾在一起吃，肉的香味更明顯有種畫龍點睛的效果

叉燒的部分一樣是兩種各一片，搭配不同的湯汁吃起來的風味也不同

第一碗是清甜爽口，第二碗是濃郁順口，應證了只要湯頭好一樣的配料都能擁有不同的美味

湯頭的部分顏色看起來比柚子湯頭更深，但喝起來香濃而不死鹹，不會讓人有一直想要喝水的衝動，而是細細的品味湯頭製作的用心

料都吃完後還留一點湯汁，就再跟老闆免費加一球細麵

湯的部分比較少變成像是沾麵的樣子，而且加麵時剛好只有煮我的麵，50秒時間一到就拉起來甩水，甩完馬上放到碗哩，吃起來麵條口感比第一球稍硬，反而讓細麵的勁道更明顯，我特別喜歡吃偏硬口感的麵，有咬勁外也可以吃到更多的麵香

結語

整體來說完全是一個意外驚喜，回頭上網查才知道這是拉麵票選第一名的店，老闆不過跟客人過多的互動，但有需求時會立即轉身處理態度也非常好，希望每一位客人都是用心在品嚐拉麵的美味，可以說老闆有一定的個性，不過更適合的說法是這個個性造就這碗不簡單的拉麵，看到門口絡繹不絕的客人，大家彼此的默契吃完整理好就馬上起身讓位，讓美味可以更快速流轉到下一位客人。