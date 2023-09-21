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台北中正-[Mimi's Cafe 米米咖啡] 公館商圈近台大與台電大樓，現做酥脆草莓千層派，自家製多口味千層蛋糕，二樓窗邊眺望街景，營業至晚上的美式風格咖啡甜點

2023-09-21 23:16:28 Elisa 人氣：111
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窩客好文

Elisa

發表篇數：284篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：Mimi's Cafe 米米咖啡
phone02-2365-2366
place台北市中正區羅斯福路三段284巷15號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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路過米米咖啡很難不被超亮眼的黃色外牆吸引

特別是跟附近街景的老公寓相比更是搶眼

不過真正決定要決定造訪是因為在百貨公司遇到擺攤被超多口味看起來很好吃的千層燒到

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三角窗店面的側邊有展示櫃

放了店家的菜單可以直接看價格很方便

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店內一樓雖然是室內但整個裝潢感很有歐洲街頭的感覺

鐵製的折疊椅有著不同色澤繽紛活潑

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一樓的櫃台玻璃櫃佔了主要的面積

店裡四周都可以見到柔和的綠色植物妝點

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主要的座位區位於二樓

樓梯是很工業風格的鐵片

狹窄陡峭需要稍微留意上下樓

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二樓完全是別有洞天的感覺

很有美式復古潮流工業感的空間

可以自助取開水飲用及拿籐籃製物

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窗側的高腳座位有著桌燈跟插座

常可以看到不少學生來此讀書作業

平假日都不限時這點真的是一大加分項目

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我自己覺得斜面的吧檯空間座位有點椅背更舒服

牆上的畫作有種奇特的有趣感

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每個角落都有許多骨董風的擺設

時鐘帶點褪色反而更有氛圍

天氣好的時候映著太陽光灑落一室明亮

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另一側空間還有個類似半包廂的位置跟可以跟他人併桌的大桌空間

牆上有滿滿的各地美麗風景照看了讓人想旅遊的心情躁動

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咖啡提供了義式跟手沖單品

單品價位一杯200元左右真的偏高

冰飲提供少冰跟去冰的服務但不會滿杯以免影響風味

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不喝咖啡的人也可以選擇茶飲跟奶類或是軟性飲料

茶飲的選擇算是咖啡廳界很多元的

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米米咖啡的營業時間到晚上10點幾乎可算入廣義的深夜咖啡

提供非常多種的鹹食當墊胃或正餐

也有酒精飲品適合晚上想chill的時刻

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蛋糕品項眾多每天口味以玻璃櫃陳列為準

除了招牌的各種千層蛋糕之外

也有許多酸甜水果的塔派類選項

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原本是被千層蛋糕燒到才造訪

但看到現做的草莓千層派這麼少見的甜點立刻變心

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草莓千層派 TWD160

現做的千層派需要等候一點時間但不會太久

外觀有著小巧紅艷的草莓跟層次超多的派皮非常吸睛

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內餡有著滿滿一整圈的草莓令草莓控滿意

儘管草莓口感可能因為冰箱冷藏回溫後有出水變得軟爛

整體的味道依然蠻酸甜多汁

千層派皮表裡如一吃起來果然是啪滋聲明亮的酥脆

只是對我來說比較可惜的點在於千層的另一個靈魂要素卡士達口感不夠滑順

味道上來說也偏向太單一的甜

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冰美式咖啡 TWD120

美式咖啡價格不便宜不過份量蠻多

喝起來帶點煙燻感微微苦味

酸度倒不會太重

 

整體來說我覺得米米咖啡的氛圍很適合來喝咖啡聊天

不過價位對比我個人喜好覺得有點不太符合期待

也許下次再訪我應該要乖乖選擇千層蛋糕會有不同的感想

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/08

花費: TWD280(冰美式+草莓千層派各1)

Mimi's Cafe 米米咖啡

FB粉絲團/IG

12:00-22:00 (週六日自11:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、LINE PAY)

可否訂位: 否

地址:  100 臺北市中正區羅斯福路三段284巷15號

電話: 02-2365-2366


檢視較大的地圖

 

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