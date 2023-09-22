物超所值的信義區餐廳-六張犁站亨利客原味炭烤牛排，亨利客頂級牛排就愛大口吃88折、壽星生日優惠

友人想約我到去信義區餐廳聚餐慶生，極力推薦捷運六張犁站亨利客原味炭烤牛排，據說這家是由來自美洲的炭烤達人所創立，不收服務費的平價美式牛排能以親民的價位吃到Prime級上等牛肉，又有高檔西餐廳的等級的舒適環境所以評價很好，除了紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)有推出就愛大口吃88折的活動，當日壽星來用餐本人打6折(需出示證件)、親友55元即可升級套餐(原價110元)，第一次加好友領取Line集點卡還能送免費冰淇淋優惠券，所以就約我生日當天過去吃午餐。

台北市信義區和平東路三段215號的亨利客原味炭烤牛排地利很好，從文湖線捷運六張犁站走出過右邊的馬路、再沿著高架橋往右邊直走約3分鐘就能抵達紅色招牌的號的亨利客原味炭烤牛排。不遠處也有292、685、902、和平幹線、敦化幹線…等多十多路公車經過的「捷運六張犁站(和平)」站牌，附近也有京原停車場、北醫大安校區站停車場，想開車搭車去都很方便。

亨利就是老闆的名字，小時候就跟著爸媽遠渡重洋到了厄瓜多經營小餐館，從小就對料理牛肉的竅門很熟悉，長大後曾回台就讀政大新聞系，也結識了兩位來自異國的死黨，在跟著年邁的父母回台定居後，為了就近就照顧父母便與死黨們開設這間牛排餐廳，雖然價格平實但享受卻很超值，所以多年來很受老饕們的歡迎。

亨利客原味炭烤牛排門口就有菜單能讓路過的民眾參考，進門之後還能看到有「盤點美旗林餐廳 2023 最佳餐廳」的獎狀。

「美旗林餐廳指南」是美國肉類出口協會駐華辦事處2018年開始推出得評選活動，評選標準包括色、香、味、形及料理創意等各面向。

美旗林餐廳指南評選出的餐廳銷售美牛餐點須佔總牛肉品項70%以上，且必須至少是Choice等級才行，還要在菜單上清楚標示牛肉源自美國及等級，美旗林餐廳指南根據不同的料理方式，將評選餐廳分成漢堡、丼飯、燒烤、火鍋和牛排五大類，也被稱美牛界米其林評鑑，得獎餐廳裡有許多台北五星飯店的頂尖人氣牛排館，亨利客原味炭烤牛排能獲得殊榮也表示肉質用得很好！

從入口處的候位區就能透過玻璃看到開放師廚房裡廚師忙碌的樣子，大大塊的肉排感覺好誘人喔！讓上門的客人看得到透明的料理過程，也不用擔心吃到重組肉，能吃得更安心。

亨利客全程都是採碳烤牛排的方式料理，跟一般爐烤牛排不同，碳火裡還有加龍眼木，經驗老到的主廚們還用溫度夾精準掌握碳烤的火侯，所以能讓Prime等級牛肉的美味盡顯且帶有碳烤香，也能鎖住牛排的肉汁，讓肉質維持juicy的口感，吃起來不會太乾柴、太韌。

專賣美國頂級牛肉的亨利特店裡掛有美牛圖鑑，這種美國出口牛肉分切部位圖以生動的圖像呈現不同部位的牛肉，讓消費者一目了然、能清楚知道每個部位的位置和形狀，能幫助客人們選擇理想的牛排部位。

亨利客的用餐區是規劃成半圓形的動線，因為座位旁都採用落地窗的設計，採光很好、也讓空間感覺更明亮開闊。

餐廳的料理台及食材都很乾淨整潔，雖然是開放式廚房、但裡面的空間並不會聞到什麼油煙味。

因為顧及享用的餐點品質，亨利客有提供內用跟外帶但沒有外送，外帶可以先打電話來訂餐自取，內用有接受電話吃網路訂位，例假日網路訂位須至少提早兩天，電話訂位則隨時都可以，但訂位只保留10分鐘喔！

餐廳有提供兒童椅，讓有小朋友的家庭來用餐更方便，有兩人座、四人座、六及八人座，亨利客還有規劃兩桌獨立的戶外區座位，客滿的時候也可以坐戶外區。

裡面的座位數不少，後面的用餐區紅牆上還掛有老闆在國外的生活照，不管做哪裡都能感受窗外的綠意透進餐廳裡，晚上也能欣賞戶外的燈火光影。

用餐區的座椅很舒服，桌距也不會太擁擠，室內撥放著輕快的西洋音樂，讓人心情很愉悅。溫暖的的燈光讓餐廳感覺更高雅浪漫，卻又沒有高檔餐廳的拘束感，氣氛跟環境真的很優耶！

