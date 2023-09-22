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物超所值的信義區餐廳-六張犁站亨利客原味炭烤牛排，亨利客頂級牛排就愛大口吃88折、壽星生日優惠

2023-09-22 15:00:00 Emily Yang 人氣：106
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窩客好文

Emily Yang

發表篇數：411篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：亨利客 原味炭烤牛排
phone02-8732-6332
place台北市信義區和平東路三段215號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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友人想約我到去信義區餐廳聚餐慶生，極力推薦捷運六張犁站亨利客原味炭烤牛排，據說這家是由來自美洲的炭烤達人所創立，不收服務費的平價美式牛排能以親民的價位吃到Prime級上等牛肉，又有高檔西餐廳的等級的舒適環境所以評價很好，除了紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)有推出就愛大口吃88折的活動，當日壽星來用餐本人打6折(需出示證件)、親友55元即可升級套餐(原價110元)，第一次加好友領取Line集點卡還能送免費冰淇淋優惠券，所以就約我生日當天過去吃午餐。

 

台北市信義區和平東路三段215號的亨利客原味炭烤牛排地利很好，從文湖線捷運六張犁站走出過右邊的馬路、再沿著高架橋往右邊直走約3分鐘就能抵達紅色招牌的號的亨利客原味炭烤牛排。不遠處也有292、685、902、和平幹線、敦化幹線…等多十多路公車經過的「捷運六張犁站(和平)」站牌，附近也有京原停車場、北醫大安校區站停車場，想開車搭車去都很方便。

 

亨利就是老闆的名字，小時候就跟著爸媽遠渡重洋到了厄瓜多經營小餐館，從小就對料理牛肉的竅門很熟悉，長大後曾回台就讀政大新聞系，也結識了兩位來自異國的死黨，在跟著年邁的父母回台定居後，為了就近就照顧父母便與死黨們開設這間牛排餐廳，雖然價格平實但享受卻很超值，所以多年來很受老饕們的歡迎。

 

亨利客原味炭烤牛排門口就有菜單能讓路過的民眾參考，進門之後還能看到有「盤點美旗林餐廳 2023 最佳餐廳」的獎狀。

「美旗林餐廳指南」是美國肉類出口協會駐華辦事處2018年開始推出得評選活動，評選標準包括色、香、味、形及料理創意等各面向。

 

美旗林餐廳指南評選出的餐廳銷售美牛餐點須佔總牛肉品項70%以上，且必須至少是Choice等級才行，還要在菜單上清楚標示牛肉源自美國及等級，美旗林餐廳指南根據不同的料理方式，將評選餐廳分成漢堡、丼飯、燒烤、火鍋和牛排五大類，也被稱美牛界米其林評鑑，得獎餐廳裡有許多台北五星飯店的頂尖人氣牛排館，亨利客原味炭烤牛排能獲得殊榮也表示肉質用得很好！

 

從入口處的候位區就能透過玻璃看到開放師廚房裡廚師忙碌的樣子，大大塊的肉排感覺好誘人喔！讓上門的客人看得到透明的料理過程，也不用擔心吃到重組肉，能吃得更安心。

 

亨利客全程都是採碳烤牛排的方式料理，跟一般爐烤牛排不同，碳火裡還有加龍眼木，經驗老到的主廚們還用溫度夾精準掌握碳烤的火侯，所以能讓Prime等級牛肉的美味盡顯且帶有碳烤香，也能鎖住牛排的肉汁，讓肉質維持juicy的口感，吃起來不會太乾柴、太韌。

 

專賣美國頂級牛肉的亨利特店裡掛有美牛圖鑑，這種美國出口牛肉分切部位圖以生動的圖像呈現不同部位的牛肉，讓消費者一目了然、能清楚知道每個部位的位置和形狀，能幫助客人們選擇理想的牛排部位。

 

亨利客的用餐區是規劃成半圓形的動線，因為座位旁都採用落地窗的設計，採光很好、也讓空間感覺更明亮開闊。

 

餐廳的料理台及食材都很乾淨整潔，雖然是開放式廚房、但裡面的空間並不會聞到什麼油煙味。

 

因為顧及享用的餐點品質，亨利客有提供內用跟外帶但沒有外送，外帶可以先打電話來訂餐自取，內用有接受電話吃網路訂位，例假日網路訂位須至少提早兩天，電話訂位則隨時都可以，但訂位只保留10分鐘喔！

 

餐廳有提供兒童椅，讓有小朋友的家庭來用餐更方便，有兩人座、四人座、六及八人座，亨利客還有規劃兩桌獨立的戶外區座位，客滿的時候也可以坐戶外區。

 

裡面的座位數不少，後面的用餐區紅牆上還掛有老闆在國外的生活照，不管做哪裡都能感受窗外的綠意透進餐廳裡，晚上也能欣賞戶外的燈火光影。

 

