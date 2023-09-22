高雄飲料：《葉氏豆匠》獨一無二的台灣濃豆漿，多種創新口味，每天都能嘗鮮

你的第一餐都吃什麼呢？從晚餐到早餐，是進食間隔時間最長的時候，此時細胞已飢餓到不行，這時進食的食物，細胞會用力吸收，因此第一餐的選擇很重要！

有些人會因為趕時間通勤，到了公司就開始忙工作，所以沒有吃早餐的習慣，這個時候可以考慮來杯豆漿，補充蛋白質的攝取，讓細胞吸收營養，會有助讓工作更有效率喔！

【口味】

葉氏豆匠完全滿足我嘗鮮的喜好，口味多樣偶爾還會推出季節限定快閃，每天喝也能有不同的新鮮感，太適合喜愛多變的我了！大心

《經典豆漿》

採用產自台南的「高雄選十號黃豆」，這也是市場上最受歡迎的黃豆，由農業改良場培育出的品種，甜度高、香氣足，口感又細緻，成分超實在，只有使用水和黃豆，有無糖和微糖二種選擇。

《花生米漿》

採用北港花生和台灣糙米，有濃濃的花生味，但沒有米漿的濃稠感，喝起來很順口，不會有卡喉的感覺。

《可可豆漿》

廠商下重本，添加了法國Valrhona法芙娜頂級純可可粉在經典豆漿中，喝起來有可可的微苦，又有黃豆的香甜，味道很特別。

《杏仁漿》

如果你和我一樣，對於杏仁的印象，是香精的刺鼻味，那麼我拍胸脯保證，你可以放心的喝這款杏仁漿，它只有天然杏仁的香氣，而且喝起來很絲滑，是所有口味裡我最喜歡的。

《黑芝麻豆漿》

黑芝麻有豐富的維生素E、優質蛋白質、不飽和脂肪、鈣質等營養素，我本來就很喜歡吃黑芝麻，所以這款黑芝麻豆漿，深得我心。

《黑豆豆漿》

選用「台南五號黑豆」蛋白質含量高，黑豆富含亞油酸、卵磷脂、食物纖維、花青素等營養成分，有「豆中之王」的美稱。

黑豆也是我平時就愛吃的食物，因此這款黑豆豆漿也是我非常喜歡的口味，也有無糖和微糖可選擇喔！

【試飲小結】

豆漿富含優質的植物性蛋白以及多種營養素，是營養價值很高的健康飲品，也與其他飲料百搭，無論是搭咖啡、搭紅茶、搭綠茶…都很好喝，而葉氏豆匠的多種口味，更是增添了新鮮感。

豆漿不含乳糖，對有乳糖不耐症的朋友來說，是很好的蛋白質攝取來源，濃豆漿超有飽足感，肚子餓時來杯豆漿墊墊胃，健康又營養，非常推薦喔！

◆此文非業配，個人飲用心得僅供參考◆



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