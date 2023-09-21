高雄左營中秋聚餐的好選擇─品粵小館

但對我而言，飲食之外，更多的是吃個人情味。

你若問我品粵好不好吃，我必須說五星級主廚出身的黑師傅，

來高雄左營就吃品粵，已經是我旅行高雄時，大腦固定迴路

看到菜單時，只恨一起吃飯的人太少，超想嘗試點大滿貫的滋味啊。

都是我記憶裡的飲食地圖。

或許在他人眼裡是尋常滋味，但在我心中，已經陪我走過生命不同階段。

可惜菜單已經不復存在。

那一回，女兒對焗烤扇貝記憶深刻，8年後再訪，心心念念的想點的就是焗烤扇貝。

第一次，彼此的孩子都小，

我們夫妻吃品粵，其實也不多，

食物的滋味滲透了開創事業的不容易。

第二回，是品粵小館被迫換點，

我們一家四口是擠不進來的。

若不是老闆娘刻意留位子給我，嘿，

今年三訪，是暑假開始的周日夜晚，

不單純指味道，而是整體空間都有了老闆與老闆娘的新血與巧思。

時隔多年，我看到朋友的進步，

讓顧客可以看到黑師傅現場料理的畫面。飲品加入了更多創意選項。

特地精選的物件，與全面換新的桌椅，將二樓的廚房移到一樓，

才知道五點到六點是左營熟客專屬的外帶時間，熟知門路的顧客，

可廚房鍋鏟康狼框啷聲不絕於耳，

進來是五點半，看起來內用區沒啥人，

六點一到，瞬間上下層樓都坐滿。

我興致勃勃想點菜，品粵很科技，要掃qrcode

我不會，交給國二的女兒點菜，

只強調一定要點一份蜜汁魷魚(250元)，

其他的都讓先生孩子點菜，價格在180-250之間，

份量剛好2-4人好安排。

蜜汁魷魚還是記憶中的滋味

酸甜下飯 滑蛋蝦220我去全聯買個東西，回來女兒已掃盤，

先生又特地加點一份，滑蛋軟嫩，確實是孩子的愛，

剝皮辣椒湯(180)對我脾胃，就是小碗了點，菜單上或許之後可以加入360元或者是四人份 十人份的選項。

當然或許是一樓的營業空間，調整為小桌模式，小家庭已然變成主力。

豬肝軟嫩(180)，好吃，是道下飯菜，若要雞蛋挑骨頭，我私心覺得可以切厚一點。 油雞腿老闆自己做的，很嫩，也是秒殺菜

魚的印象比較模糊，只記得很快就被消滅。

滿滿一桌菜，視覺爽快，四個人吃飯，2000元有找。

末了，老闆招待一道咖啡醬拌蘆筍。