用餐區的座椅很舒服，桌距也不會太擁擠，室內撥放著輕快的西洋音樂，讓人心情很愉悅。溫暖的的燈光讓餐廳感覺更高雅浪漫，卻又沒有高檔餐廳的拘束感，氣氛跟環境真的很優耶！

 

亨利客原味炭烤牛排菜單。

菜單設計得一目了然，基本板腱牛排430就吃得到，最頂級的紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)還有推出就愛大口吃88折的活動，也針對各種類部位標註出口感說明及建議熟度讓人參考。

而亨利客也有照顧到不吃牛的朋友，提供有西班牙伊比利豬、櫻桃鴨胸、松露烤春雞、鮮味鱸魚排、鮮蝦沙拉跟煙燻凱薩沙拉，也有多種炸物及炸物拼盤。點心跟飲料可單點，加110可升級成套餐，就能多出起司麵包、主廚湯、冷飲(飲料自助區無限暢飲)、甜點。

 

因為怕有些人對牛排的了解不夠深，菜單背面還有標註牛肉各個部位的美味度及油花跟筋多寡，也有標註出幾分熟會出現怎樣的口感，因為是原塊肉，有點筋的口感也是正常的喔！

 

除了無酒精的冷飲外，也有海尼根、可樂娜及紅酒，裡面的紅酒是賣整瓶的且沒有酒單。

亨利客沒有限制低消、不收服務費，限時90分鐘，付款方式接受現金跟刷卡。

 

想要點紅酒的話服務人員會帶到前面去介紹，店裡不能帶飲料外食、只能帶紅酒，因為老闆覺得喝紅酒配牛肉是種享受，所以帶紅酒來的客人不會收開瓶費，真是有夠佛心的！

 

每桌的桌上擺好了餐具、玫瑰鹽胡椒鹽跟菜單，也會提供開水跟水杯。因為食材很優質新鮮，所以簡單的調味就很好吃，口味較重的朋友可以加點胡椒或玫瑰鹽來佐餐。 

雖然不收服務費但並不表示服務不好，服務人員還是會很NICE的幫客人提供各種服務喔！

 

因為加價購的套餐很超值，所以當天我們都有加價升級套餐。

亨利客壽星優惠很不錯，"當日" 壽星出示證件本人打6折，同行親友55元就能以半價升級套餐，能多出麵包、湯品、冷飲、甜點，還能冷飲區的氣泡水、檸檬紅茶、果汁、雪碧、可口可樂無限喝到飽，超適合慶生的！

 

因為餐點是現點現做，所以主餐料理會需要一些時間，不過因為聊天聊得太高興，不知不覺中餐點都上齊了！而且排餐都是用帶有溫度的陶瓷盤子裝而不是用鐵板裝，感覺是高檔餐廳才有的服務耶！

 

起司麵包。

餐前的麵包份量不少(照片是兩人份)，每一塊麵包得厚度也很夠，吃完後其實還蠻有飽足感的。

 

起司麵包烤得香噴噴，溫熱的麵包烤得表皮酥脆，裡頭的麵包的口感很Q，有淡淡起司香的麵包好好吃，除了可以直接吃也很適合沾著濃湯一起吃。

 

主廚湯。

色澤鮮黃的熱呼呼濃湯，乍看下還以為是南瓜濃湯，但這其實是以紅蘿蔔熬煮調味做的蔬菜湯。

 

因為融入了蔬菜的精華跟味道，主廚湯喝起來有點鹹中帶甜，香醇濃郁的湯頭讓人喝了有種暖暖的幸福感。

 

紐約克牛排12盎司 1130元。

因為店裡有推出大份量的紐約克牛排、肋眼安格斯(沙朗)就愛大口吃88折活動，所以有點了紐約克12盎司的牛排。

排餐上來時盤子都還溫溫熱熱的，除了擺盤更好看之外，相較於鐵板盤可能會導致牛排表面過度燒烤，產生焦黑的外皮而內部卻不夠熟，這種陶瓷盤子的溫度更均勻，可以更好地控制牛排的烹調程度，讓肉排保持嫩軟的口感，鮮嫩多汁。

 

紐約克牛排因為跟紐約市很有淵源而得名，這部位的牛肉是從前腰脊部那邊取出的，油脂大多都集中在一側，運動量比較高口感，比勒眼沙朗更緊緻而且帶勁，是很多老饕的最愛。

 

經過炭烤後會聞到誘人的肉香四溢，紐約克牛排的油花較少但分布均勻，牛排外表烤得微焦，內部卻保持了嫩滑多汁的口感，五分熟的紐約克牛排肉質軟嫩中略帶嚼勁，口感層次豐富且能吃到鮮美的肉汁。

 

排餐附的配菜也很講究，附的馬鈴薯泥口感鬆軟綿密且帶有奶油香，除了增加飽足感，和牛排一起吃味道也相得益彰，能讓用餐體驗更加美味。

 

