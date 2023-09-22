為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 高雄飲料：《葉氏豆匠》獨一無二的台灣濃豆漿，多種創新口味，每天都能嘗鮮

高雄飲料：《葉氏豆匠》獨一無二的台灣濃豆漿，多種創新口味，每天都能嘗鮮

2023-09-22 11:30:00 誠實牛牛 人氣：105
share
窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：7篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 楠梓區

造訪商家：葉氏豆匠Yes soy milk
phone0905-172-466
place高雄市楠梓區楠梓路570號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

你的第一餐都吃什麼呢？從晚餐到早餐，是進食間隔時間最長的時候，此時細胞已飢餓到不行，這時進食的食物，細胞會用力吸收，因此第一餐的選擇很重要！

有些人會因為趕時間通勤，到了公司就開始忙工作，所以沒有吃早餐的習慣，這個時候可以考慮來杯豆漿，補充蛋白質的攝取，讓細胞吸收營養，會有助讓工作更有效率喔！

【口味】

葉氏豆匠完全滿足我嘗鮮的喜好，口味多樣偶爾還會推出季節限定快閃，每天喝也能有不同的新鮮感，太適合喜愛多變的我了！大心

《經典豆漿》

採用產自台南的「高雄選十號黃豆」，這也是市場上最受歡迎的黃豆，由農業改良場培育出的品種，甜度高、香氣足，口感又細緻，成分超實在，只有使用水和黃豆，有無糖和微糖二種選擇。

 

《花生米漿》

採用北港花生和台灣糙米，有濃濃的花生味，但沒有米漿的濃稠感，喝起來很順口，不會有卡喉的感覺。

《可可豆漿》

廠商下重本，添加了法國Valrhona法芙娜頂級純可可粉在經典豆漿中，喝起來有可可的微苦，又有黃豆的香甜，味道很特別。

 

《杏仁漿》

如果你和我一樣，對於杏仁的印象，是香精的刺鼻味，那麼我拍胸脯保證，你可以放心的喝這款杏仁漿，它只有天然杏仁的香氣，而且喝起來很絲滑，是所有口味裡我最喜歡的。

 

《黑芝麻豆漿》

黑芝麻有豐富的維生素E、優質蛋白質、不飽和脂肪、鈣質等營養素，我本來就很喜歡吃黑芝麻，所以這款黑芝麻豆漿，深得我心。

 

《黑豆豆漿》

選用「台南五號黑豆」蛋白質含量高，黑豆富含亞油酸、卵磷脂、食物纖維、花青素等營養成分，有「豆中之王」的美稱。

黑豆也是我平時就愛吃的食物，因此這款黑豆豆漿也是我非常喜歡的口味，也有無糖和微糖可選擇喔！

【試飲小結】

豆漿富含優質的植物性蛋白以及多種營養素，是營養價值很高的健康飲品，也與其他飲料百搭，無論是搭咖啡、搭紅茶、搭綠茶…都很好喝，而葉氏豆匠的多種口味，更是增添了新鮮感。
豆漿不含乳糖，對有乳糖不耐症的朋友來說，是很好的蛋白質攝取來源，濃豆漿超有飽足感，肚子餓時來杯豆漿墊墊胃，健康又營養，非常推薦喔！
◆此文非業配，個人飲用心得僅供參考◆

★歡迎加入誠實牛牛粉絲團★
https://www.facebook.com/taurus941
★IG追踪起來★
https://www.instagram.com/honesttaurus941/

 

#豆漿
morechevron_right
文章關鍵字
豆漿 濃豆乳 蛋白質 葉氏豆匠 more
檢舉
share
chevron_left

台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：7篇

所有心得，無關商品優劣，僅是個人主觀感受。 合作洽詢：honesttaurus941@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
紅逗冰室 照片

紅逗冰室

3.15 (1人評鑑)

區域：高雄市前金區
同記安平豆花高雄熱河店 照片

同記安平豆花高雄熱河店

4.35 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區
鹽埕王家手工豆花 照片

鹽埕王家手工豆花

4.35 (1人評鑑)

區域：高雄市鹽埕區
昨日時光手作豆花．冷凍芋頭專賣店 照片

昨日時光手作豆花．冷凍芋頭專賣店

4.95 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
屋潤 照片

屋潤

4.60 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up