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> 圖文創作 > [台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮蝦小卷鍋燒意麵（不含炸物）

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮蝦小卷鍋燒意麵（不含炸物）

2023-09-21 21:43:17 三重菜菜子 人氣：99
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：水仙宮古早味鍋燒麵
phone06-2289-916
place台南市中西區友愛街113號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

水仙宮古早味鍋燒麵

06-228-9916

台南市中西區友愛街113

週一、五　11:00-14:00;16:00-19:30 

週二　11:00-14:00　（週三、四公休

週六、日　11:00-19:30

 

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

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[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

用餐日期：2023/8/12(六)

抵達台南先來吃水仙宮古早味鍋燒麵

除了鍋燒意麵，也可以換雞絲、烏龍麵、冬粉或米粉，

水仙宮古早味鍋燒麵配料皆有炸魚及炸蝦，若只需要其中一種可提前告知，

上一次是吃醇涎坊古早味鍋燒意麵，也是有炸物但我沒有很愛，

所以點了水仙宮古早味鍋燒麵的隱藏版：鮮蝦小卷（不含炸物）鍋燒意麵！

 

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

水仙宮鍋燒意麵的內用桌數不是很多，

很幸運來的時候沒有多等就入座，店內有冷氣非常舒服，

老闆娘跟店員也很熱情親切，然後餐具要自取！

 

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

過一會隱藏版的鮮蝦小卷鍋燒意麵（不含炸物）上桌啦！

整個鍋燒意麵看起來澎湃海味十足，

有一整隻小卷、三尾蝦子跟魚板，再放上蔥花及櫻花麩～

 

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

小卷的部分口感非常好，非常Q彈，

蝦子也非常好剝，很新鮮而且會甜，肉質也很飽滿，

湯頭是食材本身的鮮味，我非常喜歡，蠻合我北部人的口味，

先前有吃過比較甘口或柴魚湯頭的鍋燒意麵，沒那麼愛。

鍋燒意麵裡面還有一顆水煮荷包蛋，熟度掌握得很好，因為是半熟的！

 

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

[台南中西區]水仙宮古早味鍋燒麵|超澎派海味十足，隱藏版：鮮

 

水仙宮古早味鍋燒麵的麵條煮得也很值得誇，

我本人是吃拉麵會選偏硬口感，泡泡麵不會泡太久的那種，

水仙宮古早味鍋燒麵的麵條不是煮到爛、煮到脹的那種，

還吃得到一點麵條微硬的口感，有夠讚的啦～

水仙宮古早味鍋燒麵是我下次一定還會回訪的店家，非常推薦！

 

文章標籤

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我是三重菜菜子， 很開心能在窩客島和各位美食愛好者一起分享交流～ 這是我的部落格－菜菜子的美食手札

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