附的杏苞菇口感也很讚，大塊又肥厚的杏苞菇有脆嫩的口感，煎熟後有不錯的嚼勁，吃起來口感超好的耶！

 

亨利客蠻多食材原料都是從美國進口的，裡面的醬料也都是店家自己做的。

像這自製莎莎醬裡面有番茄、洋蔥跟青椒，口感新鮮酸甜的莎莎醬很清爽解膩，也能讓排餐吃起來層次更多元。

 

鮮味鱸魚排 420元。

超大片的鱸魚排煎成金黃色的酥皮包裹著鱸魚的鮮嫩肉質，看起來很誘人，這塊鮮味鱸魚排刺很少，也很適合不吃牛的老人跟小孩吃。

 

鮮味鱸魚排外層酥香且充滿膠質，裡面的魚肉滑嫩多汁，吃起來不腥且散發著淡淡的海洋香氣，清甜的味道讓人回味無窮。 

 

羊肉串130。

這是內行的友人一直推薦要點的人氣單點，因為我本身是愛吃羊肉的，但有很多地方都不是賣真羊肉，想說這邊肉質都用得很好所以就點來吃吃看。

 

炭烤羊肉串沒有用太多的香料調味，表面烤得有微微酥脆的口感，咬開後能看到明顯的肉纖維，裡面的肉質軟嫩，又沒有可怕的羊騷味，獨特的肉香搭配淡淡孜然香，肉鮮味美又帶有剛剛好的油脂，口感一級棒。

 

酥炸派對360元。

亨利客也有許多單點的美味炸物，喜歡吃炸物的朋友可以點這個酥炸派對，這個拼盤就可一次能吃到炸雞翅、起司條、洋蔥圈、薯條這4種人氣炸物、還會附上店家自製的塔塔醬跟番茄醬。

 

雖說是炸雞翅，但當天還是有吃到一隻小雞腿。亨利客炸雞翅調味不會太重，外皮酥香、肉質軟嫩多汁，剛炸出來時還有爆汁的口感。

 

因為炸的夠酥脆，香酥的炸薯條超涮嘴，就算我們因故著說話而冷掉口感還是超讚的耶！

 

炸洋蔥圈的外皮炸得酥脆金黃，每一口咬下去，酥脆的外層迅速崩開，露出裡面柔軟的洋蔥散發出淡淡的甜味，經過炸製後更加突出，每一口都帶來滿滿的洋蔥香氣，外酥內嫩的口感能給人雙重的享受。

 

炸起酥條金黃酥脆的表皮吃起來有酥酥香香的顆粒，裡面是柔軟綿密的起司餡

可能是因為我們聊天聊得太投入、忘了吃，所以吃的時候已經冷了就沒有牽絲，但起司的奶香味還是相當誘人，有濃郁奶香的起司條吃起來有恰好的鹹度不沾醬也很好吃。

 

亨利客的套餐甜點有手工奶酪跟冰淇淋兩種可選，冰淇淋的口味可能不定期更換看當天出什麼、就吃什麼。

 

手工奶酪。

手工奶酪雖然看起來很簡單卻有不簡單的好味道，奶酪口感柔軟而滑順，入口即化的奶酪綿密而濕潤的質地在舌頭上輕輕滑過，帶來一種奶香和奶脂的豐富感，巧克力粉的濃郁和微苦的味道與奶酪的鮮美相融合，為奶酪增添了一抹深度和豐富度，讓整體味道更加迷人。

 

冰淇淋。

當天吃到的是巧克力酥冰淇淋，上面有巧克力餅乾、裡面能吃到細碎的巧克力碎片，冰冰涼涼的巧克力冰淇淋有甜而不膩的美好滋味。

 

吃過好肉的人在吃一般餐廳的肉品時真的能感覺出差別，常常覺得對肉品不滿足的我很訝異平價消費的亨利客原味炭烤牛排居然吃得到五星級等級的牛肉，連附餐也表現得很出色，餐點真的很超值，搭配優惠活動超划算！在別處要吃到同等級的排餐通常都要多出至少一倍的價格，而且亨利客不管是排餐、炸物或甜點都有不錯的水準，加110還能升級成豐盛的套餐，交通方便且環境舒適，讓人能在放鬆的幸福氛圍中享受美味的食物，也能與親朋好友共度歡樂的美好時光。在特別的日子想要慶祝或是想跟親朋好友相約聚餐，都很推薦亨利客原味炭烤牛排喔！ 

 

亨利客原味炭烤牛排

地址：台北市信義區和平東路三段215號

電話：02-87326332

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:30

粉專FB： https://www.facebook.com/henry.steak/

 

文章轉自  信義區炭烤牛排-亨利客原味炭烤牛排，物超所值六張犁聚餐餐廳，亨利客頂級牛排就愛大口吃88折、壽星生日優惠(亨利客原味炭烤牛排菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

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