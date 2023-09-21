高雄左營中秋聚餐的好選擇─品粵小館

看到菜單時，只恨一起吃飯的人太少，超想嘗試點大滿貫的滋味啊。
來高雄左營就吃品粵，已經是我旅行高雄時，大腦固定迴路
你若問我品粵好不好吃，我必須說五星級主廚出身的黑師傅，
手藝自然不再話下。
但對我而言，飲食之外，更多的是吃個人情味。
人世間總有這麼幾家店，
貢寮的卯奧海洋驛站，
永和的樂番火鍋，
新埔的老鄰長板條，
花蓮的慕名，
蘇澳的甕仔雞，
都是我記憶裡的飲食地圖。
或許在他人眼裡是尋常滋味，但在我心中，已經陪我走過生命不同階段。
我們夫妻吃品粵，其實也不多，
8年光陰，一共三回，
第一次，彼此的孩子都小，
當時品粵的老闆匆匆炒完菜，
便趕忙騎車接送小三的女兒。
那一回，女兒對焗烤扇貝記憶深刻，8年後再訪，心心念念的想點的就是焗烤扇貝。
可惜菜單已經不復存在。
第二回，是品粵小館被迫換點，
那回南下用餐，
吃到嘴裡的飯菜，
交織著剛換點的壓力與愁容，
食物的滋味滲透了開創事業的不容易。
今年三訪，是暑假開始的周日夜晚，
若不是老闆娘刻意留位子給我，嘿，
我們一家四口是擠不進來的。
時隔多年，我看到朋友的進步，
不單純指味道，而是整體空間都有了老闆與老闆娘的新血與巧思。
特地精選的物件，與全面換新的桌椅，將二樓的廚房移到一樓，
讓顧客可以看到黑師傅現場料理的畫面。飲品加入了更多創意選項。
進來是五點半，看起來內用區沒啥人，
可廚房鍋鏟康狼框啷聲不絕於耳，
才知道五點到六點是左營熟客專屬的外帶時間，熟知門路的顧客，
提前一天加line點餐，就能準時取餐。
看似冷清，實則是外帶熱門店，
六點一到，瞬間上下層樓都坐滿。
我興致勃勃想點菜，品粵很科技，要掃qrcode
我不會，交給國二的女兒點菜，
只強調一定要點一份蜜汁魷魚(250元)，
其他的都讓先生孩子點菜，價格在180-250之間，
份量剛好2-4人好安排。
蜜汁魷魚還是記憶中的滋味
酸甜下飯 滑蛋蝦220我去全聯買個東西，回來女兒已掃盤，
先生又特地加點一份，滑蛋軟嫩，確實是孩子的愛，
剝皮辣椒湯(180)對我脾胃，就是小碗了點，菜單上或許之後可以加入360元或者是四人份 十人份的選項。
當然或許是一樓的營業空間，調整為小桌模式，小家庭已然變成主力。
豬肝軟嫩(180)，好吃，是道下飯菜，若要雞蛋挑骨頭，我私心覺得可以切厚一點。
油雞腿老闆自己做的，很嫩，也是秒殺菜
魚的印象比較模糊，只記得很快就被消滅。
滿滿一桌菜，視覺爽快，四個人吃飯，2000元有找。
末了，老闆招待一道咖啡醬拌蘆筍。
冰鎮的蘆筍淋上帶苦的沙拉我不愛，
可吃完幾周了，
那略苦的滋味，反而整桌菜最鮮明。
很想再吃一次感受那是怎樣的味道。
可見人類是矛盾的，要長存腦海，
反而未必是甜的味道，苦澀更深刻。
這餐吃很飽，有高雄的朋友看到我臉書分享，
告訴我，這家他觀望很久。
開車載我來的司機更驚訝，
他說他好朋友住對面，
從來不知道這家店。
我懂，人世間的相遇都講究緣分，
所以當年我特地從永和南下吃一頓。
緣分較淺的鄰居，即便住在隔壁多年，
也未曾吃上一回。
品粵有二樓大圓桌，是中秋節聚餐必搶的空間，
想吃的朋友要提早預約，只有兩桌，先搶先贏阿。
餐廳名稱：品粵私房菜
消費時間：112年/7月
地址：813高雄市左營區文強路6號
電話：07 350 3726
營業時間：固定店休周一 不定期連休
營業到晚上九點 中間有空班
每人平均價位：我們兩大兩小 約1800元
可否刷卡：無 有無包廂：無
推薦菜色：蜜汁魷魚 滑蛋蝦仁 咖啡蘆筍(有記憶點的菜)