亨利客原味炭烤牛排菜單。

菜單設計得一目了然，基本板腱牛排430就吃得到，最頂級的紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)還有推出就愛大口吃88折的活動，也針對各種類部位標註出口感說明及建議熟度讓人參考。

而亨利客也有照顧到不吃牛的朋友，提供有西班牙伊比利豬、櫻桃鴨胸、松露烤春雞、鮮味鱸魚排、鮮蝦沙拉跟煙燻凱薩沙拉，也有多種炸物及炸物拼盤。點心跟飲料可單點，加110可升級成套餐，就能多出起司麵包、主廚湯、冷飲(飲料自助區無限暢飲)、甜點。

因為怕有些人對牛排的了解不夠深，菜單背面還有標註牛肉各個部位的美味度及油花跟筋多寡，也有標註出幾分熟會出現怎樣的口感，因為是原塊肉，有點筋的口感也是正常的喔！

除了無酒精的冷飲外，也有海尼根、可樂娜及紅酒，裡面的紅酒是賣整瓶的且沒有酒單。

亨利客沒有限制低消、不收服務費，限時90分鐘，付款方式接受現金跟刷卡。

想要點紅酒的話服務人員會帶到前面去介紹，店裡不能帶飲料外食、只能帶紅酒，因為老闆覺得喝紅酒配牛肉是種享受，所以帶紅酒來的客人不會收開瓶費，真是有夠佛心的！

每桌的桌上擺好了餐具、玫瑰鹽胡椒鹽跟菜單，也會提供開水跟水杯。因為食材很優質新鮮，所以簡單的調味就很好吃，口味較重的朋友可以加點胡椒或玫瑰鹽來佐餐。

雖然不收服務費但並不表示服務不好，服務人員還是會很NICE的幫客人提供各種服務喔！

因為加價購的套餐很超值，所以當天我們都有加價升級套餐。

亨利客壽星優惠很不錯，"當日" 壽星出示證件本人打6折，同行親友55元就能以半價升級套餐，能多出麵包、湯品、冷飲、甜點，還能冷飲區的氣泡水、檸檬紅茶、果汁、雪碧、可口可樂無限喝到飽，超適合慶生的！

因為餐點是現點現做，所以主餐料理會需要一些時間，不過因為聊天聊得太高興，不知不覺中餐點都上齊了！而且排餐都是用帶有溫度的陶瓷盤子裝而不是用鐵板裝，感覺是高檔餐廳才有的服務耶！

起司麵包。

餐前的麵包份量不少(照片是兩人份)，每一塊麵包得厚度也很夠，吃完後其實還蠻有飽足感的。

起司麵包烤得香噴噴，溫熱的麵包烤得表皮酥脆，裡頭的麵包的口感很Q，有淡淡起司香的麵包好好吃，除了可以直接吃也很適合沾著濃湯一起吃。

主廚湯。

色澤鮮黃的熱呼呼濃湯，乍看下還以為是南瓜濃湯，但這其實是以紅蘿蔔熬煮調味做的蔬菜湯。

因為融入了蔬菜的精華跟味道，主廚湯喝起來有點鹹中帶甜，香醇濃郁的湯頭讓人喝了有種暖暖的幸福感。

紐約克牛排12盎司 1130元。

因為店裡有推出大份量的紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)就愛大口吃88折活動，所以有點了紐約克12盎司的牛排。

排餐上來時盤子都還溫溫熱熱的，除了擺盤更好看之外，相較於鐵板盤可能會導致牛排表面過度燒烤，產生焦黑的外皮而內部卻不夠熟，這種陶瓷盤子的溫度更均勻，可以更好地控制牛排的烹調程度，讓肉排保持嫩軟的口感，鮮嫩多汁。

紐約克牛排因為跟紐約市很有淵源而得名，這部位的牛肉是從前腰脊部那邊取出的，油脂大多都集中在一側，運動量比較高口感，比勒眼沙朗更緊緻而且帶勁，是很多老饕的最愛。

經過炭烤後會聞到誘人的肉香四溢，紐約克牛排的油花較少但分布均勻，牛排外表烤得微焦，內部卻保持了嫩滑多汁的口感，五分熟的紐約克牛排肉質軟嫩中略帶嚼勁，口感層次豐富且能吃到鮮美的肉汁。

排餐附的配菜也很講究，附的馬鈴薯泥口感鬆軟綿密且帶有奶油香，除了增加飽足感，和牛排一起吃味道也相得益彰，能讓用餐體驗更加美味。

附的杏苞菇口感也很讚，大塊又肥厚的杏苞菇有脆嫩的口感，煎熟後有不錯的嚼勁，吃起來口感超好的耶！

亨利客蠻多食材原料都是從美國進口的，裡面的醬料也都是店家自己做的。

像這自製莎莎醬裡面有番茄、洋蔥跟青椒，口感新鮮酸甜的莎莎醬很清爽解膩，也能讓排餐吃起來層次更多元。

鮮味鱸魚排 420元。

超大片的鱸魚排煎成金黃色的酥皮包裹著鱸魚的鮮嫩肉質，看起來很誘人，這塊鮮味鱸魚排刺很少，也很適合不吃牛的老人跟小孩吃。

鮮味鱸魚排外層酥香且充滿膠質，裡面的魚肉滑嫩多汁，吃起來不腥且散發著淡淡的海洋香氣，清甜的味道讓人回味無窮。

羊肉串130。

這是內行的友人一直推薦要點的人氣單點，因為我本身是愛吃羊肉的，但有很多地方都不是賣真羊肉，想說這邊肉質都用得很好所以就點來吃吃看。

炭烤羊肉串沒有用太多的香料調味，表面烤得有微微酥脆的口感，咬開後能看到明顯的肉纖維，裡面的肉質軟嫩，又沒有可怕的羊騷味，獨特的肉香搭配淡淡孜然香，肉鮮味美又帶有剛剛好的油脂，口感一級棒。

酥炸派對360元。

亨利客也有許多單點的美味炸物，喜歡吃炸物的朋友可以點這個酥炸派對，這個拼盤就可一次能吃到炸雞翅、起司條、洋蔥圈、薯條這4種人氣炸物、還會附上店家自製的塔塔醬跟番茄醬。

雖說是炸雞翅，但當天還是有吃到一隻小雞腿。亨利客炸雞翅的調味不會太重，外皮酥香、肉質軟嫩多汁，剛炸出來時還有爆汁的口感。

因為炸的夠酥脆，香酥的炸薯條超涮嘴，就算我們因故著說話而冷掉口感還是超讚的耶！

炸洋蔥圈的外皮炸得酥脆金黃，每一口咬下去，酥脆的外層迅速崩開，露出裡面柔軟的洋蔥散發出淡淡的甜味，經過炸製後更加突出，每一口都帶來滿滿的洋蔥香氣，外酥內嫩的口感能給人雙重的享受。

炸起酥條金黃酥脆的表皮吃起來有酥酥香香的顆粒，裡面是柔軟綿密的起司餡。

可能是因為我們聊天聊得太投入、忘了吃，所以吃的時候已經冷了就沒有牽絲，但起司的奶香味還是相當誘人，有濃郁奶香的起司條吃起來有恰好的鹹度不沾醬也很好吃。

亨利客的套餐甜點有手工奶酪跟冰淇淋兩種可選，冰淇淋的口味可能不定期更換，看當天出什麼、就吃什麼。

手工奶酪。

手工奶酪雖然看起來很簡單卻有不簡單的好味道，奶酪口感柔軟而滑順，入口即化的奶酪綿密而濕潤的質地在舌頭上輕輕滑過，帶來一種奶香和奶脂的豐富感，巧克力粉的濃郁和微苦的味道與奶酪的鮮美相融合，為奶酪增添了一抹深度和豐富度，讓整體味道更加迷人。

冰淇淋。

當天吃到的是巧克力酥冰淇淋，上面有巧克力餅乾、裡面能吃到細碎的巧克力碎片，冰冰涼涼的巧克力冰淇淋有甜而不膩的美好滋味。

吃過好肉的人在吃一般餐廳的肉品時真的能感覺出差別，常常覺得對肉品不滿足的我很訝異平價消費的亨利客原味炭烤牛排，居然吃得到五星級等級的牛肉，連附餐也表現得很出色，餐點真的很超值，搭配優惠活動超划算！在別處要吃到同等級的排餐通常都要多出至少一倍的價格，而且亨利客不管是排餐、炸物或甜點都有不錯的水準，加110還能升級成豐盛的套餐，交通方便且環境舒適，讓人能在放鬆的幸福氛圍中享受美味的食物，也能與親朋好友共度歡樂的美好時光。在特別的日子想要慶祝或是想跟親朋好友相約聚餐，都很推薦亨利客原味炭烤牛排喔！

亨利客原味炭烤牛排

地址：台北市信義區和平東路三段215號

電話：02-87326332

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:30

粉專FB： https://www.facebook.com/henry.steak/

文章轉自 信義區炭烤牛排-亨利客原味炭烤牛排，物超所值六張犁聚餐餐廳，亨利客頂級牛排就愛大口吃88折、壽星生日優惠(亨利客原味炭烤牛排菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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